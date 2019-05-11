ما إن أعلنت السلطات السعودية القبض على شاب تحرش بفتاة في قرية القصيبي بمحافظة الخبر شرق المملكة، حتى نشر نشطاء فيديو قالوا إنه وثق حادثة تحرش جديدة بفتاة في مدينة الدمام.

مصدر الصورة Twitter

وأظهر الفيديو المتدوال عبر هاشتاغ #_تحرش_جنسي_بفتاه_الدمام فتاة داخل بقالة عندما قام أحد المتسوقين بالاقتراب منها ولمسها بينما بدت الصدمة واضحة عليها.

ولم تعقب الجهات الرسمية على الحادثة، إلا مغردين طالبوها بالقبض على الرجل وتسليط أقسى العقوبات عليه.

وقد قاد تدخل الشرطة أمس الجمعة للقبض على شاب تحرش بفتيات داخل سيارة في محافظة الخبر بعدما سجلت إحدهن الحادثة بواسطة هاتفها الجوال.

وفتحت هذه الحوادث الباب مجددا الحديث عن مدى فعلية قانون مكافحة التحرش الذي أقرته السعودية العالم الماضي، إذ طالب كثيرون بتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم التحرش من خلال إعادة صياغة قانون جديد.

ويفرض القانون عقوبة تصل إلى السجن حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال (80 ألف دولار) أو إحدى العقوبتين.

وقد بدأ العمل بالقانون منذ الـ8 من يونيو/ حزيران 2018.

وأشارت صحيفة عكاظ السعودية إلى تراجع قضايا التحرش خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب الصحيفة فقد سجلت المحاكم السعودية 579 قضية تحرش خلال العام الحالي، بينما تجاوز عدد قضايا التحرش خلال الفترة نفسها من العام الماضي 700 قضية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @G_F_15 وينهم اللي يقولون لو محتشمه ماجاها شي

محتشمه وفحالها وتعرضلها كلب وش عذرك الحين ؟؟

انا ماحزنت الا عالمسكينه وفجعتها من الموقف الله لايوفقك لادنيا ولا اخره ولاتشوف السعاده ف حياتك ي رب

هاذا يبيله سجن لايقل عن 10 سنين . #_تحرش_جنسي_بفتاة_الدمام pic.twitter.com/RhLmZW4NVQ — HarBi ▽🖤. (@G_F_15) ١١ مايو ٢٠١٩

التحرش بين سندان الانفتاح ومطرقة التقاليد

لكن جانب آخر من المغردين أسهب في تحليل الأسباب الكامنة وراء انتشار ظاهرة التحرش في الأونة الأخيرة رغم تفعيل القانون.

فمن المغردين من ربط ارتفاع حالات التحرش بـ "خطط الانفتاح" التي شهدتها السعودية وأدت إلى تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فعلق المغرد سليمان الفايز:" قانون التحرش في السعودية من أقوى القوانين الرادعة ، ولكن من يتحرش أصلا هو في لحظة تغييب عقلي ...#هيئة_الأمر_بالمعروف كانت بمثابة بوليس آداب ومجرد تواجدها الحقيقي بمثابة الرادع .. قضايا التحرش أصبحت ظاهرة تزداد ولابد من مواجهتها ."

أما عبد اللع الشمري فكتب:" ماقام به يدل على وجود انحراف فكري لدى بعض الشباب الذين تلوثت أفكارهم وماحدث هو بسبب تعطيل عمل الهيئة التي كانت تردع هولاء الساقطين #_تحرش_جنسي_بفتاه_الدمام."

في المقابل، ذكر مغرودن بحوادث ممثالة وقعت أثناء عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رافضين ربط الظاهرة بغيابها أو بالانفتاح الذي تعيشه المملكة منذ نحو عامين.

وعزا بعضهم تكرر حوادث التحرش إلى مجموعة من العوامل الثقافية والاجتماعية، كـ "النظرة التقليدية في المجتمع التي تفضل الرجل وتجد له المبرارت فتتحول المرأة من ضحية إلى مذنبة".

في هذا السياق، تقول ماضي عسيري :"هناك فكر متشدد يحمل المرأة كل المشاكل بسبب ملابسها بل حتى لمجرد خروجها من منزلها كما هو الحال في الحادثين الأخيرتين، فسيدة الدمام كانت ترتدي نقابا."

في حين تحدثت "أم فهد" عن العراقيل التي من شأنها تعطيل تطبيق قانون مكافحة التحرش. فكتبت:" للأسف توجد قضيتان في السعودية لم تحلا. الأولى الواسطات: أبوه فلان عزيز وغالي ومن قبيلة أو عائلة تريد الستر والثانية توجد قوانين لكنها تطبق حسب المزاج ."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mansour_daban #_تحرش_جنسي_بفتاه_الدمام

تفجعنا الجريمة التي تصبح ملء السمع والبصر!

ثم خبر القبض ثم ينتهي الأمر!

العقوبة غيرالمعلنة غير رادعة!

إن لم نجعله عبرة لأمثاله بعقاب عاجل عادل لن نحد من الجريمة بشكل يضمن الأمان!

القانون الصارم المؤدِّب لايقضي على الجريمة بل يحد منها !

لذلك اجعلوه عبرة ! — منصور الضبعان (@mansour_daban) ١١ مايو ٢٠١٩

من جهة أخرى، هناك من يقول إن الكبت الجنسي هو أحد أسباب التحرش الجنسي، إلا أن مغردين استدلوا بشواهد من المجتمعات أوروبية تدحض هذا التفسير.

لذا طالب عدد من المختصين الاجتماعيين على تويتر بتطوير قانون مكافحة التحرش، وتخصيص حصص دراسية لتوعية النشء بمخاطر التحرش.

ويقول هؤلاء إن التغيير لا يجب أن يتخذ أشكالا سطحية، بل يجب أن يكون مصحوبا بتطور في منظومة تفكير المجتمع، فمحاولات التغيير السريعة ربما تأتي بنتائج عكسية، حسب رأيهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @JustApril88 #_تحرش_جنسي_بفتاه_الدمام بنت بكامل حجابها ومع ذلك تم التحرش فيها بطريقه مقرفه جداً .. اتمنى الحزب الي يقول ملابس المرأه هي السبب في التحرش يروح الحين يموت .. السبب في التحرش ان المتحرش شخص زباله وواطي ولازم يتشهر فيه ويتحاسب لعد تحطون اللوم على الضحيه يا مختلين — ابريل 🌸 (@JustApril88) ١١ مايو ٢٠١٩