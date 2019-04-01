القمة العربية: النوم يداعب الرؤساء والسيسي يحضر فجأة وانسحاب أمير قطر
" أمة على سرير الموت، "القمة العربية" ما عندها غير الشجب والاستنكار والتنديد" بهذه العبارات وصف مغردون ومدونون عرب مخرجات القمة العربية التي اختتمت أعمالها أمس في تونس.
واتفق القادة العرب المشاركون في القمة على دعم القضية الفلسطينية ورفض أي إجراء يمس سيادة سوريا على هضبة الجولان.
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد أطلق شعار "العزم والتضامن" على القمة غير أن كثيرين على مواقع التواصل وصفوا القمة بالمضحكة.
فقد اعتبر مغردون أن مخرجات القمة لم تقدم جديدا، بل كررت برأيهم مواقفها وبياناتها الدورية وعرت انقسامات القادة العرب بشأن نفوذ إيران وحرب اليمن والصراع بين دول الخليج.
فعلق المغرد محفوظ بوكيلة: " يتساءلون لماذا فشل اجتماع القمة؟.. لاختلاف مصالح وأهداف ورؤى وأولويات الأعضاء... جامعة الدول العربية صارت من مخلفات الماضي."
وغرد حيدر اللواتي "#القمة_العربية_في_تونس أثبتت بدون شك أن العرب لا يملكون مشروعا.. العرب في التيه والشتات، والنظام العربي الذي تمثله الجامعة العربية في مرحلة الموت السريري، ينتظر الإعلان الرسمي عن الوفاة!."
يذكر أن هاشتاغ #القمة_العربية اعتلى لائحة الهاشتاغات الأكثر انتشارا في معظم الدول العربية مسجلا أكثر من 20 ألف تغريدة.
وقد اختصر المغردون القمة العربية في مجموعة صور وهاشتاغات.
السيسي يحضر فجأة
على نحو مفاجئ وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رأس وفد رسمي للمشاركة في القمة العربية بعد يومين من إعلان تغيبه عن القمة لأسباب "أمنية".
وفي الوقت الذي رحب فيه البعض بمشاركة السيسي في القمة نظرا إلى أهمية ومركزية مصر، راح آخرون يتساءلون عن أسباب توجهه للقمة في اللحظات الأخيرة، وربطوه بخوفه من اندلاع مظاهرات ضده في تونس.
وكانت منظمات حقوق الإنسان التونسية دعت لتنظيم تظاهرات كبيرة ضد السيسي بسبب أوضاع الحريات في مصر، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية تونسية.
أمير قطر يغادر فجأة
وبعد ساعات قليلة من وصوله، غادر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قاعة اجتماعات القمة العربية قبل إلقاء كلمته متوجها فورا إلى المطار.
مغادرة الأمير جاءت بعد ساعات قليلة من وصول الرئيس المصري للقمة ما أثار تساؤلات كثيرة حول ملابساتها وأسبابها.
وعلى اثرها، أطلق مغردون خليجيون هاشتاغ #تميم_يهرب_من_قمه_تونس ليرد عليهم قطريون بهاشتاغ #تميم_المجد.
ونقلت إذاعة "موزاييك أف أم" عن مصادر وصفتها بـ "الموثوقة" قولها إن "مغادرة أمير قطر كانت معدا لها وبأن الجانب القطري اتفق مع مسؤولين تونسيين على أن يكتفي الأمير تميم بحضور كلمتي رئيس تونس والأمين العام للجامعة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من قطر.
وتأتي مشاركة أمير قطر في قمة تونس بعد غيابه العام الماضي عن القمة العربية في مدينة الظهران السعودية.
كما تعد أول جلسة تجمع الأمير القطري بالملك سلمان منذ اندلاع الأزمة الخليجية يوم 5 يونيو/حزيران 2017.
رؤساء نيام
رصدت الكاميرات رؤساء وهم في غارقون في النوم خلال الاجتماع الافتتاحي.
وبدا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مرهقا ومغمضا عينيه، كذلك كان حال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج.
أما وزير خارجية جزر القمر محمد الأمين، فقد ظهر وهو في سبات عميق.
وعلق صلاح الفضلي، على تلك الصور: "صور الرؤساء العرب وهم نيام في القمة المنعقدة في تونس يمثل الواقع الحقيقي للشعوب العربية."