أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي #عمر_ابو_ليلى الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في فلسطين والأردن ولبنان والبحرين وقطر حاصدا أكثر من 5 آلاف تغريدة عقب انتشار خبر قتل القوات الإسرائيلية للشاب الفلسطيني ابن الـ 19 عاما عمر أبو ليلى.

مصدر الصورة Twitter @MohammadAabed6 Image caption الشاب الفلسطيني عمر أبو ليلى

#عمر_ابو_ليلى

وبحسب وسائل إعلام محلية، اقتحم عمر يوم الأحد تجمعا لجنود إسرائيليين وطعن أحدهم ثم استولى على سلاحه وأطلق الرصاص تجاه بقية الجنود.

وبعد ذلك استولى عمر على مركبة إسرائيلية وهاجم أكثر من تجمع للمستوطنين والجنود الإسرائيليين ثم انسحب من مكان العملية.

وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الخاصة قتلت الشاب عمر أبو ليلى قرب قرية عبوين، شمال شرقي محافظة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وانشرت صور عمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب كثير من المستخدمين عن "فخرهم" بالعملية التي قام بها يوم الأحد والعمليات السابقة التي "دافع من خلالها عن أرضه ووطنه".

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر نعي مآذن بلدة سلفيت للفلسطيني عمر أبو ليلى.

ردود فعل إسرائيلية

وفي المقابل علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحدث قائلا:"أهنئ قوات الشاباك ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة وجيش الدفاع على عملها السريع الذي أدى إلى القضاء على الإرهابي الحقير الذي قتل الرقيب أول غال كيدان والحاخام أخيعاد إتينغير رحمهما الله. ذراع إسرائيل الطويل يصل إلى كل من يمس بجنودنا وبمواطنينا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Israelipm_ar أهنئ قوات الشاباك ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة وجيش الدفاع على عملها السريع الذي أدى إلى القضاء على الإرهابي الحقير الذي قتل الرقيب أول غال كيدان والحاخام أخيعاد إتينغير رحمهما الله. ذراع إسرائيل الطويل يصل إلى كل من يمس بجنودنا وبمواطنينا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ١٩ مارس ٢٠١٩

ومن جهته غرد المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "تمكنت قوات الشاباك ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة وجيش الدفاع من القضاء على الإرهابي الذي قتل الرقيب أول غال كيدان والحاخام أخيعاد إتينغير رحمهما الله في عملية سلفيت التخريبية. يد إسرائيل الطويلة تصل إلى كل من يمس بسلامة مواطنينا".