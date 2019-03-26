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سادت حالة من الترقب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب تجدد القصف بين قطاع غزة و إسرائيل.

وقد تصدر #غزة_تحت_القصف قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في معظم الدول العربية، إذ ظهر في أكثر من 33 ألف تغريدة.

وعلى الجانب المقابل، دون إسرائيليون وأجانب تغريداتهم عبر هاشتاغات "IsraelUnderAttack" و "IsraelUnderFire"، لحشد الدعم للجيش والحكومة الإسرائيلية.

وتداول البعض مقاطع مصورة تظهر آثار الغارات على قطاع غزة وبقايا الصواريخ في تل أبيب.

وتصاعد التوتر بعد إطلاق صاروخ في وقت مبكر من صباح الاثنين من غزة أدى إلى إصابة سبعة أشخاص في تل أبيب.

وردت إسرائيل بسلسلة غارات جوية على القطاع، لتطلق بعدها جماعات مسلحة في غزة وابلا من الصواريخ على إسرائيل ردا على الغارات.

تضامن عربي مع غزة

وقد حمل هاشتاغ #غزة_تحت_القصف تساؤلات وتحليلات لتداعيات هذا التصعيد وتأثيره على سكان قطاع غزة والانتخابات الإسرائيلية.

وتوجه نشطاء ومشاهير عرب بالدعاء إلى غزة وأهلها وحثوا كافة أطراف الصراع على "التهدئة حتى لا يزداد حصار القطاع تعقيدا".

وعاب قطاع واسع من المغردين على ما وصفوه بـ "صمت الحكومات العربية إزاء معاناة الشعب الفلسطيني".

من جهة أخرى، انتقد مغردون عرب ونشطاء أجانب حركة حماس وحملوها مسؤولية ما يحدث، ودعوا إلى "تحرير القطاع من قبضتها"، بحسب قولهم.

إلا أن آخرين دافعوا عن الحركة واتهموا حكومات عربية بـ "التواطؤ والهرولة للتطبيع مع إسرائيل على حساب المقاومة"، وفق تعبيرهم.

نشطاء: هل نشهد سايكس بيكو جديدة؟

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كما ربط مدونون عرب التصعيد الأخير في غزة باعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، ففعّلوا هاشتاغ #الجولان_ارض_عربية.

وقد استنكرت عدة دول عربية اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم إسرائيل لهضبة الجولان السورية المحتلة.

وحذرت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة لها من "الآثار السلبية لإعلان ترامب على مسيرة السلام في المنطقة."

ورأى مغردون عرب في قرار ترامب "محاولة جديدة لتقسيم العالم العربي وتعزيز مكانة إسرائيل من خلال تمرير صفقة القرن"، على حد قولهم.

وعلق هاني الوحيزي متسائلا "البيع للجولان والمواجهات والقصف في غزة. أولا القدس والآن الجولان هل سيكون الختام بغزة على خطى #صفقة_القرن؟"

أما المغرد خالد بن حامد فشبه ترامب وكوشنر بـ "سايكس -بيكو" وغرد قائلا " انتهى عصر سايكس- بيكو، وحان وقت ترامب-كوشنر، لرسم حدود المنطقة. #الجولان."

واستعمل الكوميدي اللبناني جاد أبو كرم السخرية وسيلة للتعليق على قرار ترامب، فأعلن ضم ولاية كاليفورنيا لمحافظة جبل لبنان وذيل تغريدته بهاشتاغ #حبر_على_ورق.

وفي الوقت الذي قلل فيه البعض من قيمة قرار ترامب، دعا آخرون إلى ترتيب البيت العربي الداخلي للرد على سياسات الرئيس الأمريكي.

كما وصف آخرون إعلان ترامب بأنه تزكية لإعادة انتخاب نتانياهو رئيسا للحكومة الإسرائيلية وبداية دق طبول الحرب في الشرق الاوسط.