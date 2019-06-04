ارتباك وحيرة والكل يتساءل: متى العيد؟ هل طلع الهلال؟ هكذا اختلفت الدول العربية في رؤية هلال شوال، وتحديد أول أيام عيد الفطر ما بين يومي الثلاثاء والأربعاء.

مصدر الصورة Anadolu Agency

حسمت بعض الدول العربية، بينها السعودية وقطر والإمارات والجزائر، أمر رؤية هلال شوال باكرا معلنة الثلاثاء أول أيام العيد.

في المقابل، أكدت دول تضم الأردن ومصر وتونس وفلسطين أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، معلنين بذلك الأربعاء أول أيام عيد الفطر، لتشتد بعدها الحيرة بين العرب عن أسباب هذا الاختلاف في تحديد موعد العيد.

وتواصل الالتباس والجدل بعد أن انقسم مواطنون في نفس الدولة حول تحديد يوم العيد، إذ بدأ بعضهم الاحتفال به يوم الثلاثاء فيما قرر البعض الآخر استكمال صيامه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BelalAbuAhmed أن نشهد انقسامات بين الدول المختلفة رغم تجاورها في يوم العيد فهو أمر معتاد ، ولكن الإختلاف في يوم العيد في الدولة نفسها بين الفرق و الطوائف فهو أمر معيب ومشين ويوضح لأي حال وصلت أمتنا وبلادنا من الفرقة والتخلف.#عيد_الفطر_المبارك pic.twitter.com/bu0fssOKNt — بلال الهاشمي🇵🇸 (@BelalAbuAhmed) ٤ يونيو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RasmiHamzeh لا يجوز الذهاب بعيدا في اضفاء طابع سياسي على العلاقه مع السعودية على موضوع رؤية الهلال والعيد؛ الاختلاف عادي وحصل سابقا؛ الاردن ومصر وعمان وسوريا فيها غدا العيد،،، بعكس دول اخرى،وهو ليس له علاقه بالسياسه ولا يجوز التوسع في خفة الدم حول الامر؛ علاقات الدول العربية لا تحتمل ذلك. — Rasmi Hamzeh (@RasmiHamzeh) ٤ يونيو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @drabedalmb هناك واقعة شهيرة

حدثت فى نهاية حكم السادات

رغم الاختلاف وقتها مع السعودية

بسبب معاهدة السلام

مصر أعلنت أن الغد هو المتمم لشهر شعبان

بعدها أعلنت السعودية أن الغد هو غرة رمضان

خرج المفتي الساعة12 ليلا

ليعلن تراجعه والإلتزام برؤية السعودية#عيد_الفطر_المبارك#العيد_الاربعاء — الدكتور عبدالمعبود (@drabedalmb) ٣ يونيو ٢٠١٩

"الهلال السياسي"

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخالفة بعض الدول العربية للسعودية في تحديد أول أيام العيد.

ولكن هذا الجدل حول تحديد يوم العيد، وإن اختلفت أسبابه بين الديني والفلكي والسياسي، دفع البعض إلى إطلاق هاشتاغ بعنوان "الهلال السياسي".

وحذر معظم المتفاعلين مع الهاشتاغ من إدخال هلال العيد في التجاذبات السياسية.

بلد واحد وعيدين

في اليمن، أفادت وزارة الأوقاف، التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، بأن الثلاثاء هو أول أيام العيد.

ولم تمض دقائق حتى أعلنت "لجنة الأهلّة" التابعة لجماعة الحوثي أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Almuwadea عوامل التشتت والفرقة تزداد يوم بعد آخر في #اليمن، وهذا موشر لمستقبل قد يكون أسوأ مما سبق. من كان يتخيل أن يصل الأختلاف بين اليمنيين لموضوع يوم العيد.

كل هذا بسبب صعود طبقة سياسية تافهة وطائشة تتحكم بهذا الشعب دون إعتبار لأخلاق أو قيم. — عبدالناصر المودع (@Almuwadea) ٤ يونيو ٢٠١٩

ولم يتخلف الأمر كثيرا في العراق، حيث أكد مكتب المرجع الشيعي أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان ما يعني أنّ العيد سيحل يوم الأربعاء.

في حين أعلن ديوان الوقف السني في العراق بأنه سيحتفل الثلاثاء بعيد الفطر.

ويتشابه الأمر في السودان وسوريا، إذ يبدو أن الخلافات السياسية ألقت بظلالها حتى على الاحتفالات الدينية.

فقد تباينت آراء السودانيين إزاء دعوة تجمع المهنيين السودانيين للاحتفال بأول أيام عيد الفطر الثلاثاء، مخالفة بذلك قرار "مجمع الفقه" الذي أعلن الأربعاء يوم عيد.

وفي الوقت الذي رحب فيه ناشطون بإعلان التجمع معتبرين إياه "خطوة في طريق مقاومة المجلس العسكري فاقد الشرعية"، رفضه آخرون بوصفه "دعوة للفرقة".

أما في سوريا، فقرر المجلس الإسلامي السوري، التابع للمعارضة، الاحتفال بالعيد يوم الثلاثاء نسجا على منوال الدول المجاورة لسوريا كالخليج.

غير أن وكالة الأنباء السورية الرسمية، أعلنت تعذر رؤية هلال العيد الاثنين، وأن الأربعاء هو أول أيام العيد.

لا عيد حتى الفجر

في الساعة الرابعة فجرا، اضطر الليبيون إلى تغيير مشاريعهم لليوم التالي، بعد أن تراجعت دار الإفتاء عن إعلانها السابق بأن الأربعاء هو أول أيام العيد.

وجاء التغيير بعد ساعات من الإعلان بأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن أول أيام العيد سيكون الأربعاء.

وسادت حالة من الجدل في ليبيا في أعقاب انتشار بيانين، أحدهما للهيئة العامة للأوقاف، التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والآخر لدار الإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة بشرق ليبيا.

وأكدت الهيئة العامة للأوقاف في بيان لها على فيسبوك ثبوت رؤية هلال شهر شوال استنادا لشهود عيان في عدد من المدن والمناطق الليبية.

إعلان فتراجع فنفي

وفي وقت سابق مساء الاثنين، أعلن مفتي مصر أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، لذا فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام العيد، وفق بيان متلفز.

غير أن وسائل إعلام موثوق بها، ذكرت أنه سيتم استطلاع هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء، ما أثار موجة سخرية عبر مواقع التواصل.

وتفاديا للشائعات، أصدرت دار الإفتاء بيانا جديدا أكدت فيه أن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.