هل رفضت جامعة الزيتونة التونسية منح الدكتوراة الفخرية للملك سلمان؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر رفض جامعة الزيتونة التونسية منح الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الدكتوراة الفخرية قبل انعقاد القمة العربية التي تحتضنها تونس يوم 31 مارس/آذار الجاري.

وبحسب مواقع التواصل فإن الرئاسة التونسية طلبت من الجامعة منح الشهادة الفخرية للعاهل السعودي قبل أن ترفض الجامعة الطلب.

جامعة الزيتونة

مصدر الصورة Getty Images Image caption الملك سلمان

وانتشر الخبر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانقسم المستخدمون بين مؤيد لقرار الجامعة ومعارض له.

مؤيدون لقرار الجامعة

فقال رياض الصيداوي: "جامعة الزيتونة التونسية ترفض منح الدكتوراه الفخرية للملك سلمان بن عبدالعزيز رغم الضغوطات... ليس كل شيء قابل للشراء. والحمد لله".

وقال محمد القاضي: "جامعة تونسية عريقة ترفض منح الملك سلمان "الدكتوراه الفخرية": الشهادات تمنح لأصحاب العلم فقط".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @riadhsidaoui جامعة الزيتونة التونسية ترفض منح الدكتوراه الفخرية للملك سلمان بن عبدالعزيز رغم الضغوطات... ليس كل شيء قابل للشراء. والحمد لله! — رياض الصيداوي / Riadh Sidaoui (@riadhsidaoui) ٢٧ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ALQadiPAL جامعة تونسية عريقة ترفض منح الملك سلمان “الدكتوراه الفخرية”:



الشهادات تمنح لأصحاب العلم فقط! — Palestine Alqadi (@ALQadiPAL) ٢٧ مارس ٢٠١٩

رافضون للقرار

وفي المقابل رفض كثيرون ما قامت به الجامعة معتبرين أن الجامعة هي الخاسرة من هذا الفعل.

فقال نايف بن محمد البشيري: "لا حاجة لمولاي وسيدي خادم الحرمين الشريفين لورقة لا قيمة لها بل الفخر والشرف والرفعة تناله أي جامعة في العالم بأسره لها ثقلها العلمي حين تمنح الدكتوراه الفخرية لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين"

وسأل فريد الشهيري: "وهل الملك سلمان سينتظر شهادة جامعة الزيتونة؟"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @albasherin فان صاب كذبكم ونباحكم المستمر ونهيقكم المقرف المستبد فلا حاجة لمولاي وسيدي خادم الحرمين الشريفين لورقة لا قيمة لها بل الفخر والشرف والرفعة تناله أي جامعة في العالم بأسره لها ثقلها العلمي حين تمنح الدكتوراه الفخرية لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين . — نايف بن محمد البشيري (@albasherin) ٢٧ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Hamad5220 لو افترضنا صحة كلامك فالملك سلمان الله يحفظه ماهو بحاجة إلى شهادة دكتوراه فخرية حتى يرفع شأنه

الملك قبل شهادات التكريم أفعاله ومواقفه تشهد له بكل خير وبكل شرف ورفعه وسبق ان قلد بشهادات أكبر واعلى من اللي يتكلم عنها هذا النكرة — حمد العريفي (@Hamad5220) ٢٧ مارس ٢٠١٩

وبحسب وسائل إعلام محلية، قال رئيس جامعة الزيتونة هشام قريسة في تصريح لموقع "حقائق أون لاين" التونسي: بالفعل طلبت مني رئاسة الجمهورية إسناد شهادة دكتوراه فخرية للملك السعودي".

وأضاف أنه اعتذر عن تلبية طلب الرئاسة مبررا ذلك "بأنه ليس عنادا أو مخالفة وإنما لعدم تعود الجامعة على إسناد مثل هذه الشهادات".

وبحسب المصدر فقد أكد رئيس الجامعة "أن الجامعة تُسند الشهادات لأصحاب العلم فقط، معتبرا أن للدولة طرق أخرى لتكريم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز".

وختم قائلا: "طلب مني باحترام واعتذرت بكل احترام".

وحاولت بي بي سي الاتصال بالجامعة ورئيسها ولكن لم يتسن لها.