اعتذرت قناة الجزيرة القطرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نشرها تقرير فيديو أثار جدلا واسعا بعد أن حذفته. وكان الفيديو الذي يحمل عنوان "قصة فتاة سعودية استطاعت الهرب من قيود أبشر" قد أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل في عدد من الدول العربية، ودفع مستخدميها إلى اطلاق هاشتاغ #قطر_تحرض_السعوديات_عالهروب .

مصدر الصورة Youtube خالد العليان Image caption صورة من الفيديو الذي نشرته قناة الجزيرة

ويتضمن الفيديو قصة فتاة سعودية تبلغ من العمر 17 عاما، هربت منذ أكثر من عامين من عائلتها بعد تعرضها للضرب والتهديد بالقتل إلى تركيا بعد أن أوقفت تنبيهات تتبع جواز سفرها الذي يتيحه تطبيق "أبشر" التابع لوزارة الداخلية السعودية.

#قطر_تحرض_السعوديات_عالهروب

وانتشر الهاشتاغ بشكل كبير، ليكون ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، حاصدا أكثر من 32 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن غضبهم معتبرين أن ما قامت به الجزيرة "فصل جديد من فصول تزيف الحقائق لتشويه صورة المملكة العربية السعودية".

فغرد فهد بن مشعل بن سعود قائلا: "ما تفعله الجزيرة من سقوط وتحريض مستمر ضد كل شيء له علاقة بالسعودية أمر معروف لدى السعوديين ، لكن ما حصل اليوم كان لطمة في وجه مؤيدي القناة الذين لطالما رددوا كذباتهم ضد قنوات فضائية خليجية أنها تدعم التغريب وقناة الجزيرة ذات فكر اسلاموي محافظ".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FahadMSaud ماتفعله #الجزيرة من سقوط وتحريض مستمر ضد كل شيء له علاقة بالسعودية أمر معروف لدى السعوديين ، لكن ماحصل اليوم كان لطمة في وجه مؤيدي القناة الذين لطالما رددوا كذباتهم ضد قنوات فضائية خليجية أنها تدعم التغريب وقناة الجزيرة ذات فكر اسلاموي محافظ #قطر_تحرض_السعوديات_عالهروب — فهد بن مشعل بن سعود (@FahadMSaud) ٢ أبريل ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rahaf5575 #قطر_تحرض_السعوديات_عالهروب انا شخصيا مستفيده من ابشر اخلص معاملاتي وانا ف بيتي 🙂 مو احنا اللي نهرب ياتميم 🙂خليناه لك كل مالقيت ملكنا هجيت 😂 — 🛢🇸🇦، (@rahaf5575) ٢ أبريل ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aishaalshehri90 كلنا فخر نحن السعوديات كوننا من نساء هذا الوطن الغالي الذي نتمتع فيه بجميع حقوقنا معززات مكرمات بين اهلنا وفي أمن وأمان أفتخر بوطني وحكامي .. والحمدلله أني سعودية 🇸🇦💚💚.

#قطر_تحرض_السعوديات_عالهروب pic.twitter.com/mzY7HqP0EQ — aisha (@aishaalshehri90) ٢ أبريل ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mm_m127 يبغون يستعبدون النساء ويضربونهم ويعاملونهم كقواصر مدى العمرويحرمونهم من حق التعليم والشغل والاستقلاليه واذا هاجرت عشان حياه طبيعيه ك انسان بالغ عاقل حر تباكو #قطر_تحرض_السعوديات_عالهروب — عاجزه (@mm_m127) ٢ أبريل ٢٠١٩

حذف الفيديو واعتذار الجزيرة

وبعد الضجة حذفت قناة الجزيرة الفيديو من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت في بيانٍ لها: "نشر على بعض حسابات الجزيرة بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يخالف معايير الشبكة التحريرية، وتم حذف المقطع فور تنبه المعنيين إليه. وإذ تعتذر شبكة الجزيرة الإعلامية عن نشر هذا المقطع تؤكد لمتابعيها التزامها التام بضوابط وأخلاقيات العمل الصحفي".

وقال أبو قدهم :" الاعتذار من شيم الكبار".