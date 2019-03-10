سعوديون يتساءلون: #كم_دفعت_قطر_للفيفا

أثار تقرير من صحيفة بريطانية عن استضافة قطر لكأس العالم ضجة صباح الأحد في منطقة الخليج.

#كم_دفعت_قطر_للفيفا

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كشفت صحيفة الصنداي تايمز عما تقول إنها مستندات مسربة حصلت عليها تزعم فوز قطر بتنظيم كأس العالم عام 2022 بعد دفع الدوحة مبالغ سرية تقدر بنحو 880 مليون دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وإثر تقرير الصحيفة ظهر في السعودية هاشتاغ #كم_دفعت_قطر_للفيفا وانتشر في وقت قصير ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح الأحد.

وطالب مغردون خليجيون بسحب حقوق التنظيم من قطر في ضوء تقرير الصنداي تايمز.

وتقول الجريدة إن "الحكومة القطرية عرضت صفقة بقيمة 400 مليون دولار على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للحصول على حقوق نقل مباريات كأس العالم قبل 3 أسابيع من إعلان فوزها وأن مسؤولي شبكة الجزيرة وقعوا عقدا للنقل التليفزيوني مع الفيفا يتضمن إيداع مبلغ 100 مليون دولار إضافية في حساب تابع للفيفا في حال فوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022".

وظهر هاشتاغ #كم_دفعت_قطر_للفيفا في نحو ألفين تغريدة صباح الأحد.