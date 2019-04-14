لم_تسقط_بعد في السودان: مطالبات باستمرار الاعتصام حتى تحقيق "مدنية الدولة"

استمرار المطالبات بالاعتصام حتى تتولى حكومة مدنية السلطة في السودان بعد عزل الجيش الرئيس عمر البشير.

#لم_تسقط_بعد

مصدر الصورة Getty Images

وتلى عزل البشير تعيينات واستقالات في قيادة المجلس العسكري الانتقالي والذي من المفترض أن يمسك زمام الأمور في السودان حتى اجراء انتخابات، على حد تصريحات من المجلس العسكري.

وأبدى المتظاهرون استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تولي مجلس عسكري زمام السلطة في السودان، واستمر نشرهم لتغريدات وشعاراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حاملة عددا من الهاشتاغات ربما أبرزها #لم_تسقط_بعد و #تسقط_تاني.

ولكن أكثر الهاشتاغات انتشارا كان تحت عنوان #اعتصام_القيادة_العامة والذي ظهر في أكثر من 120 ألف تغريدة على مدار الثلاثة أيام الماضية.

ودعا مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي السودانيين إلى استمرار الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش حتى تحقيق مطالبهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MoeAli65 ياخ ليه الناس عايزه ترجعنا للمربع الاول من جديد؟ القرروا يقعدوا في بيتهم ديل، هل مطالبكم اتحققت؟ هل ضمنتم نجاح الثوره؟ لو كده يبقى احسن نرجع لعهد البشير و نتحشا تاني تلاتين و نفتش جسم يقودنا للتغير .. #اعتصام_القياده_العامة#تسقط_تاني — MoBama (@MoeAli65) ١٤ أبريل ٢٠١٩

وأشار آخرون أن الاعتصام مستمر حتى يصدر قرار من تجمع المهنيين السودانيين بفضه، وكتبت إحدى المستخدمات: "الثبات يا شباب بارك الله فيكم."