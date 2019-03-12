لم يكن اعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات وعدم الترشح لفترة خامسة كافيا ليبعد الجزائريين عن الشارع، بل زادهم لإصرارا على تحقيق مطالبهم، إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالهاشتاغات المطالبة برحيل الرئيس واستقالة الحكومة.

#لا_لتمديد_العهده_الرابعه

مصدر الصورة Getty Images Image caption مظاهرات الجزائر

رفض الجزائريون رسالة رئيسهم التي قال فيها: "لن أترشح لعهدة خامسة. لا شك في ذلك بالنسبة لي. بالنظر إلى حالتي الصحية والعمر، فإن واجبي الأخير تجاه الشعب الجزائري هو الإسهام دوما في تأسيس جمهورية جديدة".

وأطلقوا هاشتاغ #لا_لتمديد_العهده_الرابعه الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الجزائر معتبرين أن ما جاء في بيان الرئيس ما هو إلا تحايل على الدستور مناورة لتمديد العهدة الرابعة.

فقالت أمة الله "الجمعة القادمة بعنوان لا للتأجيل لا للتضليل نطلب منكم الرحيل".

وقال زباير نورالدين "يريدون الاستفادة من هذا العام بأي طريقة كانت حتى بالفترة الانتقالية التي أراها أخطر خطوة للالتفاف على مطالب الشعب".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @LG4ZdeoD0VzgoOE يريدون الاستفادة من هذا العام بأي طريقة كانت حتى بالفترة الانتقالية التي اراها اخطر خطوة للالتفاف على مطالب الشعب ...ارحلو يا عصابة #لا_لتمديد_العهده_الرابعه — زباير نورالدين (@LG4ZdeoD0VzgoOE) ١١ مارس ٢٠١٩

واعتبر آخرون أن ما حصل في الجزائر هو مكسب تاريخي.

فقال صهيب شـراير: "ما حصل اليوم في الجزائر مكسب تاريخي مهم، وضع الشعب الجزائري في معادلة الحكم. المطلوب الآن قادة، يمثلون هذا الشعب لاستكمال بناء الجمهورية الثانية بطريقة آمنه وسلمية."

#ترحلوا_يعني_ترحلوا

وأعاد الجزائريون استخدام هاشتاغ #ترحلوا_يعني_ترحلوا الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الجزائر حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة عبر من خلالها الناشطون عن رفضهم للطبقة الحاكمة، واعتبروا أن التضحية بأويحى وحكومته ليس كافيا بل طالبوا باستقالة الرئيس بوتفليقة وبتطبيق المادة 102 وبتسليم المهام بعد تاريخ 18 نيسان/أبريل المقبل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @babay_baha أيها الشعب الجزائري



انها الحشوة الوطنية..لا تغركم التضحية ب اويحي و حكومته نريد استقالة الرئيس بوتفليقة و تطبيق المادة 102 و تسليم المهام بعد تاريخ 18 أفريل المقبل .لا بدوي لا سعيد لا بن صالح لا بلعيز#ترحلوا_يعني_ترحلوا pic.twitter.com/oe9N68Dk6S — بهاء_USMAnnaba 🔴🇩🇿 (@babay_baha) ١١ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @a_____el96 في مؤامره بتدبر ياأهل الجزائر أيه سبب تأجيل الانتخابات طالما مش هيترشح تاني

نفس الأحداث الي حصلت في مصر ايام الثوره اما طلب مبارك نصبر عليه

لا تكرروا خطأنا نحن ثوروا علي الجميع

ديل الكلب عمرها ما يتعدل حكام بني صهيون

اللهم أحفظ شعب الجزائر 🤲🏻#ترحلوا_يعني_ترحلوا — أسگندر² الحساب الثاني (@a_____el96) ١١ مارس ٢٠١٩

#حراك_15_مارس

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بعدم الخروج من الشارع إلى حين تحقيق كافة المطالب.

ودعوا عبر مواقع التواصل إلى تظاهرة مليونية يوم الجمعة القادم من خلال هاشتاغ #حراك_15_مارس تحت شعار نريد الرحيل وليس التأجيل.

وفي المقابل رفض آخرون مشاركون في الحراك رفع سقف المطالب، معتبرين أن الهدف منها هو "اصطدام الحاكم والشعب" على حد قولهم.

وأيدوا تأجيل الانتخابات بسبب عدم توفر بديل اتفق عليه الشعب وبرأيهم أن المرحلة الانتقالية تحتاج لمزيد من الوقت لتغيير جذري.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dodoray34603593 كنتم ضد العهدة الخامسة والان تطالبون بإسقاط النظام لاتدفعو الجزائر الى ماآلت اليه دول مرت على نفس السيناريو واكيد تأجيل الانتخابات في صالح الشعب لانه لحد الآن لايوجد بديل اتفق عليه الشعب والمرحلة الانتقالية تحتاج لمزيد من الوقت لتغيير جدري #نعم_للتمديد #لا_لتمديد_العهده_الرابعه — ♥جزائرية🇩🇿 (@dodoray34603593) ١١ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abdou16MCA الدعوة إلى رفع سقف المطالب هي خطة خبيثة طبقت بإحكام في دول "الربيع العربي" الغرض منها اصطدام الحاكم والشعب ،فأفيقوا ياأهل الجزائر هي ساعات حاسمة فإما أن تدخلوا بيوتكم وتصلحوا من أنفسكم وأهليكم فيفتح ربكم عليكم وإما أن تغرق بنا وبكم السفينة.#لا_لتمديد_العهده_الرابعه — Abdou Algéro-Mouloudéen ☝ 🇩️🇿 (@Abdou16MCA) ١٢ مارس ٢٠١٩

وحذر كثيرون من أن يتكرر سيناريو ما حدث في دول عربية أخرى: "الدول العربية بحاجة الى ثورات حقيقية لا لتغيير ما يسمى رئيس الدولة، بل لاجتثاث الدولة العميقة واستخبارات وعسكر وحيتان المال والنفوذ الخارجي، بحاجة الى ثورات لإنجاز الاستقلال الحقيقي عن الاستعمار الجاثم منذ عشرات السنين، حذارِ من تكرار سيناريوهات مصر وليبيا وسوريا واليمن".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sameer_hamzah الدول العربية بحاجة الى ثورات حقيقية لا لتغيير ما يسمى رئيس الدولة،بل لاجتثاث الدولة العميقة واستخبارات وعسكر وحيتان المال والنفوذ الخارجي.بحاجة الى ثورات لإنجاز الاستقلال الحقيقي عن الاستعمار الجاثم منذ عشرات السنين.حذارِ من تكرار سيناريوهات مصر-ليبيا-سوريا-اليمن#الجزائر pic.twitter.com/y9XRz94bEr — Sameer Hamza (@sameer_hamzah) ١٢ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Soumaya15199082 نفس السيناريو الذي حصل في مصر مصائب الجزائر فوائد لعصابة كبيرة وقوية فكيف يتخلى هؤولاء عن مشروع رابح سيستميتون من اجل الابقاء عليه إلا أن يشاء الله غير ذلك ولا أظن أن الوقت قد حان — soumaya (@Soumaya15199082) ١٢ مارس ٢٠١٩