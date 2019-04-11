سقطت_خلاص : بين صرخة انتصار وخيبة الأمل بعد عزل عمر البشير

بعد أشهر من المظاهرات، نال المتظاهرون السودانيون مطلبهم الرئيسي. أعلن الجيش السوداني عزل رئيس طالت مدة حكمه ثلاثين سنة. وبدأت الاحتفالات فورا عبر ذات المنصات التي احتضنت الاحتجاجات: الشارع السوداني ومواقع التواصل. هكذا استجاب الشعب السوداني لتلك اللحظة التاريخية .

مصدر الصورة Getty Images

احتفل بعض المغردين السودانيين بعزل رئيسهم بلفتة رمزية - استبدال هاشتاغ الحراك #تسقط_بس بهاشتاغ جديد: #سقطت_خلاص - وذلك بعد أن أعلن وزير الدفاع السوداني عزل الرئيس عمر البشير من منصبه والتحفظ عليه في مكان آمن، في بيان متلفز.

وسيطر الفرح والشعور بـ"الانتصار" على أغلب التغريدات السودانية - إذ عبر البعض عن فخرهم بما حققته المظاهرات وبقوة الحراك المستمر منذ أكثر من أربعة أشهر.

بينما غرد آخرون عن شعورهم بالانتصار لمشاركتهم في "لحظة تاريخية" وكونهم جزءا لا يتجزأ من القصص التي ستسرد للأجيال القادمة.

لكن المغردين انقسموا في قراءاتهم لتدخل الجيش، فغرد البعض بغضب، مشيرين إلى أن وزير الدفاع عوض بن عوف هو جزء لا يتجزأ من النظام الحاكم.

وأشار رواد مواقع التواصل إلى أنه ليس بالرئيس الانتقالي الذي "طالبت به المظاهرات".

وغرد أحد المتظاهرين: "... ابن عوف يتحدث عن (النظام) كأنما هو جاء من كوكب المريخ و ليس جزء من نظام الفساد و الفشل!"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ReemWrites Ibn Ouf is talkig about the mismanagement of the country, corruption and inequality. 😬 — ريم - Reem Abbas (@ReemWrites) ١١ أبريل ٢٠١٩

من الشائعات إلى الإعلان الرسمي

بدأت شائعات حول استقالة الرئيس السوداني عمر البشيرالمحتملة تتدفق في الصباح الباكر في شوارع خرطوم، وبعدها بث التلفزيون السوداني الرسمي إعلانا بأن القوات المسلحة ستذيع "بياناً هاماً" بعد قليل. فبدأ الانتظار.

بثت الإذاعة الحكومية الموسيقى العسكرية والأغاني الوطنية. وتشبث الناس بأجهزة التلفزيون والراديو الخاصة بهم.

وكتب أحد المغردين: "يتمسك الجميع بالراديو وكأننا في الستينيات".

ومع الانتظار أتت الفكاهة - فملأت التغريدات الساخرة هاشتاغي #السودان و #تسقط_بس للتعبير عن نفاد الصبر في انتظار اللحظة التاريخية.

واختلفت قراءات المتظاهرين لاستخدام القوات المسلحة الإعلام الحكومي لبث "رسالة" للشعب.

منهم من اعتبر الخطوة انتصارا للحراك - فاستخدام الجيش للتلفزيون والإذاعة الحكومية ذكر العديد من السودانيين الأكبر سناً بتحولات سياسية سابقة.

فقد مر السودان بانقلابات سياسية عديدة، بما في ذلك انقلاب عام 1989 الذي أوصل عمر البشير إلى السلطة.

ومن جهة أخرى، اعتبر آخرون الخطوة مثارا للقلق، مشيرين إلى أمثلة عربية أخرى لم تستفد من التدخل العسكري واصفين مستقبل ما بعد البشير بالغامض.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tajalsserosman دخل السودان مرحلة ما بعد البشير وأخطر ما سيواجهه الآن :

1 - التفاف العسكر والدولة العميقة ويجب الضغط لانتقال السلطة لحكومة انتقالية مدنية

2- الثورة المضادة و تجب اليقظة من الجهات المرتبطة بالامارات في هذا الظرف فهي مصدر التآمر على ثورات الشعوب #سقطت_خلاص#اعتصام_القيادة_العامة pic.twitter.com/yxrjOPpwNj — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) ١١ أبريل ٢٠١٩

تطور الحراك عبر مواقع التواصل

اندلعت المظاهرات السودانية منذ أربعة أشهر بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية ولكنها عكست رغبة عميقة في استبدال نظام سياسي استمر لعقود.

وتطور الحراك عبر مواقع التواصل - خاصة عبر تويتر - من خلال هاشتاغين رئيسيين: #اعتصام_القيادة_العامة و #تسقط_بس، ظهر عليهما أكثر من 700 ألف تغريدة منذ بداية الحراك.

وأصبح تويتر محطة لتداول صور ومقاطع فيديو من ساحة الاحتجاجات، وطريقة لمشاركة السودانيين في الغربة مع عائلاتهم وأصدقائهم المشاركين في المظاهرات.

نشرت إحدى المغردات، سارة من دبي، صورة لأختها وكتبت: "أختي البالغة من العمر 13 عامًا هي قدوة لي".