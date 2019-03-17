تواصل الاهتمام ابهجوم نيوزيلاندا وبضحاياه المسلمين وخاصة العرب منهم عبر مواقع التواصل في دول الشرق الأوسط والعالم العربي.

#هجوم_نيوزيلندا

مصدر الصورة Getty Images Image caption أحد رواد المسجد الذي استهدف يبكي

وظهر اسم نيوزيلندا بالعربية في نحو تسعة آلاف تغريدة على مدار اليوم الماضي، بينما ظهر الاسم بالانجليزية في نحو ثمانين آلف تغريدة على مدار نفس الفترة الزمنية.

ونشر مستخدمون عرب صورا لمن قتل من ابناء بلادهم طالبين الرحمة لأرواحهم كما جاء في تغريداتهم.

وغرد حساب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتصريح يدين فيه ما حدث.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlsisiOfficial جانب من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي والإفريقي:

"ندين الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، و نشجب ونقاوم ونرفض كل عمل إرهابى جبان ضد الانسانية"

" في مصر، وضعنا الشباب في مقدمة الفئات التي تحظى بالاهتمام " pic.twitter.com/YrqxTaByNV — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) ١٦ مارس ٢٠١٩

بينما غرد حساب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريح له بدوره منددا بالحادث.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rterdogan_ar أتمنى الرحمة لإخواننا الذين استشهدوا في نيوزيلندا والشفاء العاجل للجرحى.



وأوكد أنني كرئيس لتركيا وللدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي سأتابع هذا الأمر حتى النهاية وسنبذل كافة الجهود من أجل عدم تكرار مثل هذه المجازر في أي مكان بالعالم. pic.twitter.com/LBYSLunqUo — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) ١٦ مارس ٢٠١٩

وكان رأى عدد من المغردين العرب وغيرهم أن ما حدث هو نتيجة لما وصفوه بشيطنة المسلمين أو الإسلام.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AmnestyAR إنها لحظة تستدعي محاسبة الذين شجعوا آفة الإسلاموفوبيا أو غضوا الطرف عن تناميها. فبسبب سياسات شيطنة الآخر لقي 49 شخصًا حتفهم. وما ورد بأن المهاجمين يؤمنون بتفوق العرق الأبيض يجب أن يستنهض قادة العالم للتصدي لهذه الأيديولوجية المفعمة بالكراهية. #نيوزيلندا https://t.co/zLBFGXQK99 — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) ١٦ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @YZaatreh ما جرى في نيوزيلندا هو نتاج سنوات طويلة من شيطنة الإسلام والمسلمين، ما يعني أنه من دون أن تكون المجزرة محطة في اتجاه إعادة تشكيل الخطاب والممارسة، فستذهب دماء الضحايا هدرا. مصيبة هذه الأمة في أنظمة لا ترى في الجاليات المسلمة في الغرب إلا حواضن للمعارضة. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) ١٦ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tawalku الحادث الأليم في نيوزيلندا وقتل الأبرياء في بيوت الله..يدق جرس الإنذار في خطورة ضخ الكراهية في المجتمع الغربي من قيادات سياسية ودينية يمينية متطرفة،ومؤامرة على البشرية لإغراق العالم بموجة من التناحر والتربص.

إن شيطنة المسلمين والتحريض عليهم في الإعلام تؤدي حتماً لمثل هذه الكوارث — د. توفيق احمد القصير (@tawalku) ١٦ مارس ٢٠١٩

وانتقد مغردون طريقة تغطية بعض الصحف الغربية لما حدث.