كالعادة سادت مظاهر رمضان في الشوارع العربية، وانعكست حالة الاحتفاء على مواقع التواصل في العالم العربي. فما هي أبرز العبارات والموضوعات التي يتناولها المستخدمون في اليوم الأول من رمضان - وما هي الدول الاكثر اهتماما به؟

مع بداية شهر رمضان، أطلق المغردون العرب هاشتاغات تصدرت لوائح تويتر في جميع الدول العربية خلال ساعات قليلة، أبرزها #رمضان_مبارك_2019 و #فجر_رمضان.

وبلغ البحث عن كلمة "رمضان" قمته في دولتي اليمن وليبيا، وتبعها كل من الاردن وسوريا والسودان، وذلك عبر محرك البحث غوغل في الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وإلى جانب تداول الصور والامنيات الرمضانية، التفت المستخدمون العرب إلى مواضيع أساسية تكررت في تغريداتهم وعمليات بحثهم هذه.

العبارات الأكثر بحثا عبر محرك البحث غوغل

توقيت الإمساك / إمساكية رمضان : تصدرت العبارة عمليات البحث العربية عبر غوغل في الساعات الأخيرة، خاصة في تونس والاردن. ويختلف التوقيت مع اختلاف المنطقة. وقد تداول المغردون صورا لجداول التوقيت المحلية لمدنهم عبر تويتر.

تصدرت العبارة عمليات البحث العربية عبر غوغل في الساعات الأخيرة، خاصة في تونس والاردن. ويختلف التوقيت مع اختلاف المنطقة. وقد تداول المغردون صورا لجداول التوقيت المحلية لمدنهم عبر تويتر. صور رمضان: زاد الاهتمام بصور ذات محتوى متصل برمضان عبر غوغل بأكثر من 400% خلال اليوم المنصرم، وهو ما أدى إلى تبادلها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

زاد الاهتمام بصور ذات محتوى متصل برمضان عبر غوغل بأكثر من 400% خلال اليوم المنصرم، وهو ما أدى إلى تبادلها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تهنئة رمضان: بحث المستخدمون عن تهاني باللغتين العربية والانجليزية، التي تنتشر عبر تطبيقات هاتفية مثل واتساب وفايبر في العالم العربي.

بحث المستخدمون عن تهاني باللغتين العربية والانجليزية، التي تنتشر عبر تطبيقات هاتفية مثل واتساب وفايبر في العالم العربي. مسلسلات رمضان 2019: ارتفعت عمليات البحث عن المسلسلات بسبب صدور القوائم السنوية الجديدة وبعد انتشار أنباء عن تطبيقات عربية جديدة قد تجمع كل المسلسلات على منصة رقمية واحدة.

مصدر الصورة Spredfast Image caption البلدان التي شهدت أكبر عدد من عمليات البحث عن كلمة "رمضان" خلال اليوم الأخير

نقاش حول "معاناة" الامتحانات والعمل في رمضان

استخدم المغردون منصة تويتر للتعبير عن الصعوبات التي تواجههم في العمل والدراسة خلال اليوم الأول من شهر رمضان.

فبحثوا في تغريداتهم عن التعاطف والمساندة من مستخدمين آخرين يشاركونهم التجربة في جميع أنحاء العالم، ونصائح عملية قد تجعل التجربة أسهل عليهم.

وأطلق المغرد الرياضي سعد الحارثي هاشتاغ #حزب_المداومين_في_رمضان، الذي تصدر تويتر في السعودية وتحول إلى منصة لتبادل التغريدات الساخرة والصور المضحكة عن "تحدي" دوام العمل والدراسة.

بينما تنافس طلاب الجامعات العربية على أيهم يتحمل أكبر عبء - ومن "يحق له أن يشكو" من أوضاعه.

المغردون يتساءلون: ما #حكاياتك_في_رمضان؟

ظهر هاشتاغ جديد في مصر يطلب من المغردين مشاركة قصصهم التي تتكرر كل سنة خلال شهر رمضان وأمنياتهم للهر القادم.

وتبادل المستخدمون حكاياتهم عبر #حكاياتك_في_رمضان التي تراوحت بين الجدية والسخرية، ليظهر الهاشتاغ في أكثر من 5 آلاف تغريدة في الست ساعات الماضية.

فغرد البعض عن محاولاتهم للابتعاد عن أصدقائهم "الفاسدين" بينما مزح آخرون عن سرعة الجوع والعطش بعد السحور، متداولين صور ومقاطع مصورة من أفلام عربية كوميدية.