لماذا استدعت الكويت السفير المصري؟
استدعت الكويت السفير المصري في بلادها على خلفية مقتل مواطن كويتي في شقته بالقاهرة قبل أيام، ذلك بحسب ما ذكرته مواقع صحفية كويتية.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية إرسال فريق أمني إلى القاهرة للتحقيق في جريمة مقتل المواطن الكويتي، خالد الريش.
يذكر أن سفارة الكويت في القاهرة قد أشادت بالدور المصري في كشف ملابسات الجريمة دون الحديث عن إرسال وفد للتحقيق.
لكن يبدو أن الانتقادات التي طالت عمل الخارجية دفعت المسؤولين إلى إرسال وفد أمني للمشاركة في التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات المصرية.
وقد اتهم نشطاء كويتيون عبر #خالد_الريش سلطات بلادهم بالتقاعس في تحقيق قضية مقتل الريش.
كما طالب آخرون السلطات ببذل المزيد من الجهد لحماية السياح الكويتيين من "الاعتداءات المتكررة" بحقهم.
وفيما رجح البعض أن يكون الحادث "فرديا" أشار آخرون إلى مقتل مواطن كويتي آخر قبل أربعة أشهر في مصر.
وكان النائب الكويتي، عبد الكريم الكندري، قد شدد على ضرورة تشكيل فريق لمتابعة القضية مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتحرك في كل حادثة تحصل في الكويت.
ووصلت مطالبات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حد إطلاق هاشتاغ بعنوان #قاطعوا_السياحه_المصريه.
لكن الهاشتاغ لم يحقق انتشارا واسعا مقارنة بما حققه هاشتاغ معارض حذر من الانزلاق وراء الدعوات الخبيثة واتهم مغردون مطلقي الهاشتاغ بـ "الاصطياد في المياه العكرة".
وفي الوقت الذي أثنى فيه مغردون على إرسال الكويت وفدا أمنيا إلى القاهرة، قرأ آخرون في تلك الخطوة تشكيكا في التحقيقات المصرية وبداية أزمة بين البلدين، وأكدوا على الروابط الأخوية بين الدولتين.
جانب آخر للخبر تناوله بعض المغردين، وهو تحول مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي إلى معول لتأجيج وإذكاء النزاعات بين الشعوب بدلا من استعمالها كمنصة للحوار.
وتساءل المعلق عبد الناصر محمد:" إلى متى يستمر هذا المسلسل الذي تخضع فيه علاقات الدول لحوادث فردية يستغلها ضعاف النفوس من الطرفين للتفريق بين الشعوب؟ الدول الراسخة تتعامل مع كل حادثة طبقا للقانون. وتبقى مصر والكويت بلدا واحدا... "
وكانت سفارة الكويت في القاهرة قد أعلنت أن عصابة مؤلفة من أسرة واحدة خنقت خالد الريش البالغ من العمر 80 عامًا، داخل شقته في القاهرة بدافع السرقة.
وقد عاش رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلدين على وقع حرب كلامية بين النائبة الكوتية، صفاء الهاشم ووزيرة الهجرة المصرية عقب تعرض مواطنة مصرية لاعتداء من سيدات كويتيات قبل أشهر في العاصمة الكويتية.