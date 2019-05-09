كشف أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، الدكتور السعودي فهد الخضيري، في مقابلة له مع برنامج "كيف الصحة" عن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن في رمضان.

مصدر الصورة Getty Images Image caption عمانيون يحضرون طبق الكبسة التقليدي

الدكتور فهد الخضيري

وبحسب دراسة أجراها الخضيري، فإن المواطنين في كل الدول التي تصوم يتعرضون لنزول في الوزن، إلا دول الخليج، "لأنهم إذا أفطروا أكلوا الأخضر واليابس".

وطالب الخضيري بعدم الإكثار من الأكل بكميات كبيرة، وأن يكون رمضان فرصة لتغيير سلوكيات الأكل واكتساب عادات صحية، وضرورة تناول الأغذية التي تعطي إحساساً بالشبع وقيمتها الغذائية عالية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلام الدكتور الخضيري بشكل كبير على تويتر، وبدأ المستخدمون بنشر نصائح صحية وغذائية لشهر رمضان يمكن أن تساعد في شهر الصوم.

فقال علي: "التقليل قدر الإمكان من المشروبات الرمضانية لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر والألوان الصناعية فهي تسبب زيادة في الوزن ولا تحتوي على أي قيمة غذائية للجسم، وينصح باستبدالها بالعصائر الطبيعية الطازجة فهي تعوض ما يفقده الصائم من سوائل وأملاح معدنية".

وقال رئيس الجمعية السعودية للتغذية السريرية والمجموعة السعودية للتغذية الأنبوبية، الدكتور عبدالعزيز العثمان: "احذري من تكرار استخدام الزيت للقلي عدة مرات بالذات إذا كان فيه قطع صغيرة من بقايا المواد المقلية، لا تضيفي زيت جديد على الزيت القديم بل تخلصي من القديم".

وغرد فهد قائلا: "ابدأ الفطور بتناول حبّة أو اثنتين من التّمر، ثم اشرب كأساً من الماء أو اللبن، يليه طبق الشوربة الضّروري لتعويض جزءٍ من السوائل التي يتطلبها الجسم، كما أنّ البدء بالسّوائل يُليّن المعدة، ويجعلها مهيّأةً لتناول الطعام".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BeFit_3li ➖صحتك في شهر رمضان➖

◀ التقليل قدر الإمكان من المشروبات الرمضانية لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر والألوان الصناعية فهي تسبب زيادة في الوزن ولا تحتوي على أي قيمة غذائية للجسم، وينصح باستبدالها بالعصائر الطبيعية الطازجة فهي تعوض ما يفقده الصائم من سوائل وأملاح معدنية. — Ali S. (@BeFit_3li) ٩ مايو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amothman #نصائح #رمضان

احذري من تكرار استخدام الزيت للقلي عدة مرات بالذات اذا كان فيه قطع صغيرة من بقايا المواد المقلية.



لا تضيفي زيت جديد على الزيت القديم بل تخلصي من القديم. — أ. د/ عبدالعزيز العثمان (@amothman) ٩ مايو ٢٠١٩

علياء المؤيد

مصدر الصورة Alia Almoayed Image caption علياء المؤيد

وأكدت أخصائية التغذية البحرينية، علياء المؤيد، في حديث خاص لـ بي بي سي "أن معظم الأشخاص يزيد وزنهم في شهر رمضان بسبب سلوك الفرد الخاطئ في هذا الشهر".

وأشارت إلى أن سبب زيادة الوزن هو تناول كميات كبيرة من الأكل، وذلك من خلال نوعية الأكل الذي يمتلئ بالسكريات والمشروبات والحلويات.

وقالت: "يعتبر البعض أن فترة الإفطار وما بعدها هي المدة التي يجب أن يعوض الإنسان عن كل ما فاته من طعام خلال النهار، ولكن هذا خطأ، المفروض هو العكس أن أكون جائع طول النهار وأسد الجوع عند الإفطار فقط ".

وخلصت إلى القول: "تعاني الدول الخليجية من زيادة في الوزن بسبب عدم الحركة والرياضة، وبسبب تغير النظام الغذائي عند الأفراد واللجوء إلى الوجبات السريعة التي تسبب مشاكل وأضرارا كبيرة على صحة الجسم، نظرا لاحتوائها على نسبة دهون عالية".