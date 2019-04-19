تغريدة من بلاكبيري تحيي ذكريات كثيرين في العالم العربي

نشرت شركة بلاكبيري تغريدة على الحساب الرسمي لتطبيقالمحادثة الشهير BBM كانت كفيلة بإعادة إحياء ذكريات كثيرين في العالم العربي على مواقع التواصل الاجتماعي .

#اغلاق_BBM

مصدر الصورة TWITTER @BBM Image caption الإعلان عن إغلاق تطبيق المحادثة الشهير BBM

وأعلنت الشركة في تغريدتها إغلاق تطبيق BBM بشكل نهائي في 31 أيار/مايو من العالم الحالي.

وبعد انتشار الخبر، أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي هاشتاغ #اغلاق_BBM الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية كالبحرين والإمارات والعراق ومصر.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 12 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن حزنهم لإغلاق التطبيق الذي كان أداة تواصل بين الناس في فترة ما قبل واتساب وتلغرام وفيسبوك مسنجر وغيرها من التطبيقات الحديثة.

ذكريات الماضي

واستذكر مستخدمو الهاشتاغ ذكرياتهم مع التطبيق ومع الأشخاص الذين كانوا يستخدمون ذات التطبيق.

فقالت فاتن :" برنامج البيبي راح يتقفّل للأبد، أجمل أيامي ولحظاتي عشتها في هذا البرنامج عرفني على ناس أكثر من أخوه، يا زينها من أيام، أيام النشر واللستات، أيام تحليل المباريات في البروسنال أيام الجلد والهوشات وداعاً BBM"

وغردت سارة قائلة :" أحلى أيام كانت بدايات البي بي كان الجهاز نفسه له شعور ثاني و رنة المسجات و البنق و النور الأحمر وتفعيل الخدمة صدق كانت أيام جميله كان الوضع مجتمع بريء اصطدم ب ثورة التواصل الذكي"

وخلصت ريم المالكي إلى القول :" وفجأه هزنا الحنين واسترجعنا الذكريات والشوق للأيام والاشخاص اللي كانوا فيه"

التطور التكنولوجي

وتحدث آخرون عن التقدم التكنولوجي الذي وصل إليه العالم، معتبرين إن بلاكبري واحدة من الشركات التي كانت بعيدة عن مواكبة ذلك التطور، وتنبأ بعضهم بأن يكون مصير تطبيق سناب شات مصير بي بي أم"

فقال أحد المغردين :" هذا هو حال التطبيقات التي لا تواكب التطور، كنا أول نقول مستحيل الببي نسحب عليه يوم واحد أما الحين بيتقفل بسبب قلة المستخدمين 'السناب شات الحين مدمنين علية لكن بيجي يوم بيجي تطبيق أفضل منة ويقل مستخدمين السناب شات... "

وقال أمجد :" هذا هو حال التطبيقات التي لا تواكب التطور ، ولا تجد دخلا ماليا يستطيع تشغيلها أتوقع التالي سناب شات"