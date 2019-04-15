عاش عشاق ومتابعو مسلسل "صراع العروش" في مختلف أنحاء العالم لحظات من الإثارة والفرح الليلة الماضية مع بدء عرض حلقات الموسم الثامن من المسلسل.

مصدر الصورة Getty Images Image caption حقق مسلسل صراع العروش أرقاماً قياسية على صعيد الجوائز التي حصدها منذ انطلاقه عام 2011.

وانطلق بث الحلقة الأولى على قتاة HBO الترفيهية الأميركية في التاسعة مساء بالولايات المتحدة أي الثانية بعد منتصف الليل في بريطانيا حيث انتظر الكثيرون العرض رغم تأخر الوقت وهموم مأزق البريكسيت الذي يخيم على البلاد.

وقالت HBO الشهر الماضي إن عدد من شاهدوا المقطع الترويجي للمسلسل عبر منصات الإنترنت المختلفة بلغ أكثر من 81 مليون شخص خلال 24 ساعة فقط.

وعربياً، أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي أن الجمهور العربي لم يكن أقل حماساً من غيره لمشاهدة أولى الحلقات، إذ تفاعلوا مع هاشتاغ يحمل اسم المسلسل مكتوباً بالإنجليزية وكذلك بالحروف العربية: قيم-اوف-ثرونز .

وكان عشاق المسلسل العرب استبقوا أولى حلقات الموسم الثامن بالإعراب عن ترقبهم ولهفتهم لمشاهدة المسلسل.

وفي هذا السياق تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لأجواء الإثارة التي شهدتها صالة عرض أمريكية فور بدء عرض أولى الحلقات الجديدة. واعتبر البعض أن تلك الأجواء جاءت انعكاسا لحالهم أيضا.

فيما تداول آخرون مقاطع فيديو لمقدمة المسلسل وأغنياته مرفقين ذلك بكلمات تعبر عن ترقبهم للحظة العرض أو إعجابهم الشديد بالرصيد الموسيقي للمسلسل، ناهيك عن دراما المسلسل نفسه.

وكان مسلسل صراع العروش قد حقق أرقاماً قياسية على صعيد الجوائز التي حصدها منذ انطلاقه عام 2011.

ولكنه في المقابل سجل أيضا أرقاماً قياسية في القرصنة في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك المنطقة العربية.

وقد انتشرت في الأيام الأخيرة تغريدات لحسابات عديدة تعد عشاق المسلسل بتوفير الحلقات لهم مجاناً.

وقد انشغل المتفاعلون العرب في أعقاب العرض بالتعليق على أحداث الحلقة سيما ما تعلق منها بشخصيتي جيمي و بران وما كشفته الحلقة الأولى من أحداث متعلقة بهما.

كما تداول المتفاعلون فيديوهات لمواقف اعتبروها توصيفاً واقعياً للمشاهد التي لفتت انتباههم في الحلقة.

وعبر البعض عن صعوبة الانتظار لأسبوع آخر لمشاهدة الحلقة الثانية.