انتشر في الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن خبر اختفاء طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف وتدعى نيبال أبو دية، قبل العثور على جثتها.

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وأفادت تقارير إعلامية بأن الطفلة اختفت من أمام منزل ذويها الكائن في منطقة جبل الأميرة رحمة بمحافظة الزرقاء عصر الأبعاء الفائت.

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورا للطفلة، أملا في المساعدة في العثور عليها.

لكن بعد أيام من البحث، أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن أمس السبت على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أنها عثرت على جثة الطفلة نيبال في قبو إحدى المباني في المنطقة.

وأضافت :"أكد الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن فرق التحقيق تتابع جهودها ودون كلل لكشف ملابسات حادثة العثور على جثة الطفلة نيبال اليوم، مناشدا المواطنين عدم تداول معلومات مغلوطة عن الحادثة وانتظار بيان الأمن العام الذي سيصدر فور انتهاء التحقيقات".

#الطفله_نيبال

وانتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بشكل كبير، وأطلق المستخدمون عدة هاشتاغات نذكر منها #الطفله_نيبال و #نبال_ابو_دية وغيرها. وحصدت هذه الهاشتاغات أكثر من 5 آلاف تغريدة، عبّر من خلالها المستخدمون عن غضبهم لوفاة الطفلة وطالبوا الجهات المعنية بكشف ملابسات ما وصفوه بالجريمة ومعاقبة الجاني.

فكتب بلال الماضي :"بأي ذنب قتلت، أي قلب في هذا المجرم اللي قتل طفولة نيبال. معا للمطالبة بكشف ملابسات هذه الجريمة ومعاقبة الجاني".

وغردت دهمة الحجايا، قائلة :"نيبال، لا أعلم في أي زمان نعيش، وأي نوع من الوحوش نواجه، والله زدت الوجع وتفطر القلب".

وبعد انتشار الخبر نشرت وسائل إعلام محلية عبر مواقع التواصل في الأردن مقطع فيديو قيل إنه لإحراق المنزل الذي عُثر بداخله على الطفلة في الزرقاء.

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