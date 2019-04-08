مظاهرات الجزائر: لماذا يتخوف الجزائريون من "تدخل إماراتي"؟

ظهر في الأسابيع الأخيرة شعار على لافتات وتغريدات جزائرية يطالب "بابتعاد دولة الإمارات عن الجزائر وعدم التدخل في الحراك الشعبي". وانتقل النقاش إلى ساحة التواصل الاجتماعي، إذ تصدر هاشتاغ #لا_للامارات_بارض_الشهداء لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في الجزائر. فما مصدر الشعار، وبماذا يطالب مستخدموه؟

مصدر الصورة RYAD KRAMDI

لماذا الإمارات؟

انطلق نقاش حول تدخل إماراتي مزعوم في الاحتجاجات الجزائرية بعد لقاء بين الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي وفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الجزائريفيفبراير/شباطالماضي.

وتزامن اللقاء مع تصاعد الاحتجاجات، مما أثار جدلا عبر مواقع التواصل حول "دور الإمارات في تأجيج الفوضى في الشارع الجزائري".

ورغم أن الإمارات لم تعلن عن أي موقف رسمي من الحراك الجزائري، انتقد جزائريون تغطية وسائل الإعلام الإماراتية للحراك واعتبروها "تغطية موسعة ومفرطة".

وبدأ النقاش يظهر في لافتات في الشارع الجزائري، كتب عليها عبارات تهاجم الإمارات منها "تسقط الإمارات" و "لا للإمارات في بلد الشهداء".

جدل على تويتر: بين تدخل غربي وعربي

وتجدد استخدام الهاشتاغ في ظل الأحداث في ليبيا وإعلان القائد العسكري خليفة حفتر عن إطلاق عملية عسكرية للاستيلاء على طرابلس، وهو شخصية تتلقى دعما كبيرا من الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية.

من هو خليفة حفتر القائد العسكري القوي في ليبيا؟

و بالرغم من غياب أي بيان أو موقف رسمي من القائد العسكري خليفة حفتر أو الإمارات حول الحراك الجزائري، أعرب البعض عن قلقهم إزاء ما اعتبروه "القاسم المشترك بين الاضطرابات في بلادهم وعبر الحدود - وهو دولة الإمارات".

وطالب المغردون عبر هاشتاغ #لا_للامارات_بارض_الشهداء الإمارات "بالابتعاد عن الشأن الجزائري وعدم التدخل بحراكهم الداعي إلى رحيل جميع رموز النظام".

وقال مغرد: هل من المنطق أن دولة لا تعرف الديمقراطية أو الانتخاب أو حقوق الإنسان تعلم الآخرين مبادئ السياسة وتحاول التدخل في شؤونهم؟

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @54Watan هل من المنطق دولة لا تعرف الديقراطية او الانتخاب او حقوق الانسان تعلم الاخرين مبادئ السياسة وتحاول التدخل في شؤونهم منذ متى كانت هذه الدول تملي علينا ما نفعل شر البلية ما يضحك #لا_للامارات_بارض_الشهداء — watan 54 (@54Watan) ٦ أبريل ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @samisouma11 جيش جيشنا وبلاد بلادنا وسراقين لي سرقوا ولاد بلادنا مفهماش خليجين خصوصا امارات واش دخلهم فينا امرنا داخلي عايلي لادخل لكم فيه من فظلكم ستوب #✋👌👎#لا_للامارات_بارض_الشهداء — سلمى بنت الجزائر (@samisouma11) ٦ أبريل ٢٠١٩

ولكن المغردين انقسموا حول مصدر التدخل والنفوذ السياسي، فمنهم من رأى أن الاعتماد على الدول "الغربية" ودعمها ليس خيارا أفضل، بينما عبر آخرون عن تخوفهم من نفوذ دول عربية أخرى.

فقال أحدهم: "أذكركم بأن الولايات المتحدة ليست صديقا للجزائر ... فلا 'تتهاونوا ' عندما تقول الولايات المتحدة شيئا لطيفا عن دولتنا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @razanesetif #لا_للامارات_بارض_الشهداء

هل حرضت الامارات على الفوضى في الجزائر؟

قطر فعلت!!

هل هدد وزير خارجيةالامارات الجزائربأن الدورقادم عليها(الخراب العربي)؟

قطرفعلت عن طريق حمدبن جاسم وزيرخارجيتهاالسابق!!

هل تستضيف الامارات الارهابيين الجزايريين؟

قطر تستضيف عباسي مدني! — رزان الجزائرية (@razanesetif) ٦ أبريل ٢٠١٩

ولكن مع الاختلاف في القراءات السياسية، تشير نظريات التدخل الخارجي إلى حالة القلق التي يعيشها الشعب الجزائري إزاء الحراك الشعبي، واستقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، واحتدام القتال في الدولة المجاورة ليبيا.

وفسر ذلك الناشط الجزائري لامين مغين بقوله: "الجزائريون يطالبون برحيل النظام الجزائري كله ولذا يتخوفون من أي مناورة ... أو بلبلة على الحدود الجزائرية".