من هي لينا عناب التي رفض أردنيون تكريمها؟

تصدر هاشتاغ #نرفض_تكريم_لينا_عناب قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الأردن، وكان الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، فما هي القصة؟

لينا عناب

مصدر الصورة Getty Images Image caption لينا عناب

هي سيدة أعمال وسياسية ووزيرة سابقة للسياحة والآثار في الأردن، قَدمت لينا عناب استقالتها بعد انتقادات واتهامات بالتقصير بواجب وزارتها في حادثالبحر الميت الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وأودى بحياة 21 شخصًا، وإصابة 43 آخرين.

وتأتي هذه الحملة بعد ارسال الحكومة الأردنية طلب استمزاج رأي للحكومة اليابانية حول تعيين الوزيرة السابقة لينا عنّاب سفيرة لعمان في طوكيو، وتنتظر الحكومة الأردنية رد اليابان على طلبها.

فقال شارلوك هولمز"الأردني" :"حكومة عمر الرزاز حكومة تستفز مشاعر الاردنيين، وآخر استفزازاتها بتكريم لينا عناب وزيرة السياحة السابقة التي قدمت استقالتها بسبب فاجعة البحر الميت التي راح ضحيتها 22 طفلا تكرمها الحكومة بتعينها سفيرة الأردن باليابان إلى متى هذا الاستفزاز يا حكومة"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @xw4xw حكومه عمر الرزاز حكومه تستفز مشاعر الاردنيين ..



واخر استفزازاتها بتكريم لينا عناب وزيرة السياحه السابقه التي قدمت استقالتها بسبب فاجعة البحر الميت التي راح ضحيتها ٢٢ طفلا



تكرمها الحكومه بتعينها سفيرة الاردن باليابان



الى متى هذا الاستفزاز ياحكومه#نرفض_تكريم_لينا_عناب — شارلوك هولمز"الأردني" (@xw4xw) ٨ مارس ٢٠١٩

#بكفي_لازم_نغير

وفي وقت سابق، أطلق الناشطون الأردنيون هاشتاغ #بكفي_لازم_نغير الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الأردن حاصدا أكثر من 6 ألاف تغريدة بعد الحديث عن تعيينات في وزارة العدل برواتب مرتفعة، وتداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي كتب تعيينهم، إذ جرى تعيين اثنين في وحدة إدارة قنوات التواصل الاجتماعي، وموظفة باسم منسق مشاريع براتب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmadalsarhan18 وظيفة منسق المشاريع لم يتم الإعلان عنها: انا رقمي ١ على ديوان الخدمة بتخصص إدارة المشاريع، ورقمي ٢ بتخصص الهندسة المدنية،و ٧ بتخصص إدارة الاعمال.

معي ٢ ماجستير والأول على الجامعة وحاصل على جائزة عالمية في مجال إدارة المشاريع . @KingAbdullahII #بكفي_لازم_نغير pic.twitter.com/v9x2kznlEC — Ahmad Alsarhan احمد السرحان (@ahmadalsarhan18) ٥ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DEHMA1984 ان كان من سرب كتب التعيينات قد خالف القانون.

فإن من أصدر هذه التعيينات قد خرق الدستور وتعدى على حقوق الشباب الأردني في التقدم والمنافسه لهذه الوظائف.#بكفي_لازم_نغير — دهمه الحجايا (@DEHMA1984) ٥ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RANAMALHIS المال منهوب...

و الشهادة على الرف...

و كل الطلب .. لقمة حلال .. نأكلها بشرف...

نبني وطنا .. و نربي جيلا يحب الوطن..



إن كانت الوظيفة فرصة... أنا قدها..

اما إن كانت بالواسطة... ماااا أبعدها... #بكفي_لازم_نغير — Rana Malhis (@RANAMALHIS) ٥ مارس ٢٠١٩

الموقف الرسمي

وفي المقابل رد الملك عبدالله عبر حسابه في تويتر قائلا :" اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، هما تعد صارخ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا. أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية فهو أمر مرفوض ومناف للأخلاق ولن نسمح به، والقانون سيأخذ مجراه"

وأضاف :" لا بد من أن يرتكز التوظيف على أسس العدالة والنزاهة، وفي الوقت ذاته يجب أن لا يتعرض شبابنا مثل زيد أو لانا أو فيصل أو غيرهم للإساءة والتجريح. فرص العمل يجب أن تكون متاحة لجميع الشباب بشفافية ومساواة، ضمن معيارين أساسيين هما الكفاءة والجدارة"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KingAbdullahII اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، هما تعد صارخ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا. أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية فهو أمر مرفوض ومناف للأخلاق ولن نسمح به، والقانون سيأخذ مجراه — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) ٥ مارس ٢٠١٩