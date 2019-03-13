انتشر خبر بدء محاكمة الناشطة والمدافعة عن حقوق المرأة في السعودية لجين الهذلول وغيرها من الناشطات السعوديات المعتقلات بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر. وتعالت الأصوات المطالبة بالإفراج عنهن عبر عدد من الهاشتاغات وردت في نحو تسعة آلاف تغريدة أغلبها من داخل السعودية.

#معاك_يالجين

مصدر الصورة Twitter @ Image caption صورة لـ لجين الهذلول نشرتها منظمة العفو الدولية

ومن أبرز تلك الهاشتاغات #معاك_يالجين و #لجين_الهذلول و #محاكمة_لجين_الهذلول، بالإضافة إلى هاشتاغ باللغة الإنجليزية يحمل اسم #wearewithloujain ويعني نحن مع لجين.

وأعرب من خلالها الناشطون عن استيائهم من محاكمة الناشطات ووصفوها بأنها "غير عادلة" و"غير إنسانية".

وقال الناشط السعودي عمر بن عبدالعزيز: "تحاكم لجين غدا مع احتمالية محاكمة مجموعة من الناشطات كعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وسمر بدوي، محاكمات سرية، بدون محامين، وانتهاكات وتعذيب وتحرش. ولا ننسى كذبة محمد بن سلمان الشهيرة لبلومبيرق منذ أشهر: 'لدي تسجيلات تثبت تورطهن ' على طريقة خاشقجي خرج بعد 20 دقيقة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @oamaz7 تحاكم لجين غدا مع احتمالية محاكمة مجموعة من الناشطات كعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وسمر بدوي ..



- محاكمات سرية

- بدون محامين

- انتهاكات وتعذيب وتحرش



ولا ننسى كذبة مبس الشهيرة لبلومبيرق منذ أشهر : "لدي تسجيلات تثبت تورطهن" على طريقة خاشقجي خرج بعد ٢٠ دقيقة



#معاك_يالجين — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) ١٢ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AngelQShe_ سيتم عرض لجين الهذلول على محكمة الإرهاب غداً الأربعاء، لجين وقفت مع الكل وكانت من الشجاعات وقالت كلمتها وهي في وطنها ومارضت تتركه رغم كل المخاطر والهجوم والتخوين والتعهير اللي واجهته هي وأهلها، وأقل الإيمان نبين دعمنا لها ولحريتها.

شاركوا وادعموها:#معاك_يالجين#WeAreWithLoujain pic.twitter.com/EvydvtXnYe — #معاك_يالجينAngel Shehri (@AngelQShe_) ١٢ مارس ٢٠١٩

وليد الهذلول

وكان وليد الهذلول قد أعلن في وقت سابق أن شقيقته لجين ستحاكم أمام محكمة خاصة بقضايا الإرهاب اليوم 13 مارس/ آذار 2019 في العاصمة السعودية الرياض، بعد نحو عام من اعتقالها، إلى جانب عدد من الناشطات المدافعات عن حقوق النساء.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @WalidAlhathloul سوف تُعقد اول جلسة محاكمة للجين يوم الأربعاء القادم الساعة ٨ الصباح في المحكمة المتخصصة وهي المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب.



لم يُسمح لها بتوكيل محامي ولم يُعطى لها لائحة الاتهام. — وليد الهذلول Walid Alhathloul (@WalidAlhathloul) ١٠ مارس ٢٠١٩

وعاد وليد ليغرد اليوم قائلا: "تواصلوا معنا أمن الدولة وأخبرونا عن تغيير المحكمة من المحكمة المتخصصة (محكمة الإرهاب) إلى المحكمة الجزائية".

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @WalidAlhathloul تواصلوا معنا امن الدولة وأخبرونا عن تغيير المحكمة من المحكمة المتخصصة (محكمة الإرهاب) الى المحكمة الجزائية.



