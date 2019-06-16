تكريم بالأب وعرفان بجميله في #يوم_الأب_العالمي

نتناول اليوم في تقريرنا التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عيد الأب الذي يحل اليوم الأحد السادس عشر من يونيو/حزيران.

#يوم_الأب_العالمي

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وتصدر الهاشتاغ قائمة اكثر الهاشتاغات تداولا صباح الأحد في مصر والسعودية، وانتشر ايضا بصورة واسعة في بلدان عربية اخرى.

وظهر الهاشتاغ الذي حمل عنوان "يوم الأب العالمي" في اكثر من خمسين ألف تغريدة على مدار أربع وعشرين ساعة.

بينما انتشر على نطاق اوسع هاشتاغ يحتفل بعيد الأب بالإنجليزية، ورد عليه أكثر من مئة ألف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية.

وبدأ الاحتفال رسميا بالعيد في انحاء متفرقة في العالم في مطلع القرن العشرين، ولكن له جذور في القرن السادس عشر حينما كانت تحتفل الكنيسة الكاثولوكية بالأبوة في يوم عيد القديس يوسف في الـ19 من مارس/آذار كل عام، وذلك قبل ان تنتقل العادة إلى القارتين الأمريكيتين عبر الاسبان والبرتغاليين.

ويختلف يوم الاحتفال بعيد الاب حول العالم، إذ نجد بعض الدول لا تزال تحتفل به في التاسع عشر من مارس/آذار كإسبانيا والبرتغال، واخريات في سبتمبر/أيلول كأستراليا ونيوزيلندا، ولكن أغلبية الدول تشهد العيد في الأحد الثالث من شهر يونيو/حزيران من كل عام.

وجاءت تغريدات المستخدمين تكريما لآبائهم وعرفانا بجميلهم.