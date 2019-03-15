سعودي من بين المصابين في هجوم نيوزيلندا
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والعالم بعد الهجوم المسلح الذي استهدف مسجدين، الجمعة، في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
#حادث_نيوزيلندا_الارهابي
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #حادث_نيوزيلندا_الارهابي الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في معظم الدول العربية حاصدا أكثر من 14 ألف تغريدة وصف من خلالها المغردون الهجوم بالإرهابي والإجرامي.
فقال محمد حسن علوان :"يومٌ حزينٌ وفجيعة كبيرة، رحم الله الشهداء وألهم ذويهم السلوان وحقق لهم العدالة، المشاهد المصورة ستبقى ثقباً دامياً في قلب الإنسانية لعقودٍ طويلة، الكراهية صارت طاعون هذا الزمان الذي يفتك بالبشر بلا تمييز، ولا ضمير، ولا وعي."
وقال جابر الحرمي:"مجزرة بشعة تستهدف مصلين في مسجدين بنيوزيلندا تسفر عن 40 قتيلا و20 جريحا، هل سيصف الغرب مسؤولون وإعلام هذه العملية بالإرهابية؟ وهل ستنسب هذه العملية إلى ديانة من قاموا بها كما يتم إلصاق الإرهاب بالإسلام عند أي فعل يقوم به من ينتسب إليه؟
وتخوف بعض المغردين من اعتبار القاتل مريضا نفسيا أو مختلا عقليا كما هي العدة حين يكون من غير المسلمين على حد قولهم.
فكتب نيزك :" (مختل عقلي يمر بظروف نفسية سيئة بسبب انفصاله عن حبيبته) سيجدون له ألف ألف عذر لكي لا يوصف بأنه عمل إرهابي لأنه أبيض البشرة وغير مسلم. في المقابل مقتل شخص واحد غير مسلم تكون العملية ارهابية تقوم لها الدنيا ولا تقعد حتى يثبت أن القاتل ليس مسلماً."
وعلى الصعيد الرسمي النيوزيلندي، وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، ان الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست_تشيرش لا يمكن وصفه إلا بالإرهابي.
ومن جهتها أعلنت السفارة السعودية في ولينغتون في بيان لها أنه وفي إطار متابعتها لحادثي اطلاق النار اللذين حدثا في مسجدين بمدينة كرايس تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة لهذا اليوم، وما نتج عنه من قتلى وجرحى تبين إصابة مواطن سعودي بجروح وتم الاطمئنان على صحته وسلامته.
وطالبت السفارة من جميع السعوديين المتواجدين بالبلاد بضرورة توخي الحيطة والحذر والبقاء في منازلهم في الوقت الحالي لحين عودة الأوضاع الى طبيعتها واتباع ارشادات السلطات المحلية والتواصل معها.
ونشر مستخدمو مواقع التواصل صور لشخص قالوا أنه القاتل بعد تم التعرف عليه واعتقاله من قبل السلطات النيوزيلندية على حد قولهم.