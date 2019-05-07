استقبلت غزة وأهلها شهر رمضان في أجواء حزينة، وذلك بتشييع جثامين القتلى وانتشال الجثث من تحت أنقاض المنازل المنهارة جراء القصف الإسرائيلي الذي ضرب المدينة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الأسواق في غزة

وكانت غزة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، بعد الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي تعرضت له، والذي أدى إلى قتل 27 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 180 شخصا.

#غزه_تحت_القصف

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين وعدد من الدول العربية هاشتاغ #غزة و #غزه_تحت_القصف اللذين حصدا أكثر من 41 ألف تغريدة عبر من خلالها الناشطون عن حزنهم لما حصل في القطاع مع بداية شهر رمضان المبارك.

فكتب المقداد جميل قائلا: "مئات العائلات الفلسطينية كانت تتجهز لاستقبال شهر رمضان، فقدت في لحظاتٍ منازلها نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة، اليومين الماضيين. نحو 10 عمارات سكنية ومنازل تأوي الآلاف تم تدميرها بشكل كامل، أكثر من ٢٥ شهيدًا في ساعات".

وغرد محمد الحريري: "عذرا يا رمضان في اللحظات التي يرتقب فيها العالم بزوغ هلالك، غزة أضاءت سماء العالم بأقمار شهدائها، تاهت بين أضوائها قبسات كل الأهالي، اللهم احفظ غزة بعينك التي لا تنام، بأي حال جئت يا رمضان".

هلال رمضان

وتداول المغردون صورة لهلال رمضان تم وضعه في إحدى الساحات في غزة، وتم قصفه خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

فنشر المغني الفلسطيني محمد عساف صورة الهلال قبل وبعد القصف، وعلق على الصورة قائلا: "أراد الاحتلال أن تستقبل غزة الشهر الكريم بالدمار والألم والانتهاك اللاإنساني الإجرامي المتكرر. #غزة_تحت_القصف ليلة عصيبة على الجميع، ربنا يرحم صبا الطفلة الملاك ويرحم كل الشهداء الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها ويشفي كل مُصاب ،حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيلا ونصيرا".

وقال تامر المسحال: "ما قبل القصف وبعده .. أجواء رمضان في غزة".

ما بعد القصف

وبعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، عادت الحياة إلى طبيعتها في غزة، وعادت العادات الرمضانية إلى الشوارع. ونشر المغردون صورا للأسواق في غزة، تظهر فيها المأكولات والحلويات الرمضانية.

وقال أدهم أبو سلمية: "بعد يوم من العدوان، غزة تسعى للاحتفال بأجواء الشهر الفضيل. إرادة الحياة الكريمة هي أغلى ما يملك الشعب الفلسطيني العظيم ولذلك يستحق كل ما يبذل لأجله".