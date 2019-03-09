من هي لينا عناب التي رفض أردنيون تكريمها؟
تصدر هاشتاغ #نرفض_تكريم_لينا_عناب قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الأردن، وكان الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، فما هي القصة؟
لينا عناب
هي سيدة أعمال وسياسية ووزيرة سابقة للسياحة والآثار في الأردن، قَدمت لينا عناب استقالتها بعد انتقادات واتهامات بالتقصير بواجب وزارتها في حادثالبحر الميت الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وأودى بحياة 21 شخصًا، وإصابة 43 آخرين.
وتأتي هذه الحملة بعد ارسال الحكومة الأردنية طلب استمزاج رأي للحكومة اليابانية حول تعيين الوزيرة السابقة لينا عنّاب سفيرة لعمان في طوكيو، وتنتظر الحكومة الأردنية رد اليابان على طلبها.
فقال شارلوك هولمز"الأردني" :"حكومة عمر الرزاز حكومة تستفز مشاعر الاردنيين، وآخر استفزازاتها بتكريم لينا عناب وزيرة السياحة السابقة التي قدمت استقالتها بسبب فاجعة البحر الميت التي راح ضحيتها 22 طفلا تكرمها الحكومة بتعينها سفيرة الأردن باليابان إلى متى هذا الاستفزاز يا حكومة"
#بكفي_لازم_نغير
وفي وقت سابق، أطلق الناشطون الأردنيون هاشتاغ #بكفي_لازم_نغير الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الأردن حاصدا أكثر من 6 ألاف تغريدة بعد الحديث عن تعيينات في وزارة العدل برواتب مرتفعة، وتداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي كتب تعيينهم، إذ جرى تعيين اثنين في وحدة إدارة قنوات التواصل الاجتماعي، وموظفة باسم منسق مشاريع براتب.
الموقف الرسمي
وفي المقابل رد الملك عبدالله عبر حسابه في تويتر قائلا :" اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، هما تعد صارخ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا. أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية فهو أمر مرفوض ومناف للأخلاق ولن نسمح به، والقانون سيأخذ مجراه"
وأضاف :" لا بد من أن يرتكز التوظيف على أسس العدالة والنزاهة، وفي الوقت ذاته يجب أن لا يتعرض شبابنا مثل زيد أو لانا أو فيصل أو غيرهم للإساءة والتجريح. فرص العمل يجب أن تكون متاحة لجميع الشباب بشفافية ومساواة، ضمن معيارين أساسيين هما الكفاءة والجدارة"