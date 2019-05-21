انتشرت حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية تدعو المواطنين السعوديين إلى عدم تناقل صور وفيديوهات الصواريخ التي تستهدف المملكة، لأنها وبحسب الناشطين "تساعد الحوثيين وتخدم مصالحهم وتجعل من الناشر مراسلا حربيا لهم".

مصدر الصورة Twitter @b_otyf Image caption حملة سعودية تدعو المواطنين السعوديين إلى عدم تناقل صور وفيديوهات الصواريخ التي تستهدف المملكة

ونشر الإعلامي السعودي بندر عطيف عددا من الصور التي تؤيد الحملة قائلا: "أخي المواطن والمقيم، تجنب تصوير وتداول صور سقوط الصواريخ وشظايا المقذوفات فبهذا الفعل ستكون مراسلا وعدسة ولسانا وعينا للعدو".

وقال الإعلامي سعد البقمي: "عزيزي المواطن والمقيم! تجنب تصوير وتداول سقوط الصواريخ وشظايا المقذوفات يحقق حماية أمن الوطن ويقضي على أهداف العدو، اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين وأدم علينا نعمة الأمن والاستقرار".

#الحوثي_يستهدف_كعبه_المسلمين

واتهمت الرياض الحوثيين في وقت سابق باستهداف مكة المكرمة، بعد تصدي قوات الدفاع الجوي السعودية لصاروخين باليستيين الأول فوق مدينة الطائف، والثاني فوق مدينة جدة.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الخليجية كالكويت والبحرين وعمان والإمارات هاشتاغ #الحوثي_يستهدف_كعبه_المسلمين الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في هذه الدول حاصدا أكثر من 100 ألف تغريدة استنكرت "استهداف الحوثيين لمكة المكرمة".

فغرد الداعية السعودي عائض القرني على حسابه الرسمي في تويتر قائلا: "هذه الصواريخ الصفوية هي امتداد لفعل أجدادهم القرامطة الذين احتلّوا الحرم، واعتدوا على الحجر الأسود، وقتلوا الحجيج، واستباحوا الحرمات، فليس بغريب عليهم فمقصود المشروع الإيراني هو الوصول إلى مكة بأي طريق ولكن خاب سعيهم، وشاهت وجوههم، وتبّت أيديهم".

وقال أمجد طه: "صائمون آمنون والأعداء خائبون، جده الآن بخير وسلام بعد نجاح جنود السعودية العظمى في إسقاط صواريخ إيران التي كانت تستهدف الأطفال والنساء. #الحوثي_يستهدف_كعبه_المسلمين والمصلين والمعتمرين في شهر رمضان المبارك.. وبفضل الله ثم جنود السعودية تم تدمير الصواريخ الإيرانية".

وفي المقابل نفت جماعة "أنصار الله" الحوثية، استهداف مكة المكرمة بصواريخ باليستية.

ووصفت التصريحات السعودية باستهداف مكة بالصواريخ بأنها "ادعاءات" تهدف للتغطية على ما وصفته بـ"الجرائم" المرتكبة بحق الشعب اليمني عبر استغلال المكانة الدينية لمكة المكرمة في قلوب المسلمين.

ونفت وزارة الخارجية اليمنية اتهامات دول التحالف باستهداف الأماكن المقدسة بالسعودية.

ورفض عدد كبير من المغردين الاتهامات السعودية للحوثيين.

فكتب عبدالله مفضل الوزير:"السعودية والإمارات صدقوا كذبتهم في محاربة إيران في اليمن وكل هذا الحماس عن شن حرب على إيران هدفها الأول دفع إيران للتدخل لدى أنصار الله لوقف عمليات الطيران المسير، أغبياء حتى أنهم تناسوا أن عدوانهم لا يزال مستمرا الله يستر لا يصدقوا كذبة استهداف الكعبة ويطلبوا منا أن نعمرها".

ودافع لؤي المؤيد عن أنصار الله بالقول: "لا صحة لما يروج له العدو من إطلاق صاروخ على منطقة الطائف. الغرض من هذة الإشاعات حشد أكثر عدد من الإدانات لحضور قمة مكة وربما لها دوافع أخرى، لدينا مصادر رسميه تعلن أي شيء بدون أي حرج".