وفاة نجمة السناب شات الطفلة السعودية دانة القحطاني

استيقظت المملكة العربية السعودية على خبر وفاة نجمة "السناب شات" الطفلة دانة القحطاني إثر تعرضها لنوبة قلبية مفاجئة.

ونالت الطفلة دانة القحطاني وشقيقتيها "غناتي و دنى" شهرة واسعة بنشر اليوميات الخاصة بهن عبر تطبيق سناب شات، واشتهرن بحبهن للطبخ وإعداد الوصفات السعودية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابع الأخوات الثلاث حوالي 400 ألف مستخدم على إنستغرام.

دانة القحطاني

مصدر الصورة Instagram @danh_505 Image caption الطفلة السعودية دانة القحطاني

ونعى والد الطفلة ابنته دانة على موقع "انستغرام"، اليوم الاثنين، قائلا :"بسم الله الرحمن الرحيم ،بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ 8 / 9 / 1440 هـ أصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها وإنّا لله وإنّا إليه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار".

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وعدد من الدول العربية، كالكويت والبحرين والإمارات، هاشتاغ #وفاه_دانه_القحطاني الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في هذه الدول، حاصدا أكثر من 290 ألف تغريدة في الساعات القليلة الماضية، وعبر من خلالها المستخدمون عن حزنهم لرحيلها.

فكتبت هنان الفيصل قائلة :"مخيفة اللحظات اللي نعيشها وما ندري انها بتكون آخر عهد لنا بشخص قبل الموت، يخوف كيف انه بلحظة ممكن تكون الضحكة الأخيرة المحادثة الأخيرة المزحة الأخيرة السالفة الأخيرة. يا رب إنا نستعيذ بك من موت الفجأة و لا تقبضنا إلا و أنت راضٍ عنا".

وعلق ثنيان خالد على حسابه في تويتر قائلا :"الله يرحمها قبل أسبوع تبارك بدخول شهر رمضان واليوم انتقلت إلى رحمة الله. الموت لا يعرف عمر ولا وقت. اللهم تولى قلب والدتها ووالدها وألهمهم الصبر".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @iih662 #وفاه_دانه_القحطاني

مخيفة اللحظات اللي نعيشها وما ندري انها بتكون اخر عهد لنا بشخص قبل الموت، يخوف كيف انه بلحظه ممكن تكون الضحكة الاخيرة المحادثه الأخيرة المزحه الأخيرة السالفه الأخيره يارب انا نستعيذ بك من موت الفجأة و لا تقبضنا الا و أنت راضٍ عنا — هتان الفيصل (@iih662) ١٣ مايو ٢٠١٩

وحقق مقطع فيديو، قيل إنه الأخير لدانة، انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاتها.

وفي الفيديو، تظهر دانة برفقة والدها مشعل القحطاني في سيارته وهو يحاول إقناعها بعدم مرافقته في رحلة تسوق، بينما تصر الطفلة الصغيرة على ذلك.

أعادت ريم العسبلي نشر الفيديو، معلقة عليه بالقول :"شي يخليك تعرف أن الدنيا تافهة وممكن في أي لحظه تكون مكانها، عسى الله يسكنها الجنة ويصبر اهلها".

وقال سيف السلطان :"اللهُمّ إنا نعوذ بك من فواجع الأقدار، ومن فقد الأهل ومن حزن القلب، وحرقة الشعُور الله يرحمها ويغمد روحها الجنة ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

رأي طبي

ورجح الاستشاري في أمراض القلب وجراحته في لندن، الطبيب فوزي لازم، أن تكون دانة قد تعرضت لاضطرابات بكهربائية القلب، أي عدم انتظام في ضربات قلبها.

وأشار لازم إلى أن هذه من الحالات النادرة جدا، والتي يمكن أن تحدث في أي مرحلة عمرية وفي أي وقت.

كما أكد على ضرورة لجوء الأهل إلى اخصائيين في مجال القلب لإجراء الفحوصات اللازمة لجميع أفراد الأسرة التي يتعرض أحدها لموت مفاجئ، وذلك لأسباب وراثية قد لا تكون معروفة لهم.

وقال الاستشاري في أمراض القلب إنه في حال تعرض شخص لموت مفاجئ، يجب محاولة إنعاش القلب إلى حين وصول سيارة الإسعاف، وهو ما يعزز فرص المصاب في البقاء على قيد الحياة.