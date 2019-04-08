كرمت جمعية المنتجين والموزعين السعوديين الفنانة المصرية سمية الخشاب عن أغنيتها الجديدة المناهضة للعنف ضد المرأة بتسلميها درعا يحتوي على "ختم الرسول".

مصدر الصورة @somayaelkhashab

لكن تكريم الممثلة المصرية قوبل بموجة غضب عبر مواقع التواصل، إذ اعتبره مغردون سعوديون عملا استفزازيا، متسائلين في الوقت ذاته عن علاقة الخشاب بالمرأة السعودية.

وكانت الجمعية قد كرمت الفنانة سمية عن أغنيتها "بتستقوى" التي طرحتها أخيرا بالأسواق.

غضب واستنكار

وبمجرد انتشار خبر التكريم حتى ظهر عبر موقع تويتر هاشتاغ بعنوان "ختم الرسول ليس للعبث"، طالب من خلاله المغردون بمحاسبة الجمعية.

وعلقت المغردة فايزة الغامدي بالقول: "هذه إهانة للمقام الشريف ومساس بعظمته من قبل فاسقين وفاسدين ولقد عبثوا عبثاً خطيرا لابد من معاقبتهم أشد العقوبة وعدم التجاوز والتغاضي فهو اعتداء على مقام ختم خاتم الأنبياء".

وبدوره كتب سالم الديثان: "ممكن توضيح لهذا التكريم لسمية الخشاب ... ما العمل العظيم الذي قامت به مقابل ذلك؟ الأمر فيه تجاوز على الرسول الكريم وهذا ما لا نقبله قطعا أيا كانت الظروف".

أما المغرد تركي الذيابي فعلق: "لا نعترض على التكريم. نحن نعترض على رمزية واسم الهدية. ختم الرسول عليه الصلاة والسلام الأجدر أن يعطى لغير أهل الفن".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @bader_alamer ماذا قدمت سمية الخشاب للمرأة السعودية وللمجتمع السعودي حتى يتم تكريمها في ملتقى خاص بالمرأة السعودية ؟ ماهي القيمة التي اختيرت على أساسها ؟ #ملتقي_المراه_السعوديه_الثالث — بدر العامر (@bader_alamer) ٦ أبريل ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mr90ys يالغامدي ويش تحس من جد

• هل تم أخذ موافقة الجهات الرسمية من الدولة لمنحك حق صلاحية توزيع نماذج #ختم_الرسول

طيب نحنا أولى أعطينا دام رجال وكفو لو بفلوس راضين بدل أن يقتصر ع #سمية_الخشاب وليته كان لحفظة القران أو من نتشرف بهم من أهل الفخر pic.twitter.com/JBLopXnMN1 — ﮼ملك،بمملكتها ✨ (@Mr90ys) ٧ أبريل ٢٠١٩

رفض للتغيير أم تسييس للفن؟

وكرمت جمعية المنتجين والموزعين السعوديين سمية الخشاب، أثناء زيارتها إلى الرياض، لحضور ملتقى المرأة الذي أطلق ضمن رؤية ولي العهد 2030.

وردا على الانتقادات التي طالته قال منظمو الملتقى في بيان نقلته صحف سعودية، إن مشاركة الخشاب جاءت بناء على خطاب تلقته اللجنة من جمعية "مصريون في حب الخليج".

وأضاف المنظمون أن التكريم اقتصر على ثمان سيدات سعوديات تألقن في مجال العلوم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @somayaelkhashab كل التقدير لجمعيه المنتجين والموزعين السعوديه علي تكريمي وكل الشكر لرئيس الجمعيه الأستاذ محمد الغامدي وأعضاء الجمعيه والفنانين السعوديين الذين استقبلوني بكل الحب والحفاوه 🌹🙏 pic.twitter.com/Qs0dXfNjdu — Somaya ElKhashab (@somayaelkhashab) ٧ أبريل ٢٠١٩

وكانت الفنانة المصرية قد نشرت مقطع فيديو وثق لحظات تكريمها، إذ عبرت الخشاب عن سعادتها بتواجدها في السعودية.

ووسط الهجوم اللاذع الذي تعرضت له الفنانة ومستضيفها، ظهر فريق آخر للدفاع عنها، معتبرا أن الجدل الدائر حول تكريمها دليل على "ازدواجية المجتمع وعدم تقبل شريحة واسعة لرياح التغيير التي جاءت بها رؤية 2030".

وفي هذا السياق، ترى جميلة لامي أنه مع التغير السريع الذي تشهده السعودية تزايدت مخاوف البعض من تعرض الهوية السعودية للخطر أو "تشجيع النساء على التمرد"، حسب قولها.

