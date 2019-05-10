انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر شخصا وهو "يتحرش" بفتيات أثناء قيادتهن السيارة في منطقة القصيبي بمدينة الخبر في المملكة العربية السعودية.

#متحرش_القصيبي

مصدر الصورة Twitter @DoubleMohd Image caption صورة الشخص الذي ظهر في فيديو حادثة القصيبي

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة هاشتاغ #متحرش_القصيبي الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية منذ فجر اليوم، حاصدا أكثر من 7 آلاف تغريدة، وأدان المغردون ما قام به "المتحرش" وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لمحاسبته.

وقالت سارة: "هو شايف إن فيه تصوير ومع ذلك ما اهتم ولا خاف، أتمنى للمرة الأولى يطبق قانون التحرش في محله".

وعلقت ملاك الشهري على الحادثة بالقول: "على طاري الارهاب والتطرف، هذا مثال على الارهاب و التطرف الذكوري الممنهج اللي نواجهه كنساء في الفضاء العام بشكل يومي لدرجة صرتوا تحسبونه طبيعي".

وغرد فرحان الفهد قائلا: "انحطاط وضعف نفس وهذا المنظر ليس الأول ولا الأخير، ماذا يحدث في مجتمعنا؟ أين الرادع الحقيقي والواضح والمنصوص؟".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AngelQShe_ على طاري الارهاب والتطرف، هذا مثال على الارهاب و التطرف الذكوري الممنهج اللي نواجهه كنساء في الفضاء العام بشكل يومي لدرجة صرتوا تحسبونه طبيعي:#متحرش_القصيبي — Malak AlShehri ♀ (@AngelQShe_) ١٠ مايو ٢٠١٩

مقارنة

ومن جهة أخرى قارن عدد من المغردين بين ردود الفعل حول ما قام به هذا الشخص، وما قامت به خبيرة التجميل السعودية، بدور إبراهيم، منذ مدة والتي أثارت جدلاً واسعاً في بلادها بسبب ترويجها لمنتج زيت مساج بطريقة وصفها البعض بأنها "غير لائقة".

فقالت صويا: "أتمنى نشوف نفس التفاعل اللي صار مع اللي سوت إعلان ما عجبكم وقومتوا الدنيا وخليتوها متحرشة مدري كيف بس يلا، لأنكم لما يصير الموضوع تحرش حقيقي كلكم تنخرسوا".

وسألت رناد محمد: "وين اللي طالبو بالقبض على بدور إبراهيم عشان زيت مساج ما لهم طاري؟".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @heheheugh #متحرش_القصيبي أتمنى نشوف نفس التفاعل اللي صار مع اللي سوت إعلان ماعجبكم وقومتوا الدنيا وخليتوها متحرشة مدري كيف بس يلا، لأنكم لما يصير الموضوع تحرش حقيقي كلكم تنخرسوا — صويا (@heheheugh) ١٠ مايو ٢٠١٩

قانون التحرش

وأصدرت السعودية العام الماضي قانونا يجرم أعمال التحرش في البلاد.

ويفرض عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش.

ورفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة.