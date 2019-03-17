مغردون: #هجوم_نيوزيلندا نتيجة لـ "شيطنة المسلمين والإسلام"
- 17 مارس/ آذار 2019
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
تواصل الاهتمام ابهجوم نيوزيلاندا وبضحاياه المسلمين وخاصة العرب منهم عبر مواقع التواصل في دول الشرق الأوسط والعالم العربي.
#هجوم_نيوزيلندا
وظهر اسم نيوزيلندا بالعربية في نحو تسعة آلاف تغريدة على مدار اليوم الماضي، بينما ظهر الاسم بالانجليزية في نحو ثمانين آلف تغريدة على مدار نفس الفترة الزمنية.
ونشر مستخدمون عرب صورا لمن قتل من ابناء بلادهم طالبين الرحمة لأرواحهم كما جاء في تغريداتهم.
وغرد حساب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتصريح يدين فيه ما حدث.
جانب من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي والإفريقي:— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) ١٦ مارس ٢٠١٩
"ندين الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، و نشجب ونقاوم ونرفض كل عمل إرهابى جبان ضد الانسانية"
" في مصر، وضعنا الشباب في مقدمة الفئات التي تحظى بالاهتمام " pic.twitter.com/YrqxTaByNV
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @AlsisiOfficial
بينما غرد حساب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريح له بدوره منددا بالحادث.
أتمنى الرحمة لإخواننا الذين استشهدوا في نيوزيلندا والشفاء العاجل للجرحى.— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) ١٦ مارس ٢٠١٩
وأوكد أنني كرئيس لتركيا وللدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي سأتابع هذا الأمر حتى النهاية وسنبذل كافة الجهود من أجل عدم تكرار مثل هذه المجازر في أي مكان بالعالم. pic.twitter.com/LBYSLunqUo
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @rterdogan_ar
وكان رأى عدد من المغردين العرب وغيرهم أن ما حدث هو نتيجة لما وصفوه بشيطنة المسلمين أو الإسلام.
إنها لحظة تستدعي محاسبة الذين شجعوا آفة الإسلاموفوبيا أو غضوا الطرف عن تناميها. فبسبب سياسات شيطنة الآخر لقي 49 شخصًا حتفهم. وما ورد بأن المهاجمين يؤمنون بتفوق العرق الأبيض يجب أن يستنهض قادة العالم للتصدي لهذه الأيديولوجية المفعمة بالكراهية. #نيوزيلندا https://t.co/zLBFGXQK99— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) ١٦ مارس ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @AmnestyAR
ما جرى في نيوزيلندا هو نتاج سنوات طويلة من شيطنة الإسلام والمسلمين، ما يعني أنه من دون أن تكون المجزرة محطة في اتجاه إعادة تشكيل الخطاب والممارسة، فستذهب دماء الضحايا هدرا. مصيبة هذه الأمة في أنظمة لا ترى في الجاليات المسلمة في الغرب إلا حواضن للمعارضة.— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) ١٦ مارس ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @YZaatreh
الحادث الأليم في نيوزيلندا وقتل الأبرياء في بيوت الله..يدق جرس الإنذار في خطورة ضخ الكراهية في المجتمع الغربي من قيادات سياسية ودينية يمينية متطرفة،ومؤامرة على البشرية لإغراق العالم بموجة من التناحر والتربص.— د. توفيق احمد القصير (@tawalku) ١٦ مارس ٢٠١٩
إن شيطنة المسلمين والتحريض عليهم في الإعلام تؤدي حتماً لمثل هذه الكوارث
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @tawalku
وانتقد مغردون طريقة تغطية بعض الصحف الغربية لما حدث.
الإرهابي استعرض مهارته في قنص ضحاياه دون أن يركز على وجوههم حتى لانتعاطف معهم بينما صحيفة الDaily mirror تنشر صورة القاتل وهو طفل!— نردين أبو نبعة (@NAbunabaa) ١٦ مارس ٢٠١٩
شيطنة الضحية وحيونته وبراءة القاتل وأنسنته!#نردين_أبو_نبعة#حادث_نيوزيلندا_الإرهابي pic.twitter.com/oUzWHjh5QM
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @NAbunabaa