أمس اتخذت قرار ان أقضي #رمضان بدون سكر على نمط تحدي السكر الذي نزل في اليوتوب من كم شهر الهدف؟ 👉🏽 ان يكون رمضان ديتوكس كما هو مفروض قوانين التحدي؟ 👉🏽 كل شخص ممكن ان يضع قوانينه الخاصة بالنسبة لي هذه شروط التحدي: ١- تفادي كل السكر المصنع المكرر ٢- تفادي كل الحلويات حتى لو استخدمت سكر طبيعي من التمر الخ ٣- تفادي أي مشروبات تحتوي على سكر مكرر أو طبيعي ٤- حد أقصى للتمر. ثلاث حبات في الليلة فقط ٥- سأسمح ب حلى واحد فقط خلال الشهر. وسيكون هو المفضل لدي وسأختاره بعناية ٦- سأجد شخص يدخل التحدي معي للدعم (شكرًا س 💕) ✨✨✨ من معي؟ أضف اسمك وشروطك في التعليق ✋🏼 لكي تدخل معنا في التحدي ومنشن من تريد ان يدخل معك ✨✨✨ شاهد حلقات تحدي السكر على قناة #شرايها_عليا باليوتوب لكي تفهم المبدأ أكثر #Ramadan sugar challenge Who’s in?