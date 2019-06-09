السودان: انتشار لهاشتاغ #العصيان_المدني_الشامل، والمغتربون يلعبون دورا مهما في ظل انقطاع الانترنت

نتناول في تقريرنا تطورات الوضع في السودان حيث يشهد اليوم بداية العصيان المدني التي دعت إليه قوى المعارضة.

#العصيان_المدني_الشامل

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة من سوق أمدرمان تظهر محال مغلقة

وتأتي الدعوة في سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات الهادفة إلى دفع المجلس العسكري إلى نقل السلطة إلى المدنيين.

وظهر هاشتاغ #العصيان_المدني_الشامل في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في عدد من البلدان العربية صباح الأحد.

وخلال أربع وعشرين ساعة فقط ورد على الهاشتاغ أكثر من 150 ألف تغريدة.

وبتحليل انتشار الهاشتاغ من خلال النظر إلى البلاد التي ساعدت على انتشاره بهذا الحجم يبدو أن عددا من دول الخليج بالإضافة إلى مصر لعبت دورا في انتشاره.

مصدر الصورة Sprefast Image caption تحليل للهاشتاغ يظهر حجم انتشاره في منطقة الشرق الأوسط

وعبر الهاشتاغ نشر المستخدمون صورا وفيديوهات تظهر شوارع خالية من السيارات والمارة، بالإضافة إلى أسواق ايضا خالية من الباعة والمتسوقين.

ويتم تداول تلك المواد على أنها دليل على نجاح دعوات العصيان المدني.

ويبدو أن السودانيين المقيمين بالخارج يلعبون دورا مهما في نشر الهاشتاغ إذ نجد انتشارا للهاشتاغ في اوروبا وأمريكا، بينما يعاني السودانيون في الداخل من انقطاع الانترنت.

وجاءت العديد من التغريدات بالانجليزية وذلك في محاولة لنشر رسالة العصيان وتطوراته بين المتحدثين بالانجليزية حول العالم.

وغردت عدد من الشخصيات المصرية البارزة التي قد تحسب على المعارضة دعما للهاشتاغ ولدعوات العصيان المدني.

كما غرد السعودي المعارض عمر عبد العزيز واصفا ما يحدث بإعادة كتابة التاريخ.