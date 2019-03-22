انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر نزول عدد من المصريين إلى الشوارع في عدد كبير من المحافظات تعبيرا عن رفضهم لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللطريقة التي تدار فيها البلاد مطالبين جميع الناس بالنزول إلى شارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة، على حد قولهم.

#اطمن_انت_مش_لوحدك

مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين وهم يطلقون الصافرات ويطرقون الأواني تعبيرا عن تفاعلهم مع حملة "اطمّن أنت مش لوحدك" التي أطلقها معتز مطر عقب حادث قطار محطة مصر.

وانتشر هاشتاغ #اطمن_انت_مش_لوحدك على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية كمصر وقطر والكويت وعمان وليبيا وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية، وعدد من الدول الغربية كألمانيا وهولندا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 85 ألف تغريدة، عبر فيها المغردون عن ايمانهم بثورة 25 يناير ورأيهم أن من يعتقد انه تم القضاء عليها فهو واهم.

فقال عبدالرحمن السواجي: "من يعتقد انه تم القضاء على الثورة المصرية فأنه واهم، فعندما نقارن الاوضاع بعد ثورة ٢٥ يناير سنجد أن كل شي قد تغير عن أيام مبارك حتى نفسيات الشعب المصري، المعارضة اليوم أقوى والشعب مقبل على ثورة قوية جدا قد تهتز لها عروش بالرغم من المسكنات"

وعلق حساب خيالي واسع قائلا :"فكرة حملة إطمن انت مش لوحدك يكفى أنها رفعت من معنوياتي بعد ما كانت معنوياتي في الأرض وعاهدت نفسي أمام الله أن استمر بدعمها بكل ما أستطيع حتى لو كنت وحيداً رغم أنى أظن أنه سيأتي اليوم الذي نرى الشعب عن بكرة أبيه يدعم تلك الحركة قريباً جداً"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ssd123ssd1233 #اطمن_انت_مش_لوحدك

من يعتقد انه تم القضاء على الثورة المصرية

فأنه واهم

فعندما نقارن الاوضاع بعد ثورة ٢٥ يناير سنجد أن كل شي قد تغيير عن أيام مبارك حتى نفسيات الشعب المصري ..

المعارضة اليوم أقوى والشعب مقبل على ثورة قوية جدا قد تهتز لها عروش بالرغم من المسكنات — عبدالرحمن السواجي (@ssd123ssd1233) ١٨ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DqXK7OqlR0Tbyxh فكرة حملة اطمن انت مش لوحدك

يكفى أنها رفعت من معنوياتى بعد ما كانت معنوياتى فى الأرض وعاهدت نفسي أمام الله أن استمر بدعمها بكل ما أستطيع حتى لو كنت وحيداً رغم أنى أظن أنه سيأتى اليوم الذي نرى الشعب عن بكرة أبيه يدعم تلك الحركه قريباً جداً #اطمن_انت_مش_لوحدك — خيالى واسع (@DqXK7OqlR0Tbyxh) ٢٠ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mahmoud56364956 لما تبقي ماشي في الشارع وتلاقي الحوائط مكتوب عليها #اطمن_انت_مش_لوحدك يبقي لازم تصقف للي عمل الحملة معتز مطر وربنا جعله وسخره للناس عشان يجمعهم يبقي لازم نطمن ونثق ان ربنا معانا ومفيش حاجه هتفف قصادنا

"من معه ربه فمن عليه "👌 — الباشمحاسب @banna (@mahmoud56364956) ٢٠ مارس ٢٠١٩

وانضم الإعلامي المصري المعارض محمد ناصر علي لمعتز مطر، ومؤخرا انضم عالم الفضاء المصري الأمريكي الذي يعمل في وكالة ناسا في مجال علم الصواريخ الدكتور عصام حجي لحملة اطمن انت مش لوحدك.

وغرد الدكتور عصام حجي على صفحته الرسمية في تويتر قائلا :" أتمنى من العلماء والرموز المصرية في الخارج أن يكونوا جسورا للتواصل الحضاري وعدم شيطنة الحراك السلمي في مصر و دعمه وألّا يتعففوا عن هذا الدور الإنساني وأن يقولوا كلمة الحق في كل المنصات المتاحة لهم والاهتمام بجوهر الكلمة قبل صورتها" وأرفق تغريدته بصورة لجواز السفر المصري.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @essamheggy أتمنى من العلماء والرموز المصرية في الخارج أن يكونوا جسورا للتواصل الحضاري وعدم شيطنة الحراك السلمي في مصر و دعمه وألّا يتعففوا عن هذا الدور الإنساني وأن يقولوا كلمة الحق في كل المنصات المتاحة لهم والاهتمام بجوهر الكلمة قبل صورتها#اطمن_انت_مش_لوحدك#لا_للتعديلات_الدستورية pic.twitter.com/OPnJCiKyQw — د. عصام حجي (@essamheggy) ٢٠ مارس ٢٠١٩

وغرد عدد من المصريين على هاشتاغ #اطمن_ياسيسي_انت_مش_لوحدك معتبرين أن السيسي سيبقى رئيسا لمصر وسيبقون في وجه من يحاول زعزعة الاستقرار.

فقالت ماغي هشام: "دورك ودورى أننا طول ما فينا نفس نفضل ندافع عن بلدنا، ونقف مع جيشنا وشرطتنا ورئيسها عبد الفتاح السيسي ضد اى عدو غاشم يستغل أي موقف لزعزعه الاستقرار بها مصر باقيه بيكم أو من غيركم .بس احنا من غيرها ما لناش قيمه مصر امانه ولازم نحافظ عليها."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @magyy_hisham5 دورك ودورى أننا طول ما فينا نفس نفضل ندافع عن بلدنا ، ونقف مع جيشنا وشرطتنا

ورئيسها عبد الفتاح السيسي

ضد اى عدو غاشم يستغل اى موقف لزعزعه الاستقرار بها

مصر باقيه بيكم أو من غيركم .بس احنا من غيرها مالناش قيمه مصر امانه ولازم نحافظ عليها 🌹تحيا مصر🌹 #اطمن_ياسيسي_انت_مش_لوحدك pic.twitter.com/AGon4WHb5N — Magy Hisham (@magyy_hisham5) ١٦ مارس ٢٠١٩

ويشير البيان التالي إلى عدد التغريدات المشاركة في هاشتاغ #اطمن_انت_مش_لوحدك وهاشتاغ #اطمن_ياسيسي_انت_مش_لوحدك.