لماذا استدعت الكويت السفير المصري؟

استدعت الكويت السفير المصري في بلادها على خلفية مقتل مواطن كويتي في شقته بالقاهرة قبل أيام، ذلك بحسب ما ذكرته مواقع صحفية كويتية.

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وأكدت وزارة الخارجية الكويتية إرسال فريق أمني إلى القاهرة للتحقيق في جريمة مقتل المواطن الكويتي، خالد الريش.

يذكر أن سفارة الكويت في القاهرة قد أشادت بالدور المصري في كشف ملابسات الجريمة دون الحديث عن إرسال وفد للتحقيق.

لكن يبدو أن الانتقادات التي طالت عمل الخارجية دفعت المسؤولين إلى إرسال وفد أمني للمشاركة في التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات المصرية.

وقد اتهم نشطاء كويتيون عبر #خالد_الريش سلطات بلادهم بالتقاعس في تحقيق قضية مقتل الريش.

كما طالب آخرون السلطات ببذل المزيد من الجهد لحماية السياح الكويتيين من "الاعتداءات المتكررة" بحقهم.

وفيما رجح البعض أن يكون الحادث "فرديا" أشار آخرون إلى مقتل مواطن كويتي آخر قبل أربعة أشهر في مصر.

وكان النائب الكويتي، عبد الكريم الكندري، قد شدد على ضرورة تشكيل فريق لمتابعة القضية مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتحرك في كل حادثة تحصل في الكويت.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Sabrnews رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة د.عبدالكريم الكندري: شهر ديسمبر الماضي فقدنا مواطنا أشيع بأنه بدافع الخلاف المالي الآن نودع العم خالد الريش بسبب دافع السرقة المطلوب من الخارجية الكويتية متابعة هذه القضية وإصدار بيان توضيحي حول الوضع الأمني بمصر وانعكاسه على مواطنينا هناك. pic.twitter.com/bReVOh6nL1 — سبر (@Sabrnews) ١٧ مارس ٢٠١٩

ووصلت مطالبات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حد إطلاق هاشتاغ بعنوان #قاطعوا_السياحه_المصريه.

لكن الهاشتاغ لم يحقق انتشارا واسعا مقارنة بما حققه هاشتاغ معارض حذر من الانزلاق وراء الدعوات الخبيثة واتهم مغردون مطلقي الهاشتاغ بـ "الاصطياد في المياه العكرة".

وفي الوقت الذي أثنى فيه مغردون على إرسال الكويت وفدا أمنيا إلى القاهرة، قرأ آخرون في تلك الخطوة تشكيكا في التحقيقات المصرية وبداية أزمة بين البلدين، وأكدوا على الروابط الأخوية بين الدولتين.

جانب آخر للخبر تناوله بعض المغردين، وهو تحول مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي إلى معول لتأجيج وإذكاء النزاعات بين الشعوب بدلا من استعمالها كمنصة للحوار.

وتساءل المعلق عبد الناصر محمد:" إلى متى يستمر هذا المسلسل الذي تخضع فيه علاقات الدول لحوادث فردية يستغلها ضعاف النفوس من الطرفين للتفريق بين الشعوب؟ الدول الراسخة تتعامل مع كل حادثة طبقا للقانون. وتبقى مصر والكويت بلدا واحدا... "

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Dr_T2zem اهتمام واجب يشكر عليه وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله باستدعاء السفيرة المصرية على خلفية مقتل الرجل الطيب العم #خالد_الريش رحمه الله غدراً وكذلك شكر لوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والوكيل الفريق عصام النهام لابتعاثهم فريق امني رفيع المستوى للمشاركة في التحقيقات في القضية .. — 🇰🇼د. تأزيم🇰🇼 (@Dr_T2zem) ٢٣ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @q8maas استدعاء السفير المصري خطوه ممتازه من الخارجيه الكويتيه لقضية.

المغفور له #خالد_الريش لمشاركة فريق امني حتي يتم القصاص واعدام القتله واقترح كذلك باصدار توصيه من الخارجيه باعتبار هالدوله خطره امنيا علي مواطنين الكويتين وينصح باتخاذ الحيطه والحذر في التعامل مع هالنوعيه من البشر — MR - me & more (@q8maas) ٢٢ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alkeshty #قاطعوا_السياحه_المصريه

أنا متأكد هذه فتنه من أطراف خارجية لضرب العلاقة بين مصر والكويت

كل بلد يحدث فيها مايحدث بمصر

ولكن مصر والشعب المصري أطهر وأشرف من دول وشعوب عربية كثيرة

الشعب المصري أكثر شعب لديه عاطفه تجاه أخوانه العرب

أصحاب فزعه ونخوه

أبحثوا وسوف تعرفرن بأنها دسيده

🇰🇼🇪🇬 — للصمت هيبه (@alkeshty) ٢٢ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @JasimDf طبعا هذا الهاشتاج سوف يكون ملاذ للعنصريين والحاقدين ومن في أنفسهم وقلوبهم مرض تجاه مصر ولاكن أبشرهم بان الله سوف يرد عليكم مكركم وسوف تبقا مصر والكويت في إخاء وترابط إلا يوم الدين #قاطعوا_السياحه_المصريه — قاسم الحويطي (@JasimDf) ٢٢ مارس ٢٠١٩

وكانت سفارة الكويت في القاهرة قد أعلنت أن عصابة مؤلفة من أسرة واحدة خنقت خالد الريش البالغ من العمر 80 عامًا، داخل شقته في القاهرة بدافع السرقة.

وقد عاش رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلدين على وقع حرب كلامية بين النائبة الكوتية، صفاء الهاشم ووزيرة الهجرة المصرية عقب تعرض مواطنة مصرية لاعتداء من سيدات كويتيات قبل أشهر في العاصمة الكويتية.