سعودي من بين المصابين في هجوم نيوزيلندا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والعالم بعد الهجوم المسلح الذي استهدف مسجدين، الجمعة، في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

#حادث_نيوزيلندا_الارهابي

مصدر الصورة Getty Images Image caption هجوم نيوزيلندا

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #حادث_نيوزيلندا_الارهابي الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في معظم الدول العربية حاصدا أكثر من 14 ألف تغريدة وصف من خلالها المغردون الهجوم بالإرهابي والإجرامي.

فقال محمد حسن علوان :"يومٌ حزينٌ وفجيعة كبيرة، رحم الله الشهداء وألهم ذويهم السلوان وحقق لهم العدالة، المشاهد المصورة ستبقى ثقباً دامياً في قلب الإنسانية لعقودٍ طويلة، الكراهية صارت طاعون هذا الزمان الذي يفتك بالبشر بلا تمييز، ولا ضمير، ولا وعي."

وقال جابر الحرمي:"مجزرة بشعة تستهدف مصلين في مسجدين بنيوزيلندا تسفر عن 40 قتيلا و20 جريحا، هل سيصف الغرب مسؤولون وإعلام هذه العملية بالإرهابية؟ وهل ستنسب هذه العملية إلى ديانة من قاموا بها كما يتم إلصاق الإرهاب بالإسلام عند أي فعل يقوم به من ينتسب إليه؟

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @m_alwan يومٌ حزينٌ وفجيعة كبيرة.

رحم الله الشهداء وألهم ذويهم السلوان وحقق لهم العدالة.

المشاهد المصورة ستبقى ثقباً دامياً في قلب الإنسانية لعقودٍ طويلة.

الكراهية صارت طاعون هذا الزمان الذي يفتك بالبشر بلا تمييز، ولا ضمير، ولا وعي.

اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا

#حادث_نيوزيلندا_الارهابي — محمد حسن علوان (@m_alwan) ١٥ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jaberalharmi مجزرة بشعة تستهدف مصلين في مسجدين بنيوزيلندا تسفر عن 40 قتيلا و20 جريحا ..

هل سيصف الغربيون مسؤولون وإعلام هذه العملية بالإرهابية .. ؟ وهل ستنسب هذه العملية إلى ديانة من قاموا بها كما يتم إلصاق الإرهاب بالإسلام عند أي فعل يقوم به من ينتسب إليه ..؟#نيوزيلندا pic.twitter.com/qbuGhnRV9G — جابر الحرمي (@jaberalharmi) ١٥ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ha_al222 #حادث_نيوزيلندا_الارهابي



يجب ألا يمر هذا الموقف البشع الإرهابي مرور الكرام ،،



وهذا جزء بسيط مما يكن هؤلاوء المجرمون تجاه المسلمين، مهما نادوا بالحرية والتعايش.

ونسأل الله أن يرحم مَن مات و يشفي المصابين



🔴 أخيرا

حسبنا الله ونعم الوكيل على مَن كان سببا في جعل دم المسلم رخيص pic.twitter.com/Er6om4Ecob — حسن بن علي آل طراد (@ha_al222) ١٥ مارس ٢٠١٩

وتخوف بعض المغردين من اعتبار القاتل مريضا نفسيا أو مختلا عقليا كما هي العدة حين يكون من غير المسلمين على حد قولهم.

فكتب نيزك :" (مختل عقلي يمر بظروف نفسية سيئة بسبب انفصاله عن حبيبته) سيجدون له ألف ألف عذر لكي لا يوصف بأنه عمل إرهابي لأنه أبيض البشرة وغير مسلم. في المقابل مقتل شخص واحد غير مسلم تكون العملية ارهابية تقوم لها الدنيا ولا تقعد حتى يثبت أن القاتل ليس مسلماً."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @naizaktv (مختل عقلي يمر بظروف نفسية سيئة بسبب انفصاله عن حبيبته)

سيجدون له ألف ألف عذر لكي لا يوصف أنه عمل ارهابي لأنه أبيض البشرة وغير مسلم.

في المقابل مقتل شخص واحد غير مسلم تكون العملية ارهابية تقوم لها الدنيا ولا تقعد حتى يثبت أن القاتل ليس مسلماً .

#حادث_نيوزيلندا_الارهابي pic.twitter.com/vOtdTAL0ys — نيزك | Naizak (@naizaktv) ١٥ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrAl_Lawati مشاهد مؤلمة للهجوم على مسجد في #نيوزيلندا اليوم تبين قتل المصلين المسالمين بوحشية، والمشاهد تم تصويرها من قبل القاتل وبدأت منصات التواصل الاجتماعي تحظر رفعها!



سيقولون عنه حادث عرضي لرجل عنصري مريض، فالارهاب ماركة مسجلة لديهم باسم الاسلام فقط! — د. حيدر اللواتي🇴🇲 (@DrAl_Lawati) ١٥ مارس ٢٠١٩

وعلى الصعيد الرسمي النيوزيلندي، وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، ان الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست_تشيرش لا يمكن وصفه إلا بالإرهابي.

ومن جهتها أعلنت السفارة السعودية في ولينغتون في بيان لها أنه وفي إطار متابعتها لحادثي اطلاق النار اللذين حدثا في مسجدين بمدينة كرايس تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة لهذا اليوم، وما نتج عنه من قتلى وجرحى تبين إصابة مواطن سعودي بجروح وتم الاطمئنان على صحته وسلامته.

وطالبت السفارة من جميع السعوديين المتواجدين بالبلاد بضرورة توخي الحيطة والحذر والبقاء في منازلهم في الوقت الحالي لحين عودة الأوضاع الى طبيعتها واتباع ارشادات السلطات المحلية والتواصل معها.

ونشر مستخدمو مواقع التواصل صور لشخص قالوا أنه القاتل بعد تم التعرف عليه واعتقاله من قبل السلطات النيوزيلندية على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @a_albander مشاهد #حادث_نيوزيلندا_الارهابي تدمي القلب وتدمع العين حيث قام إسترالي مسيحي "إرهابي" في بث مباشر، الهجوم على مصلين في مسجد بنيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة قبل ساعات، واستشهد 40 وإصابة أكثر من 20 ونيوزلندا وصفت هذا اليوم "باليوم الأسود في تاريخ نيوزليندا"



نسأل الله أن يرحم شهداؤنا pic.twitter.com/ucFk19DIwY — عبدالله البندر (@a_albander) ١٥ مارس ٢٠١٩