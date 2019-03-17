مغردون: #هجوم_نيوزيلندا نتيجة لـ "شيطنة المسلمين والإسلام"

  • 17 مارس/ آذار 2019

تواصل الاهتمام ابهجوم نيوزيلاندا وبضحاياه المسلمين وخاصة العرب منهم عبر مواقع التواصل في دول الشرق الأوسط والعالم العربي.

#هجوم_نيوزيلندا

مصدر الصورة Getty Images
Image caption أحد رواد المسجد الذي استهدف يبكي

وظهر اسم نيوزيلندا بالعربية في نحو تسعة آلاف تغريدة على مدار اليوم الماضي، بينما ظهر الاسم بالانجليزية في نحو ثمانين آلف تغريدة على مدار نفس الفترة الزمنية.

ونشر مستخدمون عرب صورا لمن قتل من ابناء بلادهم طالبين الرحمة لأرواحهم كما جاء في تغريداتهم.

وغرد حساب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتصريح يدين فيه ما حدث.

بينما غرد حساب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريح له بدوره منددا بالحادث.

وكان رأى عدد من المغردين العرب وغيرهم أن ما حدث هو نتيجة لما وصفوه بشيطنة المسلمين أو الإسلام.

وانتقد مغردون طريقة تغطية بعض الصحف الغربية لما حدث.

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