أغنية أداها الفنان الشعبي الكويتي خالد الملا تتسبب في إيقاف برنامج تلفزيوني وتثير زوبعة عبر منصات التواصل. فهل كانت حقا سببا في إيقافه؟ ماذا تضمنته حتى تزعج البعض؟

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"بعض القضاة مخه تنك" انطلقت هذه الكلمات الساخرة اللاذعة ممزوجة بنغمات آلة العود لتملأ الأستديو لكنها اصطدمت في النهاية بمقص الرقيب.

فقد تسببت هذه الأغنية السياسية للفنان الشعبي خالد الملا في إيقاف برنامج "اللوبي الرمضاني" الذي تبثه قناة أي تي في الكويتية، بحسب ما قاله نشطاء عبر موقع تويتر.

وكان الإعلامي والناقد الرياضي يوسف البيدان قد أعلن في تغريدة عن إبلاغه بوقف البرنامج. ورغم أن البيدان لم يذكر الأسباب التي أدت إلى إيقاف البرنامج إلا أن نشطاء ربطوها بالأغنية التي قدمها الملا.

وفي اتصال مع بي بي سي، قال البيدان إن إيقاف البرنامج هو إجراء احترازي من إدارة القناة، في أعقاب الانتقادات التي طالت الملا، وأغنيته التي احتوت بحسب البعض على كلمات تسيء للقضاء".

وتضمنت الأغنية نقدا جريئا عاما لجهات متعددة دون ذكر أسماء، إذ تطرقت إلى انتشار الفساد و تراجع الوضع الاقتصادي، ووضع المنظومة القضائية.

حرية تعبير أم تهور؟

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، شكل خبر إيقاف البرنامج حدثا شغل الكويتيين، فاحتل هاشتاغ #خالد_الملا المرتبة الأولى على لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا لساعات طويلة.

وعاب مغردون على المسؤولين إيقاف البرنامج ووصفوه بالخطوة "الخطيرة".

ورأى مغردون أن البرنامج بكل ما له وما عليه يعد مساحة ومتنفسا للتعرف على مستجدات الساحة الثقافية في رمضان.

وأشار آخرون إلى أن سقف الحريات مرتبط بالانفتاح الإعلامي، وها هو هذا المكسب يشهد تراجعا كبيرا، بالنظر لما يحدث في الساحة الثقافية والتقويض الملحوظ لحرية التعبير بعد أن طال مقص الرقيب في السنوات الماضية ما يزيد عن 4000 كتاب، وفق قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @left_511 اللي يغرد عنهم بتويتر يرفعون عليه قضايا و يتبهدل .

قناة الوطن تكلمت عن شريط الكويت

صكوها .

مواطنيين تسحب جناسيهم لأسباب سياسية .

خالد المُلا عبر عن ما في داخل الشعب الكويتي بأغنيه يقومون بإيقاف البرنامج بسبتها .



اموت و اعرف حرية الرأي اللي نسمع فيها وين بالظبط ؟

#خالد_الملا — ناصِرٌ (@left_511) ١٩ مايو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @roooowy الفن رسالة، و لعل أهم رسالة للفن إظهار مواطن الخلل بالبلد ليتم إصلاحها، و لكن حين تقرر أن تمنع الرسالة لأنها اصابت كبد الحقيقة بدلا من أن تحارب الفساد تحارب الوسيلة "الفن"، صوت الحق دوما موجع لذلك يتم إسكاته، منعه، إخفاءه، طمسه.#كلنا_خالد_الملا#خالد_الملا — أروى الوقيان🇰🇼 (@roooowy) ١٨ مايو ٢٠١٩

كما شاع استخدام هاشتاغات من قبيل "كلنا الملا" و "كلنا أبو حنان" للتعبير عن مساندة الفنان الشعبي.

وترى المغردة شيماء اليوسف أن الأغنية تعبّر عن مطالب الناس وأحلامهم.

فدونت:"بعض الكلمات اللي دندنها الفنان #خالد_الملا بطابع كوميدي ضايقت البعض. هذا الصح. والصح دائما ينزعل منه. بدل الزعل، اسعوا للإصلاح. وخلوا الناس تدندن بالإنجازات".

واتخذ بسام العسعوسي موقف المنتقد للأغنية مؤكدا أن القضاء أرفع شأنا من أن يتأثر بكلمة عابرة.

ومضى بالقول: "القضاة يحتضنون في ضمائرهم أوجاع الناس .. بل إن القضاء الكويتي وقف عبر التاريخ مدافعاً عن حرية الرأي والتعبير عبر أحكامه العديدة".

بدورها كتبت المغردة نورا " الفنان خالد الملا وصل رساله كل شعب كويتي الذي يعاني من ضغوطات مادية من ارتفاع الأسعار."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @balsayegh خالد الملا بكل جرأة اوصل عدة رسائل ..

مواطن بسيط لا يملك سوى صوته وعوده ..

انتقضت ضده أجهزة الدولة .. تريد ان توقف عزفه الذي حاكى هموم الشارع ..



ما قاله بوحنان في العلن .. يقوله كل كويتي في دائرته الضيقة خوفا من الملاحقة ..



نعم .. من يجاهر بالفساد يتم حمايته .. — بشار الصايغ (@balsayegh) ١٨ مايو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KhaledAAlzamel للعلم ، الأغنية التي قال فيها #الفنان_خالد_الملا "بعض القضاة مخهم تنك" بطابع كوميدي #برنامج_اللوبي ، لا يحتاج لشكوى من قضاة لإحالته النيابة ، إذ أن هذه الجريمة ليست من الجرائم التي تحتاج لشكوى من المجني عليه.



كما أن إعادة نشر هذه الأغنية على أي حساب أو موقع هو مجرم بنصص القانون. pic.twitter.com/sqxDmJ8IUE — المحامي/ خالد عبدالحميد الزامل 🇰🇼 (@KhaledAAlzamel) ١٩ مايو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @YEsmiXXygxZK8Of لا ياأخي بالكويت عندنا الحريه المطلقه .. ولاكن في خطوط حمراء ... والقضاء لهم مكانتهم رجال نثق بهم ونقدرهم .. ولهم كل الأحترام .. ولانقبل المساس بهم لأنهم مرجعنا بعدالتهم وشخصاهم الكريمه .. #خالد_الملا رجل كريم ولاكن اعتقد اخطأ خطأ غير مقصود .. لأنه يعرف ان القضاء نزيهه 🤷🏻‍♂️ — صاحب فـكر (@YEsmiXXygxZK8Of) ١٩ مايو ٢٠١٩

الشعب يريد إسقاط القروض

وفي هذا المنحى، فعل نشطاء هاشتاغ #اسقاط_القروض_لليوم_165 الذي يأتي في إطار حملة الكترونية يطالب من خلالها البعض بإسقاط القروض عن المتعثرين في سداد ديونهم.

وتقدر البيانات الحكومية حجم القروض المستحقة على المواطنين بما يزيد عن مليار دينار (نحو 3.30 مليارات دولار) بينما تتحدث إحصاءات وزارة العدل عن منع آلاف المواطنين الغارمين من السفر.