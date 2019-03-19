ظهر الوليد بن طلال في مقابلة تلفزيونية على قناة "روتانا خليجية" مع برنامج "في الصورة" تحدث خلالها عن الريتز وعن علاقته بولي العهد محمد بن سلمان بالإضافة إلى قضية جمال خاشقجي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأطلقوا #الوليد_بن_طلال و #الوليد_بن_طلال_في_الصورة الذين كانا ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية وغيرها من الدول العربية كمصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة حاصدين أكثر من 20 ألف تغريدة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الوليد بن طلال

#الوليد_بن_طلال / #الوليد_بن_طلال_في_الصورة

وخلال المقابلة تحدث الوليد بن طلال عن أيام تواجده في فندق الريتز: "أخي الأمير محمد بن سلمان كان يتواصل معي في الريتز أسبوعيا، والمحبة بيني وبينه لا حدود لها". مضيفا: "دفنت موضوع 'الريتز ' وأتقبل التعازي فيه".

ورحب عدد من المغردين بما قاله الوليد، فقال عادل السحيم: "هؤلاء هم آل سعود ملتفون حول مليكّهم وولي عهدهم وهذه رساله لكل من يشكك في حب آل سعود لبعضهم نحمد الله الذي أعزنا بآل سعود".

وفي المقابل اعتبر آخرون أن ما يقوله الوليد بن طلال "ما هو إلا كذب، وإذا سمح له بالسفر سنسمع كلاما آخر".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aber_sabeel2018 مسكين بعد ان كان من اهم شخصيات العالم يبدو ضعيف مذلول اضاعو هيبته يضطر للكذب، اذا سمح له بالسفر سنمسمع كلام اخر — Aber Sabeel (@aber_sabeel2018) ١٩ مارس ٢٠١٩

قصة خاشقجي كقصة سجن أبو غريب في العراق

وشبه الوليد بن طلال حادثة خاشقجي بقضية سجن أبو غريب في العراق.

وأشار إلى أن "الاتهامات في ذلك الوقت طالت الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، وحملا مسؤولية ما كان يجري في السجن من تجاوزات قبل أن تثبت براءتهما، وأن هذا نفسه ما يجري مع ولي العهد محمد بن سلمان في قضية خاشقجي".

نادي الهلال السعودي

وقال الوليد بن طلال، "في حال تخصيص الأندية السعودية، جاهز لشراء نادي الهلال في الغد."

ولاقت المقابلة أصداء واسعة، وانقسمت الآراء حولها. إذ رأى البعض أن الوليد يقول الحقيقة وأن حبه للمملكة وللملك ولولي العهد أكبر من أي شيء.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kowthermusa أعرف سمو الأمير الوليد بن طلال كما يعرفه كل السعوديين من خلال الإعلام، لكن لأول مرة أشعر أني بدأت أفهم الرجل. وأصبحت أكثر يقينًا، بأن النجاح لايأتي صدفة، ولا بالحظ. إن لم تكن محنكًا، ذكيًا. تعرف ما تقول وما تفعل، لا تنتظر أن تجد النجاح في بطن سمكة :)



#الوليد_بن_طلال_في_الصوره — كوثر الأربش (@kowthermusa) ١٩ مارس ٢٠١٩

بينما رأى آخرون أن وجوده في السعودية يجعل منه تابعا لولي العهد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @osgaweesh رجل ملك الدنيا شرقا وغربا

وصال وجال هنا وهناك

واشترى واستثمر وأنفق

ثم سجنوه وعذبوه وسلبوا أمواله حتى يخرج من الريتز

ثم منعوه من السفر

ليتحول إلى تابع ذليل لشاب صغير أصبح وليا للعهد بالقوة

فيا حسرة على الوليد بن طلال وما وصل إليه #الوليد_بن_طلال_في_الصوره — أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) ١٨ مارس ٢٠١٩