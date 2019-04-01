" أمة على سرير الموت، "القمة العربية" ما عندها غير الشجب والاستنكار والتنديد" بهذه العبارات وصف مغردون ومدونون عرب مخرجات القمة العربية التي اختتمت أعمالها أمس في تونس.

مصدر الصورة FETHI BELAID

واتفق القادة العرب المشاركون في القمة على دعم القضية الفلسطينية ورفض أي إجراء يمس سيادة سوريا على هضبة الجولان.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد أطلق شعار "العزم والتضامن" على القمة غير أن كثيرين على مواقع التواصل وصفوا القمة بالمضحكة.

فقد اعتبر مغردون أن مخرجات القمة لم تقدم جديدا، بل كررت برأيهم مواقفها وبياناتها الدورية وعرت انقسامات القادة العرب بشأن نفوذ إيران وحرب اليمن والصراع بين دول الخليج.

فعلق المغرد محفوظ بوكيلة: " يتساءلون لماذا فشل اجتماع القمة؟.. لاختلاف مصالح وأهداف ورؤى وأولويات الأعضاء... جامعة الدول العربية صارت من مخلفات الماضي."

وغرد حيدر اللواتي "#القمة_العربية_في_تونس أثبتت بدون شك أن العرب لا يملكون مشروعا.. العرب في التيه والشتات، والنظام العربي الذي تمثله الجامعة العربية في مرحلة الموت السريري، ينتظر الإعلان الرسمي عن الوفاة!."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nayfcon القمة العربية في ظل تشرذم أعضائها وتصدع البيت الخليجي والعربي، لا تعدو عن كونها عادة سنوية يجتمع فيها ممثلو الدول العربية لقراءة الخطابات.

و #قمه_تونس كسابقاتها لا جديّة فيها ولا جديد. — مستشار الأمير محمد بن نايف (@nayfcon) ٣١ مارس ٢٠١٩

يذكر أن هاشتاغ #القمة_العربية اعتلى لائحة الهاشتاغات الأكثر انتشارا في معظم الدول العربية مسجلا أكثر من 20 ألف تغريدة.

وقد اختصر المغردون القمة العربية في مجموعة صور وهاشتاغات.

السيسي يحضر فجأة

على نحو مفاجئ وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رأس وفد رسمي للمشاركة في القمة العربية بعد يومين من إعلان تغيبه عن القمة لأسباب "أمنية".

وفي الوقت الذي رحب فيه البعض بمشاركة السيسي في القمة نظرا إلى أهمية ومركزية مصر، راح آخرون يتساءلون عن أسباب توجهه للقمة في اللحظات الأخيرة، وربطوه بخوفه من اندلاع مظاهرات ضده في تونس.

وكانت منظمات حقوق الإنسان التونسية دعت لتنظيم تظاهرات كبيرة ضد السيسي بسبب أوضاع الحريات في مصر، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية تونسية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tounsiahourra الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر أمس عدم حضور #قمة_تونس.

للتذكير تونس تحتضن منذ أيام قمة مدنية موازية للقمة العربية وهذه سابقة في تاريخ القمم العربية، تبحث ملفات حقوق الإنسان في العالم العربي واليوم السبت كله مخصص للانتهاكات في مصر — Wajd Bouabdallah (@tounsiahourra) ٣٠ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ebtesamalsisi رئيس لا يخاف الموت .. بعد اعتذار الرئيس السيسي عن عدم المشاركه في القمه العربية في تونس لدواعي امنيه بناء عن معلومات استخباراتية باغتياله .. وصول الرئيس السيسي إلي تونس رغم التهديدات والتطاول من بعض أبواق الأرهارب .

رئيس لايخاف الموت

حفظك الله سيادة الرئيس . pic.twitter.com/NtUmxXv0Hx — Ebte Sam (@ebtesamalsisi) ٣١ مارس ٢٠١٩

أمير قطر يغادر فجأة

وبعد ساعات قليلة من وصوله، غادر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قاعة اجتماعات القمة العربية قبل إلقاء كلمته متوجها فورا إلى المطار.

مغادرة الأمير جاءت بعد ساعات قليلة من وصول الرئيس المصري للقمة ما أثار تساؤلات كثيرة حول ملابساتها وأسبابها.

وعلى اثرها، أطلق مغردون خليجيون هاشتاغ #تميم_يهرب_من_قمه_تونس ليرد عليهم قطريون بهاشتاغ #تميم_المجد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alitawati لا اعتقد بأن كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية هي الدافع الحقيقي لهروب تميم من القمة، بل تأكده قبل الدخول للقاعة من رفض خادم الحرمين الشريفين لمقابلته أو قبوله.. يبدو انه كان معتمداً على مصالحة حب خشوم كالعادة وحضر على هذا الأمل. وجهه كان ممتقعاً منذ الدقيقة الاولى للقمة.. — د.علي التواتي القرشي (@alitawati) ٣١ مارس ٢٠١٩

ونقلت إذاعة "موزاييك أف أم" عن مصادر وصفتها بـ "الموثوقة" قولها إن "مغادرة أمير قطر كانت معدا لها وبأن الجانب القطري اتفق مع مسؤولين تونسيين على أن يكتفي الأمير تميم بحضور كلمتي رئيس تونس والأمين العام للجامعة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قطر.

وتأتي مشاركة أمير قطر في قمة تونس بعد غيابه العام الماضي عن القمة العربية في مدينة الظهران السعودية.

كما تعد أول جلسة تجمع الأمير القطري بالملك سلمان منذ اندلاع الأزمة الخليجية يوم 5 يونيو/حزيران 2017.

رؤساء نيام

رصدت الكاميرات رؤساء وهم في غارقون في النوم خلال الاجتماع الافتتاحي.

وبدا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مرهقا ومغمضا عينيه، كذلك كان حال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج.

أما وزير خارجية جزر القمر محمد الأمين، فقد ظهر وهو في سبات عميق.

وعلق صلاح الفضلي، على تلك الصور: "صور الرؤساء العرب وهم نيام في القمة المنعقدة في تونس يمثل الواقع الحقيقي للشعوب العربية."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @A7maadabd81 القمة العربية حسب الإعلام التونسي تحت عنوان ( le sommeil arabe ) النوم العربي حقيقة هذه نتائج قمة الذل والعار..ابو الغيط أعمى نفسه عن الأحتلال الإيراني والروسي وميليشيا حزب الله في سورية وتحدث عن التدخل التركي حال لسانهم لتحتل إيران سورية ولاتدخلها تركيا ..جامعة التخاذل العربي. pic.twitter.com/74y0gOW9pL — Ahmad Alabdulkader (@A7maadabd81) ٣١ مارس ٢٠١٩