دشن عدد من المغردين السعوديين #ترحيل_السوريين_مطلب و #السعودية_للسعوديين ونادوا بترحيل جميع السوريين المتواجدين في السعودية، بينما رد عليهم مغردون آخرون #السوريون_مرحب_بهم_في_السعوديه و #السوريون_والعرب_اخواننا .

#ترحيل_السوريين_مطلب

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة من أسواق مكة

بدأت القصة بعدما انتشرت عبر وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي في السعودية أخبار عن ارتكاب عدد من السوريين لمخالفات داخل حدود المملكة، مما دفع عددا من السعوديين إلى رفع الصوت والمطالبة بترحيل السوريين المتواجدين في السعودية.

وأطلق السعوديون هاشتاغ #ترحيل_السوريين_مطلب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 30 ألف تغريدة.

وتدول النشطاء فيديو قيل إنه لامرأة سورية وهي تشتم بائعة سعودية وتتطاول عليها، وتم استغلاله لتأجيج الموقف وتحريض السعوديين ضد وجود السوريين في بلادهم.

فقال عبدالله الطويلعي: "الأردن ولبنان وتركيا ومصر بدأت بالفعل بعودة السوريين لوطنهم طيب ملايين السورين بوطننا لماذا ليس هناك حديث عنهم؟".

وقال خالد عبد العزيز: "انتهت الازمة السورية، والوضع صار أمان في بلادهم ليش للحين باقين ويعيشون معنا بامتيازات لدرجة المدارس والجامعات وبعض الوظائف اخذوها من المواطن السعودي، ليست عنصرية ولكن أزمة وانتهت ويجب أن يرجعوا لكي يعمروا أوطانهم جلوسهم هنا ليس له فائدة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KZ_MBS #ترحيل_السوريين_مطلب

انتهت الازمة السورية ، والوضع صار امان في بلادهم ليش للحين باقين ويعيشون معنا بامتيازات لدرجة المدارس والجامعات وبعض الوظائف اخذوها من المواطن السعودي ، ليست عنصرية ولكن أزمة وانتهت ويجب أن يرجعوا لكي يعمروا أوطانهم ف جلوسهم هنا ليس له فائدة إلا عبىذ علينا . — خالد عبدالعزيز MBS (@KZ_MBS) ١٦ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @auni1990 #ترحيل_السوريين_مطلب اخذو وظائفنا ودمرو بلدنا وأول من يتمنى لك الزوال ويتمنى الضرر لك ( السوري ، الفلسطيني، الأردني ، اللبناني ، المصري ) والله سنكون بنعمة وأفضل حال بدون هذول الجناسي — Auni (@auni1990) ١٧ مارس ٢٠١٩

وفي المقابل رفض عدد من السعوديين الهاشتاغ المتداول.

فغرد محمد اليحيا: "من يطالب بترحيل إخواننا السوريين فأخلاقه لا تختلف كثيراً عن أخلاق من هجرهم من بلادهم، هم إخواننا الى أن يعودوا لبلادهم سالمين غانمين، ليس من أخلاق المسلم ولا من مروءة العربي التخلي عن أخيه المسلم الذي استجار به من ظلم ظالم".

وقال قس بن ساعدة: "قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته؛ سوريا عزيزة علينا، وللسوريين البلد هذي بلدكم وحنا اخوانكم، نريد ان نكون يد واحده ونطلب من الله الامن والاستقرار لكم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Alyahyamo7ammad #ترحيل_السوريين_مطلب

من يطالب بترحيل اخواننا السوريين فأخلاقه لا تختلف كثيراً عن أخلاق من هجرهم من بلادهم.



هم إخواننا الى أن يعودوا لبلادهم سالمين غانمين.

ليس من أخلاق المسلم ولا من مروءة العربي التخلي عن أخيه المسلم الذي استجار به من ظلم ظالم.



اللهم اصلح حال المسلمين. — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) ١٧ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ASNA_20 اخواننا السوريين واخواتنا السوريات ان ما كفتكم البلد تشيلكم قلوبنا وبيوتنا ومحلاتنا مفتوحه دائماً لكم

من وضع الهاشتاق السقيم #ترحيل_السوريين_مطلب يسيء لنا كسعوديين قبل السوريين هو عميل وحاقد مسبب للفتن انتم منا ونحن منكم عرب وقبل ذلك مسلمين

فأهلا وسهلا بكم دائماً في بلاد الحرمين — عبدالله بن سلطان آل سعود (@ASNA_20) ١٧ مارس ٢٠١٩

#السوريون_مرحب_بهم_في_السعوديه

وبعد الضجة التي أحدثها الهاشتاغ الأول، ظهر هاشتاغ #السوريون_مرحب_بهم_في_السعوديه ليدافع عن الشعب السوري المتواجد في السعودية، وحصد الهاشتاغ أكثر من 5 ألاف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن رفضهم لما اعتبروه خروجا عن توجيهات الملك سلمان الذي قال للسوريين إن السعودية هي بلدهم، والسعوديون إخوتهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MajedAhmad_2010 الهاشتاقات التي تطالب بترحيل السوريين مصدرها مجهول ومن خارج الحدود ويشارك فيها البعض بحسن نية ، السعودية من أكبر الدول المستضيفة للسوريين ويقدر عددهم حوالي 3 ملايين، واستضافتهم في البيوت وليس في خيام اللاجئين مثل الدول الأخرى.

#السوريون_مرحب_بهم_في_السعوديه — ماجد|Majed (@MajedAhmad_2010) ١٧ مارس ٢٠١٩