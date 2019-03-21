يحتفل العالم العربي اليوم بعيد الأم تكريما لها ولدورها الكبير في تربية الأجيال ولتأثيرها في المجتمع، واجتاحت الهاشتاغات المرتبطة بالمناسبة مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء بالأم في عيدها.

#MothersDay

مصدر الصورة Getty Images Image caption عيد الأم

هاشتاغ #MothersDay كان الأكثر رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي حاصدا أكثر من 52 ألف تغريدة، وانتشر هاشتاغ #عيد_الام وهاشتاغ #يوم_الام و #حب_الام_بكلمه لتصل عدد التغريدات بهذه الهاشتاغات إلى أكثر من 28 ألف تغريدة هنأ من خلالها المستخدمون أمهاتهم وزوجاتهم بهذه المناسبة.

فقال راشد بن حميد النعيمي :" صباح الخير لجنة الله في الأرض ، للأم التي وهبت عمرها لترى شباب وشابات تفخر ويفخر الوطن بهم ، كل الشكر قليل في حق الأمهات".

وقالت أسما :" اللهم اني احبها حباً تجهله هي و تعلمه انت يارب بقدر حبي لها أرزقها صحة الجسد وطيب الخاطر وعافية الدهر، اللهم أحفظها لي بعينك التي لا تنام و لا تريني فيها بأساً يبكيني"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Rashidbinhumaid صباح الخير لجنة الله في الأرض ، للأم التي وهبت عمرها لترى شباب وشابات تفخر ويفخر الوطن بهم ، كل الشكر قليل في حق الأمهات #يوم_الام — Rashid Bin Humaid (@Rashidbinhumaid) ٢١ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ASOOMTY98 اللهم اني احبها حباً تجهله هي و تعلمه انت يارب بقدر حبي لها أرزقها صحة الجسد وطيب الخاطر وعافية الدهر، اللهم أحفظها لي بعينك التي لا تنام و لا تريني فيها بأساً يبكيني 💛💛🔗.



#عيد_الام#يوم_الام — 𓆩A S M A 𓆪💛 (@ASOOMTY98) ٢٠ مارس ٢٠١٩

ولم ينسى آخرون الزوجات الاتي لا ينجبن والأبناء الذين توفيت أمهاتهم، والمطلقات المحرومات من أطفالهن والمعنفات وغيرهن من النساء.

فقالت المغنية اللبنانية كارول سماحة: " في عيد الام، تحية لكل امرأة متزوجة، مطلقة، أرملة ومعنّفة لصبرھا على ما تحمّلته في حیاتھا. كل عام وانتن للحب عنوان"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrGihaneShafik قبل زحمة #عيد_الام لكل انثى داخلها مشاعر الأمومة و القدر ما منحهاش فرصة تحقيق هذه الأمنية كل سنة وانتي طيبة

الأمومة مَش حمل و خلفه

الأمومة أحساس ومعنى ربنا بيوجدهم داخل كل انثى من أول يوم بتتولد فيه



✋عايزة كمان الفت نظر الناس على السوشيل ميديا بلاش أفورة اليوم دا pic.twitter.com/gdhldpHY8F — د.چيهان شفيق🇪🇬 (@DrGihaneShafik) ١٧ مارس ٢٠١٩

واحتفل محرك البحث "غوغل"، بعيد الأم على طريقته الخاصة حيث غير الواجهة الرئيسة واستبدالها برسوم متحركة لطائر يسير خلفه أطفاله.

ونشر حساب غوغل الرسمي في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا مقطع فيديو للمناسبة عنوانه "إلى كل أمّ تبحث يوميًا عن كيفية تقديم الأفضل لأطفالها"

ويختلف تاريخ الاحتفال بعيد الأم من دولة لأخرى، فمثلاً في العالم العربي يكون في 21 آذار/ مارس، أما في النرويج فيحتفل به في 2 شباط/ فبراير، في الأرجنتين فهو يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر، وجنوب أفريقيا تحتفل به يوم 1 أيار/ مايو. وفي الولايات المتحدة يكون الاحتفال في الأحد الثاني من شهر أيار / مايو من كل عام.