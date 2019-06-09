الموتسيك_يجمعنا: نكتة على توتير تكشف عن "وجع" الدراجات الهوائية في لبنان

شغل "الموتسيك" (الدراجة النارية في العامية اللبنانية) مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان الذين دشنوا هاشتاغ #الموتسيك_يجمعنا ليتصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر رواجاً في البلاد اليوم.

وكانت بداية الجدل الذي اندرج تحت هذا الهاشتاغ نكتة لاحدى مستخدمات توتير عن "جماعة الموتسيك". واعتبر الكثيرون أن النكتة تسخر من فئة متوسطة الحال واسعة الانتشار في لبنان تلجأ لاستخدام الدراجات النارية كبديل رخيص عن السيارات.

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة من سباق دراجات "هارلي ديفيدسون" الذي استضافته العاصمة اللبنانية بيروت لأول مرة عام 2008

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Nisso_andro واحد تزوج وحدة بسيطة يعني من جماعة الموتسيك 😉..

غلط و اخدها مرة على مطعم

اجا الغارسون على طاولتهم

_ اعطيني ال menu لو سمحت

سألها زوجها شو بتحبي تاكلي ؟؟

وطت رأسها بالأرض وقالتلو كمان انا بآخد

واحد menu🤭🤭

😂😂😂😂😂 — nisso🇱🇧⁩⁦🇱🇧⁩⁦🇱🇧⁩ (@Nisso_andro) ٨ يونيو ٢٠١٩

واضطرت صاحبة التغريدة تحت وطأة الانتقاد الذي واجهته للاعتذار الا أن هذا لم يوقف سيل الانتقاد والتعليقات الموبخة لها.

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @Nisso_andro صباح الخير .شفت كل الهجوم عليي من شوي بسبب كلمة انفهمت غلط ..بعتقد كلنا منسمع نكت مثلا : عن الحماصني عن الصعايدة ..وووو

هل تعتبر إهانة بوقتها.؟؟!

بررت مبارح لشخص شو قصدي بالكلمة

انفهمت غلط ..طيب اذا انا قاصدة اجرح فئة من الناس ردهم بالطريقة ما بتقل وساخة وقرف وقلةاحترام ؟؟؟ https://t.co/7cJDbpPvrb — nisso🇱🇧⁩⁦🇱🇧⁩⁦🇱🇧⁩ (@Nisso_andro) ٩ يونيو ٢٠١٩

وفيما نظر البعض للتغريدة من زاوية اقتصادية، لم تعدم بعض الآراء النقد على أساس سياسي طائفي، سيما وأن صاحبتها تُعرف عن نفسها عبر حسابها على أنها "عونية" أي مناصرة للرئيس اللبناني ميشال عون.

وانصب دفاع المنتقدين في العموم لصالح مستخدمي الدراجات النارية معددين فوائد "الموتسيك" كما لجأ بعضهم لنشر صورته مع دراجته النارية معرباً عن فخره بأن يكون من "جماعة الموتسيك".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jad123456ja مضحك الاستهزاء بالناس بسبب الفقر، مش مشكل أصحاب الموتسيكلات حضرة السيدة المسخرجية ما بعرف اذا واصلة لعندهم بالعلم، لاي صف واصلة حضرتها، اذا بدك تعرف ليش الفقر اسألي باسيل اللي موقف الناجحين الجديرين بمجلس الخدمة المدنية لحتى يوظف امثالكم #الموتسيك_يجمعنا — جاد (@jad123456ja) ٩ يونيو ٢٠١٩

وينتشر في لبنان سيما العاصمة بيروت استخدام الدراجات النارية نظراً لرخص أثمانها مقارنةً مع السيارات الى جانب سهولة التحرك بها في ظل أزمة السير الخانقة بالمدينة.

ولكن البعض يرى أنها تسهم بقدر غير قليل في حوادث ومخالفات السير بالبلاد بل وحتى جرائم السرقة التي تستهدف المشاة (النشل).

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tpP5vzOzwyyVgP6 #الموتسيك_يجمعنا

ليش ما بتطالبو بقانون يحمي سائقي السيارات من اصحاب الموتسيك لان ضارب او مضروب الحق عالسيارة وهيدا مش عدل — ابن بعلبك (@tpP5vzOzwyyVgP6) ٩ يونيو ٢٠١٩

وتعلن الجهات الحكومية سيما وزارة الداخلية بين الحين والآخر عن اجراءات وحملات للسيطرة على حركتها في شوارع البلاد، الأمر الذي يراه البعض أحياناً من قبيل الاستهداف غير المبرر لفئة مظلومة اقتصاديا.

ويرتبط تنظيم "حزب الله" اللبناني في الأذهان بهذه الدراجات النارية حيث يلجأ عناصره لاستخدامها بكثافة في الضاحية الجنوبية، وهو ما حدا بالبعض للنظر للتغريدة المذكورة باعتبارها موجهة ضده.

وقام البعض بنشر صور لعناصر من الحزب على متن دراجاتهم النارية فيما استشهد البعض الآخر بمقطع مصور لأمين عام الحزب حسن نصر الله أتى فيه على ذكر "الموتسيك"

وفي خضم الانقسامات الطائفية والطبقية التي أظهرها الهاشتاغ، وجد البعض فيه مناسبة لتوحيد الصفوف فكتب أحمد ياسين في مديح "الموتسيك" اللبناني قائلاً: عابر للطوائف والأزمات وعجقات السير.