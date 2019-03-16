HelloBrother: "مرحبا أخي" عبارة استقبل بها القتيل قاتله

لم يستفق العالم بعد من صدمة جريمة مسجدي لينوود والنور في مدينة كرايست تشيرتش النيوزلندية والتي راح ضحيتها 49 قتيلا وجرح آخرين حيث توالت ردود الفعل الواسعة لليوم الثاني على وسائل التواصل الإجتماعي.

#حادث_نيوزيلندا_الارهابي

مصدر الصورة Getty Images Image caption حادثة نيوزلندا

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بردود الفعل على ما حدث، وأطلق عدد من الهاشتاغات وعبارات عدة وبلغات مختلفة حول الحادث وصلت عدد المشاركات فيها إلى أكثر من 4 ملايين تغريدة.

ويشير الشكل البياني التالي إلى عدد الهاشتاغات والعبارات والتغريدات التي استخدمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم

Image caption هاشتاغات وتغريدات حادثة نيوزيلندا

وعبر مستخدمون عن حزنهم وأسفهم لما حدث، رافضين كل أنواع العنف والقتل وداعيين إلى احترام جميع المعتقدات والأديان.

فقال عضوان الأحمري :" قد تكون المرة الأولى التي تعترف دولة غربية بأن عملاً وحشياً ضد المسلمين هو "عمل إرهابي". الإرهاب لا دين له. مجرزة نيوزيلندا الوحشية ضد المصلين تكشف أن المتطرفين والإرهابيين ليسوا مرتبطين بديانة بعينها".

وقال بدر العساكر :"صورة الإرهاب.. والتطرف واحدة.. وتستلزم الوقوف ضدها بكل أشكالها ومنابعها.."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Adhwan قد تكون المرة الأولى التي تعترف دولة غربية بأن عملاً وحشياً ضد المسلمين هو "عمل إرهابي". الإرهاب لا دين له. مجرزة نيوزيلندا الوحشية ضد المصلين تكشف أن المتطرفين والإرهابيين ليسوا مرتبطين بديانة بعينها. — عضوان الأحمري (@Adhwan) ١٥ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @bnznan ماحدث أمر مؤلم لمن في قلبه ذرة رحمه ماذنب من استشهد ؟

ذنبهم أنهم مسلمين أبرياء

حسبنا الله ونعم الوكيل على من أراد بالمسلمين والإسلام سوءاً

شفى الله المصابين ورحم الله الشهداء

يجب أن يعلن من خلف هذا الإرهابي القذر فأرواح المسلمين ليست رخيصه لهذا الحد..!

#حادث_نيوزيلندا_الارهابي — عبدالله بن زنان (@bnznan) ١٥ مارس ٢٠١٩

#محسن_الحربي

وانتشر في السعودية هاشتاغ #محسن_الحربي بعدما نعت السفارة السعودية في ويلنغتون المواطن محسن محمد الحربي الذي توفي فجر السبت متأثراً باصابته إثر الاعتداء في مدينة كرايست تشيرتش.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KSAembassyNZ تنعى سفارة المملكة العربية السعودية في #ويلنغتون المواطن محسن محمد الحربي الذي وافته المنية فجر هذا اليوم السبت 16 مارس 2019 بالتوقيت المحلي متأثراً باصابته إثر الاعتداء الإرهابي الآثم في مدينة كرايس تشيرش — KSA Embassy New Zealand (@KSAembassyNZ) ١٥ مارس ٢٠١٩

وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 10 ألاف تغريدة عبر من خلالها السعوديون عن حزنهم لوفاة المواطن السعودي محسن الحربي

#HelloBrother

واجتاح هاشتاغ #HelloBrother أي "مرحبا أخي" مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم, وهي العبارة التي رحب أحد ضحايا مجزرة نيوزيلندا بالقاتل عند دخوله المسجد قبل قيامه بإطلاقه النار عليه، ويتحول بعد ذلك إلى قتيل على باب المسجد.

وبحسب المغردين فإن صاحب عبارة الترحيب لاجئ أفغاني يبلغ من العمر 71 عاما ويدعى داوود نبي.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 90 ألف تغريدة تداول خلالها المغردون صورة للرجل الأفغاني ومرددين عبارة ما هكذا يرد السلام.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Xsophia_22 يحدث أن تذهب لتصلي، ثم ترى غريباً عند باب المسجد، تلقي عليه التحية ظناً منك أنه سيردها إليك، لكنه يردها رصاصاً يرديك ميتاً، يحدث أن يكون البشر بهذا القبح، و الموت بهذه البساطة. أتمنى أن تلقي عليك الملائكة التحية عند باب الجنة.

#HelloBrother — 𝑅𝑒𝑔𝒾𝓃𝒶 𝓅𝒽𝒶𝓁𝒶𝓃𝑔𝑒 (@Xsophia_22) ١٥ مارس ٢٠١٩

ردود فعل عربية

أدانت وزارة الخارجية السعودية حادثة المسجدين عبر حسابها في تويتر قائلة :" ندين بأشد العبارات إطلاق النار الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرتش بجنوب نيوزيلندا

مضيفة :" نجدد التأكيد على إدانة #الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، وعلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن"

وندد شيخ الأزهر، بالهجوم المروع الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، من خلال نشر حساب الأزهر الشريف على تويتر عدة تغريدات حذر خلالها، من انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في العديد من بلدان أوروبا، حتى تلك التي كانت تعرف بالتعايش الراسخ بين سكانها.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان، إن استهداف مسجدين بنيوزيلندا عمل إرهابي جبان يتنافى مع المبادئ والقيم

ردود فعل غربية

وصفت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي حادث إطلاق النار الجماعي على مسجدين في نيوزيلندا، والذي أدى إلى مقتل 49 شخصًا بأنه "عمل عنف يثير الغثيان". وقالت ماي في تغريدة لها على حسابها على تويتر اليوم الجمعة "بالنيابة عن المملكة المتحدة، أقدم خالص التعازي لشعب نيوزيلندا بعد الهجوم الإرهابي المخيف الذي وقع بمدينة كرايست تشيرتش".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @theresa_may On behalf of the UK, my deepest condolences to the people of New Zealand after the horrifying terrorist attack in Christchurch. My thoughts are with all of those affected by this sickening act of violence. — Theresa May (@theresa_may) ١٥ مارس ٢٠١٩

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان واقعة إطلاق النار على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، والتي أسفرت عن استشهاد 50 شخصا على الأقل.

وقال عمران خان في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر: "شعرت بالصدمة، وأدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة كرايس تشيرش النيوزيلندية، وهذا العمل يؤكد مجددا ما نردده على الدوام ، من أن الإرهاب ليس له دين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ImranKhanPTI Shocked and strongly condemn the Christchurch, New Zealand, terrorist attack on mosques. This reaffirms what we have always maintained: that terrorism does not have a religion. Prayers go to the victims and their families. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) ١٥ مارس ٢٠١٩

ومن جهته قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحر التعازي للشعب النيوزيلندي في أعقاب ما وصفها "بالمجزرة المروعة في المسجد"، وقال "الولايات المتحدة تقف إلى جانب نيوزيلندا ونحن مستعدون لتقديم كل ما يلزم. بارك الله في الجميع!"