تصدر خبر موت 11 رضيعا في تونس مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، مما دفع عدد من المواطنين إلى النزول للشارع والاعتصام أمام المسرح البلدي في تونس العاصمة احتجاجا على ما حدث.

#مذبحة_الرضع_تونس

مصدر الصورة Getty Images Image caption موت 11 رضيعا في تونس

وصب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس جام غضبهم من خلال هاشتاغ #مذبحة_الرضع_تونس الذين اعتبروا أن التقصير والفساد أديا إلى وقوع المأساة.

فقالت داليا :" الفساد دائماً ينهش فلذة الكبد، لكن لم يجسد يوماً بهذا الوضوح"

وقال فويد جرار على صفحته في تويتر:" و الله إن القلب ليحزن و العين لتدمع لما وصلت له حال هذه البلاد. كانت بلاد حضارات و فتوحات و تاريخ فأصبحت بفعل فاعل بلاد فساد و مفسدين إلا من رحم ربي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FouedJarrar و الله ان القلب ليحزن و العين لتدمع لما وصلت له حال هذه البلاد. كانت بلاد حظارات و فتوحات و تاريخ فاصبحت بفعل فاعل بلاد فساد و مفسدين إلا من رحم ربي. #مذبحة_الرضع_تونس — Foued Jarrar (@FouedJarrar) ١٠ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DHIYAEYA #مذبحة_الرضع_تونس

لأنهم ولدوا في مستشفي عمومي في بلد كثر فيه الجشع و اللاانسانية!

لأنهم لا يقدرون علي المصحات الخاصة رحلت أرواحهم الملائكية و هي تأبي ان تكون في بلد طغي عليه الفساد فساد!

رحمهم الله 💕 pic.twitter.com/BhieHPIZUV — ضياء الدين (@DHIYAEYA) ١٠ مارس ٢٠١٩

عربي بن محمد

وفي حديث خاص لبي بي سي قال عربي بن محمد وهو والد طفلة رضيعة توفيت في المستشفى :" اتصلوا بي من المستشفى وأخبروني بأن طفلتي قد ماتت، فذهبت لاستلام الجثة، ولكن لم أجد الطفلة في ثلاجة الموتى، وفي آخر لحظة أخبروني بأنهم سيقومون بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة ولكني رفضت التشريح "

وأضاف "عندما ذهبت لاستلام الجثة لم أكن أدري بالحادثة، وعند المساء بعد أن أخرجت طفلتي من المستشفى ودفنتها كنت أتصفح الفيسبوك فسمعت بالفاجعة"

وحول عدد الرضع قال عربي :" لقد شاهدت بأم العين أكثر من 20 جثة"

عدد الضحايا

و تحدث القيادي بنداء تونس عبد العزيز القطي على حسابه في فيسبوك عن أنباء مؤكدة حول وفاة 17 رضيعا إلى الآن و 90 آخرين بين الحياة و الموت في العناية المركزة.

وهذا ما أكده ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن العدد وصل إلى 17 وقد يزيد عن ذلك.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hamdinben ها أن تكهنات و خواطر الزرقوني قد تحققت بقتل اكثر من 17 رضيع و 90 آخرين ما بين الحياة و الموت ..الإجرام في ابهى تجلياته — NAOUFEL BEN HAMDIN (@hamdinben) ١٠ مارس ٢٠١٩

استقالة وزير الصحة

ومن جهته، استقال وزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف إثر الحادث، جراء ما يعتقد أنه تسمم في الدم، بأحد مستشفيات العاصمة التونسية.

وتعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأن "تطال المحاسبة كل من ستثبت في حقه التحقيقات أي تقصير".

ولكن عدد من التونسيين رفضوا استقالة الوزير، فقالت مها بوسليمي :"ما هكذا تدار الملفّات السّاخنة من فساد وتلاعب بأرواح خصوصا وأنّها ليست القضيّة الاولى. استقالة الوزير لا تحلّ المشكلة بل تعمّقها، كان على الوزير أن لا يستقيل بل يذهب لمحاسبة المتورّطين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BouslimiMahouta 1بعد وفاة 11 رضيعا بمستشفى بالعاصمة، وزير الصحّة التونسيّ يستقيل.

ماهكذا تدار الملفّات السّاخنة من فساد وتلاعب بأرواح خصوصا وأنّها ليست القضيّة الاولى. استقالة الوزير لا تحلّ المشكلة بل تعمّقها، كان على الوزير أن لا يستقيل بل يذهب لمحاسبة المتورّطين والبحث في" خنّار" المستشفيات. — Bouslimi Maha (@BouslimiMahouta) ١٠ مارس ٢٠١٩

وقال محسن مرزوق أمين عام حركة مشروع تونس الحزب الذي ينتمي إليه وزير الصحة المستقيل إن "قرار استقالة الشريف صائب وشجاع ومسؤول".

وأضاف في بيان له نشره على موقع فيسبوك: "رغم أنه غير مسؤول مباشرة عن الكارثة التي تعود أسبابها لعوامل أخرى، لكنه تحمل المسؤولية كما يجب أن يكون الأمر في نظام سياسي ديمقراطي محترم".

وزارة الصحة التونسية

أعلنت وزارة الصحة التونسية الأثنين، أنها بصدد كشف ومحاسبة كل المقصرين في قضية وفاة 11 رضيعاً بأحد المستشفيات الحكومية التونسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للقائمة بأعمال وزير الصحة في تونس سونيا بن شيخ.

ونفت بن شيخ أن تكون الأدوية واللقاحات سبب وفاة الرضع، مضيفة أن جهات عدة مهمتها فحص صلاحية الدواء.

وأكدت أن لجنة الخبراء تعمل على فحص أسباب وفاة الرضع، مؤكدة أن أسباب الوفاة تعود إلى إصابتهم بالتهابات داخل المستشفى.

وقالت بن شيخ إنه يوجد حالياً 7 أطفال رضع في غرف الإنعاش، مشيرة إلى أنها لم تستبعد الخطأ البشري في وفاة الرضع وأن من أخطأ سيحاسب وسيتم تحميله مسئولية وفاة الرضع.