سعوديون يطالبون بترحيل السوريين بعد انتشار أنباء عن مخالفات وآخرون يردون مرحبين بهم
دشن عدد من المغردين السعوديين #ترحيل_السوريين_مطلب و #السعودية_للسعوديين ونادوا بترحيل جميع السوريين المتواجدين في السعودية، بينما رد عليهم مغردون آخرون #السوريون_مرحب_بهم_في_السعوديه و #السوريون_والعرب_اخواننا .
#ترحيل_السوريين_مطلب
بدأت القصة بعدما انتشرت عبر وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي في السعودية أخبار عن ارتكاب عدد من السوريين لمخالفات داخل حدود المملكة، مما دفع عددا من السعوديين إلى رفع الصوت والمطالبة بترحيل السوريين المتواجدين في السعودية.
وأطلق السعوديون هاشتاغ #ترحيل_السوريين_مطلب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 30 ألف تغريدة.
وتدول النشطاء فيديو قيل إنه لامرأة سورية وهي تشتم بائعة سعودية وتتطاول عليها، وتم استغلاله لتأجيج الموقف وتحريض السعوديين ضد وجود السوريين في بلادهم.
فقال عبدالله الطويلعي: "الأردن ولبنان وتركيا ومصر بدأت بالفعل بعودة السوريين لوطنهم طيب ملايين السورين بوطننا لماذا ليس هناك حديث عنهم؟".
وقال خالد عبد العزيز: "انتهت الازمة السورية، والوضع صار أمان في بلادهم ليش للحين باقين ويعيشون معنا بامتيازات لدرجة المدارس والجامعات وبعض الوظائف اخذوها من المواطن السعودي، ليست عنصرية ولكن أزمة وانتهت ويجب أن يرجعوا لكي يعمروا أوطانهم جلوسهم هنا ليس له فائدة".
وفي المقابل رفض عدد من السعوديين الهاشتاغ المتداول.
فغرد محمد اليحيا: "من يطالب بترحيل إخواننا السوريين فأخلاقه لا تختلف كثيراً عن أخلاق من هجرهم من بلادهم، هم إخواننا الى أن يعودوا لبلادهم سالمين غانمين، ليس من أخلاق المسلم ولا من مروءة العربي التخلي عن أخيه المسلم الذي استجار به من ظلم ظالم".
وقال قس بن ساعدة: "قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته؛ سوريا عزيزة علينا، وللسوريين البلد هذي بلدكم وحنا اخوانكم، نريد ان نكون يد واحده ونطلب من الله الامن والاستقرار لكم".
#السوريون_مرحب_بهم_في_السعوديه
وبعد الضجة التي أحدثها الهاشتاغ الأول، ظهر هاشتاغ #السوريون_مرحب_بهم_في_السعوديه ليدافع عن الشعب السوري المتواجد في السعودية، وحصد الهاشتاغ أكثر من 5 ألاف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن رفضهم لما اعتبروه خروجا عن توجيهات الملك سلمان الذي قال للسوريين إن السعودية هي بلدهم، والسعوديون إخوتهم.