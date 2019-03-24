بعد انتشار مقطع فيديو يظهر رفع العلم الإسرائيلي في قطر، أطلق نشطاء قطريون هاشتاغ #قطريون_ضد_التطبيع للتعبير عن رفضهم لأي شكل من أشكال التطبيع.

مصدر الصورة Twitter Image caption صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تتويج لاعب الجمباز الإسرائيلي، أليكس شاتيلوف، في كأس العالم للجمباز بالدوحة.

وعزف النشيد الوطني الإسرائيلي "هاتكفا"، في قطر بعد فوز لاعب الجمباز الإسرائيلي، أليكس شاتيلوف، بميدالية ذهبية في كأس العالم للجمباز، المقامة في الدوحة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @IsraelArabic شاهدوا: النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر



رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف فاز اليوم بميدالية ذهبية في كأس العالم في الدوحة، قطر 🇶🇦



إنجاز كبير للرياضة الاسرائيليةpic.twitter.com/IoWFbAEcC6 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ٢٢ مارس ٢٠١٩

وفي تغريدة بعنوان " شاهدوا النشيد الوطني الإسرائيلي يعزف في قطر" احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتتويج اللاعب الاسرائيلي ووصفت الحدث بأنه "إنجاز كبير للرياضة الإسرائيلية".

بيد أن المغردين العرب اعتبروا المشهد "وصمة عار على جبين العروبة".

ويرى نشطاء أن مشاركة الوفد الإسرائيلي كشفت "النقاب عن جهود الدوحة المستمرة للتطبيع مع إسرائيل في الخفاء وفضحت تناقض مسؤوليها".

وأدان قطريون استقبال فريق إسرائيلي في بلدهم، مشيرين إلى أن تلك المشاركة تأتي في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لـ "التصفية ومؤامرات كثيرة، وصلت ذروتها بصفقة القرن" على حد قولهم.

كما ذكر البعض بالمضايقات والضغوطات الإسرائيلية التي مورست بحق الرياضيين الفلسطينيين.

كتبت موزَه أ. العبيدان:" تنازلات تُقدم من أجل الركض خلف تطور قطر على الصعيد الرياضي، تُقدم على حساب مبادئ ومُسلمات تناقض موقف الدولة السياسي تجاه القضية الفلسطينية. إن كان ما يسعى نحوه نتاجهُ تطبيع فهو في عين الشعب وهم، مهما كان نتاجه."

وعلق لاعب المنتخب القطري السابق عادل لامي الدهيِّم "أكررها للمرة الألف في الوقت الذي يمنع فيه الكيان الصهيوني المحتل لاعبي المنتخبات الفلسطينية من حقهم في اللعب والانتقال لخوض مباريات..نطبع معهم ونستقبلهم ونرفع علمهم ونشيدهم الوطني يصدع في بقاع وطنا العربي والخليجي."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BoHomoud007 قد لا أستطيع أن أتحكم في سياسات بلادي وعلاقاتها مع الدول ولكن لي مطلق الحرية في نقد ما يتعارض مع قناعاتي وأنام قرير العين بين أبنائي…

لذلك ما دامت إسرائيل تقتل أهلنا وتغتصب مقدساتنا فستبقى عدو أبدي وسأربي أبنائي على ذلك… #قطريون_ضد_التطبيع — حسن حمود #لأجل_قطر (@BoHomoud007) ٢٣ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Haytham700 أستغرب من كل هذه التناقضات ، وعلم الإحتلال الصهيوني الذي ضرب ولا يزال يضرب بجميع القرارات الدولية في عرض الحائط يرفرف في سماء بلادنا بإسم الرياضة #قطريون_ضد_التطبيع https://t.co/QSnTpyCAkQ — هيثم بن عبدالعزيز #القدس (@Haytham700) ٢٣ مارس ٢٠١٩

من جهة أخرى، دعت قلة من المغردين إلى عدم خلط الرياضة بالسياسة.

كما استغرب البعض الانتقادات الموجهة لقطر دون غيرها من الدول العربية التي تستقبل وفودا إسرائيلية في جميع المحافل والمناسبات، حسب قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @CR7xRMA وصلنا 2019 وللحين في ناس تخلط الرياضة بالسياسة

بطولة دولية ما اقدر اني ارفض وجود احد الجنسيات لمجرد اختلاف سياسي معاه ..



اما عزف النشيد الوطني للمتوجين بروتوكول لابد منه في المحافل الرياضيه — بـلانـكـو مـدريـد 🔱 (@CR7xRMA) ٢٣ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fWrpbBBQyjkugLq ياحبيبي هاذي لعبة النظام القطري من زمااان التناقض في كل شي هم من أتو بالأسرأليين وهم أنفسهم من وضع الهشتاق لكن يجب ان يعلم العالم جميعاً من ورأى صفقة القرن تخبط السياسة القطريه أضر بالدول العربيةكلها .. #قطريون_ضد_التطبيع — نواف (@fWrpbBBQyjkugLq) ٢٤ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlsofAtej لم ندعم صفقة القرن ولم نفتح لهم سفاره فليس من المنطق ان نحرم انفسنا من استضافة البطولات العالميه عشان اسرائيل مع اني متأكد اننا كـ مستضيفين لانتمنى فوز اي اسرائيلي بس قدر الله وما شاء فعل فازوا ولابد من عزف النشيد لهم

#قطريون_ضد_التطبيع — عتيج الصوف (@AlsofAtej) ٢٣ مارس ٢٠١٩

وهذه ليست المرة الأولى التي يحضر فيها رياضيون إسرائيليون حدثا دوليا في الدوحة، إذ شاركت إسرائيل العام الماضي في "بطولة العالم المدرسية لكرة اليد"، في قطر، بفريق للفتيان وآخر للفتيات.