التوقيت ما تغير الساعة ٨ الصباح. — وليد الهذلول Walid Alhathloul (@WalidAlhathloul) ١٣ مارس ٢٠١٩

وعبر هاشتاغ #لا_لمحاكمة_الناشطات كتب حساب "معتقلي الرأي": "تغيير مكان المحاكمة هل يعني أن السلطات بدل أن تعتبر الناشطات "إرهابيات" ستعتبرهنّ "مجرمات وقاتلات" مثلاً؟! أي مهزلة حقوقية هذه !!؟ وما الفرق إن كانت اعتبرتهنّ منذ اللحظات الأولى للاعتقال "عميلات وخائنات للوطن" من دون وجه حق!! لا بديل من الإفراج الفوري عنهنّ".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @m3takl تغيير مكان المحاكمة هل يعني أن السلطات بدل أن تعتبر الناشطات "إرهابيات" ستعتبرهنّ "مجرمات وقاتلات" مثلاً؟!

أي مهزلة حقوقية هذه !!؟ وما الفرق إن كانت اعتبرتهنّ منذ اللحظات الأولى للاعتقال "عميلات وخائنات للوطن" من دون وجه حق !!

لا بديل عن الإفراج الفوري عنهنّ#لا_لمحاكمة_الناشطات pic.twitter.com/FZilnTSKvK — معتقلي الرأي (@m3takl) ١٣ مارس ٢٠١٩

مؤيدون للمحاكمة

وفي المقابل رفض آخرون الحملة على السعودية، وبادروا إلى توجيه التهم للجين وعدد من المعتقلات، معتبرين أنهن "مذنبات ويجب محاكمتهن بتهمة الإساءة للوطن".

فكتبت إحدى المغردات: "من عام 2012 وهي تستفز الحكومة السعودية وتحرض على السعودية هي وزوجها في لقاءتها في الصحف الأمريكية والغربية".

وطالب آخرون بإعدامها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Q____w_ من عام 2012 وهي تستفز الحكومة السعودية وتحرض على السعودية هي وزوجها في لقاءتها في الصحف الأمريكية والغربية



أتذكر قيادة لوجين السيارة وهي تخالف النظام عام 2012 وكان بجانبها في السيارة وهي تخالف النظام والدها وكان والدها يصورها ويشجعها عوضا أن ينصحها والآن يتباكى عليها — हि (@Q____w_) ١٣ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khookh305 جنت على نفسها براقش .. لجين كانت تحارب المجتمع السعودي ككل وحتى القرآن والسنة والأحكام الشرعية لم يسلموا من استهزائها فلعل مايقع عليها اليوم عقوبة إلهية بسبب تطاولها على نبينا صلى الله عليه وسلم ومجاهرتها بأنواع المعاصي.. صدقني لايوجد سعودي يعرف ماضيها ويشفق عليها — بنت المدينة#القدس (@khookh305) ١٣ مارس ٢٠١٩

منظمات إنسانية وانتقادات دولية

وغردت منظمة العفو الدولية عبر حسابها الرسمي في تويتر: "ستمثل لجين الهذلول أمام المحكمة الجزائية المتخصصة صباح يوم الأربعاء بدون علمٍ بالتهم الموجّهة إليها وبدون محامٍ. علينا التحرك فوراً كي تدرك السلطات #السعودية أن عيون العالم مسلّطة عليها وأن عليها احترام حقوق الإنسان!"

ومن جهته هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السعودية، وانتقد ممارسة المملكة ضد الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة، وذلك خلال كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 آذار/ مارس من كل عام.

وقال ماكرون، إنه يفكر في هذا اليوم بـ"لُجين الهذلول، هي في السجن منذ 18 شهرا في السعودية".

وأضاف: "تعرضت لجين الهذلول لحملة إعلامية شرسة بسبب دفاعها عن حقوق المرأة في السعودية"، مشيرًا إلى أنها سُجنت لمجرد انتقادها النظام الذي يضع النساء تحت وصاية الرجال.