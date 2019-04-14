#لم_تسقط_بعد في السودان: مطالبات باستمرار الاعتصام حتى تحقيق "مدنية الدولة"
استمرار المطالبات بالاعتصام حتى تتولى حكومة مدنية السلطة في السودان بعد عزل الجيش الرئيس عمر البشير.
#لم_تسقط_بعد
وتلى عزل البشير تعيينات واستقالات في قيادة المجلس العسكري الانتقالي والذي من المفترض أن يمسك زمام الأمور في السودان حتى اجراء انتخابات، على حد تصريحات من المجلس العسكري.
وأبدى المتظاهرون استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تولي مجلس عسكري زمام السلطة في السودان، واستمر نشرهم لتغريدات وشعاراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حاملة عددا من الهاشتاغات ربما أبرزها #لم_تسقط_بعد و #تسقط_تاني.
ولكن أكثر الهاشتاغات انتشارا كان تحت عنوان #اعتصام_القيادة_العامة والذي ظهر في أكثر من 120 ألف تغريدة على مدار الثلاثة أيام الماضية.
ودعا مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي السودانيين إلى استمرار الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش حتى تحقيق مطالبهم.
وأشار آخرون أن الاعتصام مستمر حتى يصدر قرار من تجمع المهنيين السودانيين بفضه، وكتبت إحدى المستخدمات: "الثبات يا شباب بارك الله فيكم."