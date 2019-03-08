مؤذن " أخرس" في مساجد مصر.. ما القصة؟

"حصل شخص أخرس على وظيفة في وزارة الأوقاف المصرية كمؤذن في أحد المساجد مقابل راتب شهري". اندهش مصريون بهذا التصريح الذي أدلى به عضو لجنة الفتوى العليا بالأزهر، سعيد نعمان في مقابلة متلفزة.

مصدر الصورة Carlo Allegri

لم يكتف نعمان بذلك التصريح إذ قال خلال لقاء معه في برنامج "كل يوم" مع الإعلامي وائل الأبراشي إن الواسطة والرشوة مكنتا المؤذن من الحصول على عمل رسمي بطرق غير قانونية. وأكد نعمان وجود مستندات في وزارة الأوقاف تثبت صحة ما يقوله.

ولم تمر ساعات على تصريحاته حتى ردت وزارة الأوقاف ببيان نفت فيها تعيين مؤذن أخرس بمساجدها.

اهمل يوتيوب الرسالة التي بعث بها ONdrama تحذير: المحتوى من طرف ثالث قد يتضمن إعلانات نهاية يوتيوب الرسالة التي بعث بها ONdrama حقوق نشر الصورة ONdrama ONdrama

وأوضح البيان بأن الوزارة لم تعين مؤذنين منذ سنوات.

وتابع بأن نعمان ليس عضوا بأي لجنة من لجان الفتوى بالأزهر، ولا علاقة له حاليا بأي مؤسسة دينية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فتح حديث نعمان عن المؤذن الأخرس النقاش حول حجم الفساد المستشري داخل المؤسسات المصرية.

وفيما وصف البعض كلام نعمان بالافتراء، علق أحدهم قائلا: الوساطة والمحسوبية في كل مكان وده وضع بلدنا."

ودعا نشطاء الدولة إلى تفعيل آليات المراقبة و المحاسبة لمحاربة الفساد والمحسوبية التي تحد من طموحات المواطن وثقته بالمؤسسات الحكومية، على حد قولهم.

في حين حذر آخرون من تداول الأخبار المغلوطة، فكتب أحدهم:" أولا أشك في كلامك بنسبة تصل إلي ٩٩ بالمائة ولو عندك دليل هاته والدليل يكون من دفتر الحضور والانصراف للمسجد لتكن عندكم الشجاعة واعتذروا وبلاش أخبار مغلوطة."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdelnaserzidn تخيلوا .. في عضو باللجنة العليا بالفتوي وواعظ كبير في وزارة الأوقاف أقسم لوائل الإبراشي في كل يوم بالله .. علي أنه يعرف شخص أخرس تم تعيينه بالواسطة في أحد المساجد مؤذن .. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله !!!!!!!!! — عبدالناصرزيدان (@abdelnaserzidn) ٧ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AnisChkon يمكن أغرب خبر قريتو في حياتي وأكثر خبر قعدت نحلل فيه في مخّي لدرجة أنّي وليت نحكي وحدي :

تعيين مؤذّن أخرس في أحد المساجد !!!#حللوها_كيفي — Anis Chkondali (@AnisChkon) ٧ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdelnaserzidn تخيلوا .. في عضو باللجنة العليا بالفتوي وواعظ كبير في وزارة الأوقاف أقسم لوائل الإبراشي في كل يوم بالله .. علي أنه يعرف شخص أخرس تم تعيينه بالواسطة في أحد المساجد مؤذن .. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله !!!!!!!!! — عبدالناصرزيدان (@abdelnaserzidn) ٧ مارس ٢٠١٩

وتعد وزارة الأوقاف من أكبر وأغنى بين المؤسسات الحكومية في مصر، إذا فاقت أملاكها تريليون و37 مليار جنيه مصري، وفقا لما أعلنه مجلس إدارة هيئة الأوقاف العام الماضي.

وتهتم الوزارة بشؤون الدعوة الإسلامية، تشمل أنشطتها العناية بالمساجد ورعاية الأيتام و مراجعة الأمور الفقهية.