حكاية "الذوق العام" الذي شغل السعودية

السعودية تبدأ تطبيق نظام "الذوق العام" والجدل يحتدم حوله على مواقع التواصل. فما هو قانون "الذوق العام" السعودي؟ وما هي العقوبات المترتبة على مخالفيه؟

مصدر الصورة FAYEZ NURELDINE

ما معنى"الذوق العام" السعودي؟

بداية من السبت 25 مايو/أيار، ستفرض السلطات السعودية غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال أو ما يقارب 1400 دولار أمريكي على مخالفي "الذوق العام" في البلاد.

في التاسع من أبريل/نيسان الماضي، صادق مجلس الشورى على قانون "الذوق العام" المتكون من 10 بنود.

وعرّف القانون "الذوق العام" بأنه "مجموعة سلوكيات تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته".

يرمي هذا القانون إلى "المحافظة على قيم وعادات المجتمع السعودي ومراعاة خصوصيات الناس ومعاقبة كل من يتلفظ أو يقوم بفعل يضر أو يخيف مرتادي الأماكن العامة".

ويحظر أيضا "الكتابة أو الرسم على الجدران أو وسائل النقل، إذا لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية".

كما يعاقب كل من "يرتدي زيا غير محتشم أو لباسا عليه صور أو رموز أو عبارات تسيء إلى الذوق العام".

وقد يواجه مخالفو هذا القانون غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال على أن تتغلظ العقوبة على المخالف في حال تكررها في نفس العام .

ولا يمكن للمتضرر التظلم على قيمة الغرامة.

فرض للنظام أم تقييد للحريات؟

وعلى تويتر، تباينت آراء السعوديين حول تطبيق القانون الجديد، فاستقبلوه بالترحيب تارة، وبالانتقاد وبالسخرية أحيانا والخوف أحيانا أخرى.

المرحبون بالقرار أثنوا على السلطات "لحرصها على ترسيخ القيم والتقاليد السعودية في نفوس الشباب"، على حد قولهم.

ويرى هؤلاء أن اعتماد لائحة "الذوق العام" سيضع حدا لكل من "فهم الانفتاح بطريقة خاطئة، مضيفين بأن القانون الجديد سيضمن تطبيق رؤية 2030 دون أن تتصادم مع ثوابت الدين، ولا مع عادات مجتمعهم المحافظ".

كما تداول مغردون تقارير صحف محلية تتحدث عن منع " تشغيل الموسيقى بصوت مرتفع و حظر التجمع والحفلات في الأماكن غير المخصصة، فضلا عن إلقاء السجائر والنفايات من نوافذ السيارات، والجلوس في المقاعد المخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".

وفي هذا الصدد، كتب المستخدم " albjli2014":"#الذوق_العام من أهم القرارات التي اتخذت مؤخرا،الوصول إلى رؤية 2030 الطموحة لايعني رمي ثقافة مجتمعنا على قارعة الطريق مقابل التشبث بثقافات دخيلة علينا.."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nashwa_222 #الذوق_العام

ياليت النظام يشمل بعد البنات أللي عباياتهم ملونه وشفافه من تحت كأنه ستاير وفساتين ! وأللي تمشي فاتحه عباته ! وأللي فل مكياج كأنه رايحه عرس !🙂

أتممنى يشملهم والله. — نشوى الأسلميه ☪️ (@nashwa_222) ٢٥ مايو ٢٠١٩

من ناحية أخرى، أبدى مغردون اعتراضهم على القانون كحال هذا المغرد الذي وصفه بـ "المبهم والفضفاض" .

وتساءل المغرد زياد:"النظام مبهم! ماذا تقصدون بـ "اللباس محتشم"؟ هناك أجانب بيننا و سنستقبل المزيد منهم مستقبلا ومفهومهم عن اللباس المحتشم مختلف عنا #الذوق_العام."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @06_essa #الذوق_العام النظام مبهم جداً وغير واضح ولا يوجد له مرجعية ولا مقياس محدد ، التسرع بتطبيقة غلط ، كان الأجدر صنع محتوى خاص عن الذوق العام وبعدة لغات لنا ولمن يدخل السعودية ، ونشر هذا المحتوى بشكل واسع في كل الوسائل قبل تطبيق هذا القرار الذي يعتبر الى الآن فضفاض وغير مقنن . pic.twitter.com/9eWuZoatEj — د/ عيسى العياد (@06_essa) ٢٥ مايو ٢٠١٩

واعتبر كثيرون أن القانون الجديد يحد من الحريات الفردية ويتعارض مع رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ومن بينهم المغرد عبد العزيز الفاير الذي علق :"الشعب يحتاج إلى ثقافة أكثر من اتباع قوانين ، قرار غريب في ظل رؤية 2030 ."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @iMarco99 النظام مبهم ايش يعني لباس محتشم وبعدين فيه اجانب موجودين واجانب راح يجون مستقبلا مفهومهم عن اللباس المحتشم مختلف عننا #الذوق_العام — Zyad (@iMarco99) ٢٥ مايو ٢٠١٩

أما المغرد السيد صالح فدون:"الله يستر من كل شخص له صلاحية ويستعمل لائحة #الذوق_العام على كيفه و مزاجه!!"

بينما لجأ مغردون آخرون إلى النكات والصور المركبة لانتقاد القانون الجديد.

واشتكى مغردون ذكور من "تحيز القرار" وطالبوا بفرض قوانين أكثر صرامة على أزياء النساء.

وكتب مشاري الغامدي :"يعني حتى الملابس تتحكمون فيها ؟!، الشورت وش الغلط فيه مع درجة حرارة الرياض ٥٠ بالصيف... عموماً ضيقوا على الشباب أكثر ويبقى المطار الدولي الوجهة الأكثر أمنا وراحة لنا وانسوا فكرة السياحة الداخلية تماماً".

وسبق أن ذكر خالد الصفيان، أمين عام الجمعية السعودية للذوق العام ، بأن بنود القانون الجديد ستضمن "منع لبس السراويل القصيرة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @o_cuur #الذوق_العام



اجمل شي انهم وضعوا الفنيله العلاقي مع اللباس الغير محتشم



فعلا اكثر مايثير اشمئزازي الي جاي البحر بشورت وفنيله علاقي وشعر اباطه طالعه 😷😷يعني شوفوني معضل وجاي اسوي رياضه ع البحر



انا مع القرار 👍🏼 pic.twitter.com/fzKryuXyXY — {‏F꙼AⷣWꙻAⷣZ꙯ } (@o_cuur) ٢٥ مايو ٢٠١٩