بدأ السودانيون إضرابا عاما لزيادة الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين. هذه لمحلة عن أبرز اللافتات والشعارات التي ظهرت في حملتهم على تويتر #اضراب28مايو .

مصدر الصورة Ahmed Alfadni/Emad Aldin

في محاولة جديدة لزيادة ضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، أعلن الشعب السوداني بداية إضراب عام لمدة يومين تشمل القطاعين العام والخاص ابتداء من اليوم الثلاثاء.

ومنذ بداية الاحتجاجات في السودان، كان لها حضور واضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي - وهذا الإضراب لا يختلف عنها في ذلك.

ففي غضون الساعات الست الماضية، أطلق السودانيون حملة #اضراب28مايو عبر تويتر لتداول صور وشعارات الإضراب وحشد الجميع للمشاركة فيه - وهذه أبرز مظاهره.

لوحات إعلانية في شوارع الخرطوم: "الحكم المدني يسود"

تداول المغردون صورة للوحة إعلانية في العاصمة الخرطوم تحث الناس على المشاركة في الإضراب السياسي كتب عليها: "قول مفصول أو قول مطرود، برضو الحكم المدني يسود".

وظهرت الصورة في أكثر من ألفي تغريدة، من ضمنها لقطات ومقاطع مسجلة للوحة في شارع المشتل "تثبت وجودها" لمن شكك في ذلك، كما انضم آخرون بمشاركة صور للوحات رصدوها في شوارع سودانية أخرى.

ولفتت الألفاظ "العامية" في اللوحات انتباه المغردين، منها كلمة "مدنياااااو" التي تعتبر من رموز المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين على مواقع التواصل وجزء من "لغة" الحملة على تويتر.

"توقف" الرحلات الجوية من السعودية إلى السودان

وقد تعرقلت حركة الطيران في مطار الخرطوم بعد ما أكد تجمع الطيارين السودانيين التزامهم بالإضراب الذي دعت إليه "قوى الحرية والتغيير" السودانية.

ونشر المغردون صورا لمحاولاتهم الفاشلة لحجز رحلات جوية من وإلى الخرطوم - ورسالة "الخطأ" التي أبلغتهم بأن الرحلات إلى السودان "غير متاحة".

وتداول المستخدمون صورة لرحلة جوية من الرياض إلى الخرطوم اضطرت إلى العودة في منتصف الرحلة بسبب إضراب موظفي المطار في الخرطوم.

ونشر ناشطون صورا قالوا إنها لمسافرين في مطار الخرطوم وهم يهتفون "مدنية مدنية" بعد إرجاء رحلاتهم.

ونظر السودانيون إلى الإضطراب على أنه "نجاح وانتصار" لهم وإشارة إلى المجلس العسكري لما يستطيع الشعب إنجازه.

"أنا مضرب لأن..."

انضم السودانيون إلى الحملة على تويتر بنشر صور لأماكن عملهم ولافتاتهم التي تعبر عن أسبابهم الشخصية للمشاركة في الإضراب العام.

وتدفقت الصور من أماكن عمل مختلفة، بما في ذلك الطائرات والبنوك وشركات الكهرباء، من بينها صورة لطيارين يحملان لافتة كتب عليها: "شهدائنا فقدوا الروح، خلي الوظيفة تروح".

لكن الدعوة إلى الإضراب كشفت تصدعات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، إذ أعلن حزب الأمة القومي، أحد أبرز الأعضاء في التحالف، رفضه الإضراب.