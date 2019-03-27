انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان معلومات عن قضية "اختلاسات" يجري التحقيق فيها في وزارة التربية والتعليم.

وأطلق رواد مواقع التواصل في السلطنة #اختلاسات_وزاره_التربيه الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا حاصدا حوالي 25 ألف تغريدةعبر من خلالها المستخدمون عن غضبهم، مطالبين القضاء بمحاسبة المتورطين.

مصدر الصورة Twitter @OmanEduPortal Image caption وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان

#اختلاسات_وزاره_التربيه

وقال منتظر أحمد الموسوي: "سوء إدارة سهلت الآتي: اختلاسات مالية متكررة وعقود بمبالغ خيالية واحتكار تجاري واضح وخلايا تجسس متكررة وباحثون عن عمل في تزايد ولوبيات منتشرة وتجاوزات في استخدام الأنظمة".

وقال يوسف بن محمد البلوشي: "حين يصدر المجتمع حكمه في قضية اختلاسات وزارة التربية قبل أن تفصل فيه المحاكم؛ فذاك يعني أن الثقة بين المواطن ومن يدير مصالحه في مؤسسات الدولة بها شيء من الخلل، وأعتقد أن إجراء تفتيش شامل على كافة المؤسسات العامة والإعلان عن نتائجه قد يعيد المفقود من تلك الثقة".

وزارة التربية والتعليم ترد

وفي اتصال لبي بي سي مع وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان بشأن الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت الوزارة التزامها ببيان مركز التواصل الحكومي الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في تويتر وأعاد نشره الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالسلطنة.

وقال مركز التواصل الحكومي: "في ظل ما بات يعرف بـ #اختلاسات_وزارة_التربية فإن المركز يؤكد بأن الجهات المعنية تقوم بدورها على أكمل وجه في هذه القضية وفقا للإجراءات القانونية، ويدعو إلى تجنب الشائعات وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات مع المشتبه بهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة".

وقال البيان: "أكد مركز التواصل الحكومي أنه في ضوء الاستفسارات والملاحظات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الحكومي حول ضبط عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم كمشتبه بهم في قضية اختلاس أموال بالوزارة، أن الجهات المعنية ممثلة في الادعاء العام بصفته الجهة المختصة بتحريك الدعوى العمومية مستمرة في مباشرة إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم بالتعاون مع المعنيين في كل من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووزارة التربية والتعليم، حيث يحرص المختصون بالوزارة على تقديم كافة المستندات والتسهيلات المطلوبة لاستجماع الأدلة واستجلاء الحقيقة، وذلك استكمالاً للجهود المخلصة التي أسفرت عن اكتشاف القضية من قبل الأجهزة الرقابية الحكومية.

وأضاف البيان: "وإذ يود المركز بالحق الأصيل للجميع في التعبير عن الرأي والتفاعل مع الموضوع، فإنه يدعو كافة المواطنين والمقيمين إلى تجنب الشائعات والتأويلات والتشهير، وانتظار ما ستؤول إليه إجراءات التحقيق وثبوت التهمة على المشتبه بهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة وذلك وفق نصوص القوانين المعمول بها في السلطنة".

#باحثون_عن_عمل_يستغيثون79

ومع انتشار خبر وزارة التربية، طالب عدد من المواطنين بأحقيتهم بالتوظيف عن طريق هاشتاغ #باحثون_عن_عمل_يستغيثون79 والذي يتم استخدامه منذ 79 يوما، ليكون ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عمان ويحصد أكثر من ألفي تغريدة.