وتردف: "هذا ما ظهر جليا عند تكريم سمية الخشاب، فمعه ظهر التزمت الديني من جديد الذي يحرم كل شيء ويصف من يخرج عنه بالليبرالي وعدو الدين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kram_roma سألني صديقي خالد عن رأيي بتكريم سمية الخشاب

واقول له

تستحق سمية التكريم مادامت كُرمت

نحن قوم نعرف مايريد أعدائنا ولانمكنهم منه

بايعنا ولاة امرنا على القرآن والسنة ،ومنحناهم الثقة ،ووجدناهم خيرٌ مما تمنينا

لهم السمع والطاعة ومقاليد الأمور

نهلك ولانهمزهم او نلمزهم #عبدالكريم_المهنا — عبدالكريم المهنا (زيد روما) (@kram_roma) ٧ أبريل ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fahad_alfarraj #ملتقى_المرأة_السعودية_الثالث اعترض كما يحلو لك من حيث عدم مناسبة استضافتها في ملتقى لا علاقة لها ولفنها فيه ولتتعجب وترتاب من تكريمها لاحقا بدرع يحمل شعار خاتم النبوة لكن لا تسيء لها وتطعن في عرضها يعني وجه اللوم للمعنيين بالاستضافة والتكريم ودعك من شخصها #ختم_الرسول_ليس_للعبث — فهد الفراج (@fahad_alfarraj) ٧ أبريل ٢٠١٩

وغرد دليم آل منصور معترضا على التبريرات التي ساقها البعض لتكريم سمية الخشاب: لا تبرر هذا الحدث بالشيء العادي!! أتمنى أن يكون لك عبرة في من مات من زملائك قبل أن يتوب في الوسط الفني .. أنت أدرى بما فيه خلف الكواليس".

ورد عليه عبد الرحمن الخطيب بالقول: "لا أبرر .. أنا أطلب الدليل بتحريم إهداء المجسم لأي شخص حتى لو غير مسلم. هات الدليل".

من جهة أخرى، لم ير البعض غضاضة في تكريم الفنانين بـ "ختم الرسول" طالما حفل سجلهم الفني بالنجاحات والأعمال الهادفة، على حد وصفهم.

وغردت الكاتبة سارة علي آل شيخ: "نساء بلدي للفرجة فقط، يجمعونهن ليرين كيف يتم تكريم بنات البلدان الأخرى، مؤتمر لإهانة المرأة السعودية إذ لا علاقة له بالسعوديات واستغلال اسم الدولة لتحقيق طموحات شخصية برؤوسهم، لا تستخدموا أموال الدولة لأحلامكم ونساء السعودية لتمرير خططكم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kowthermusa لطالما كانت و ما زالت مصر (أم الدنيا) ولاّدة للعظماء. و تكريم فنانة مصرية لفتة ذكية من المنظمين، لكن لو طُلب مني الإختيار لما اخترت غير الفنانة فرودس عبدالحميد. الفنانة الرصينة و صاحبة الأدوار المدروسة والهادفة.



#ملتقى_المرأة_السعودية_الثالث pic.twitter.com/rcCSj80hKS — كوثر الأربش (@kowthermusa) ٦ أبريل ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BandarAAAlharbi #ختم_الرسول_ليس_للعبث



بحثت عن خبر سمية الخشاب ووجدت ان الخبر موجود بس في صحف بخارج المملكة!



اعتقد ان الموضوع مسيس ومرتب من احد اعضاء الطابور الخامس في الداخل وفي الخارج من ينتظر لتسويق الخبر للإساءة الى للمملكة.



من كرمها بختم الرسول ﷺ جمعية وليس مسؤول بالدولة ورح يجدوا الحزم. https://t.co/8VdB0pcXY2 — بندر الجحدلي Bandar Aljahdali 🇸🇦 (@BandarAAAlharbi) ٧ أبريل ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sman9876 #ختم_الرسول_ليس_للعبث

من الواضح أن هناك من يحاول يستفز الشعب ويحاول إثارته ضد الحكومه بشكل أو آخر سواء من الخارج أو خونة الداخل ولكن نقول لهم خسئتو وخبتم وخاب مسعاكم فنحن لا نخون ولاة أمرنا ولا نخون وطننا ولسنا عملاء لأحد والعزة لله ثم لولاة أمرنا حفظهم الله — سلمان العتيبي (@sman9876) ٧ أبريل ٢٠١٩

ولكن ما حكاية " ختم الرسول"؟

شعار الجائزة التي تقلدت بها سمية الخشاب هو في حقيقة الأمر مستوحى من النقش الموجود على الخاتم الأصلي للنبي محمد. ويتكون "الختم النبوي" من دائرة تتوسطها كلمة "محمد رسول الله".

وترجح بعض المصادر التاريخية أن النبي محمد كان يلبس الخاتم في خنصر يده اليسرى ليختم به مراسلاته لملوك وسلاطين العالم.

وفي عام 1917، نقلت الدولة العثمانية مقتنيات الحجرة النبوية في المدينة إلى اسطنبول.

ويحتفظ اليوم متحف قصر توكابي في تركيا بمجلدات مختومة بهذا الختم، إلا أن معظم المراجع التاريخية تشير إلى أنها تعود إلى حقبة ما بعد وفاة الرسول.