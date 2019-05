فيمتو: مشروب بريطاني يلقى رواجاً في الخليج خلال شهر رمضان رغم وجود بدائل أفضل

View this post on Instagram

فيمتو"..مشروب بريطاني 🇬🇧 يلقى رواجا في منطقة ⁧‫#الخليج‬⁩ بشكل خاص حيث يشكل عنصرا أساسيا من مائدة الإفطار الرمضاني 🌙 فيها. تباع أكثر من 25 مليون زجاجة من هذا المشروب في شهر ⁧‫#رمضان ‬⁩ ويعود استهلاكه في المنطقة إلى أكثر من مائة سنة مضت. ⁧‫#إفطار_رمضان ‬⁩ ⁧‫#رمضان_كريم ‬⁩ ⁧‫#تعايش_لا_كراهية‬⁩