مغردون: حفل افتتاح البطولة الأفريقية "كان مبهرا"
نتناول اليوم في تقريرنا بالتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أول مباريات بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.
#شجع_مصر
وفاز المنتخب المصري بهدف وحيد سجله محمود حسن الملقب بـ "تريزيغيه" في الدقيقة ال41 من المباراة التي جرت أمام أكثر من 70 ألف متفرج ومشجع.
وبتلك النتيجة يتصدر المنتخب المصري مؤقتا المجموعة الأولى في البطولة، التي ستجري المباراة الثانية فيها على الملعب نفسه اليوم السبت بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
وغرد بشكل واسع المصريون حول المباراة وانتشر هاشتاغ #شجع_مصر ليظهر في قائمة اكثر الهاشتاغات تداولا وورد عليه أكثر من خمسين ألف تغريدة.
كما انتشرت هاشتاغات اخرى كان إحداها الهاشتاغ الرسمي بالانجليزية والذي حمل عنوان AFCON2019 ورد عليه أكثر من تسعين ألف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية.
وبجانب التعليق على المباراة ومجرياتها، استخدم المغردون المصريون الهاشتاغ لنشر صور ومقاطع مصورة من حفل الافتتاح.
وأشاد المغردون بالاحتفال واصفين إياه بالمبهر.
وجرت مراسم الافتتاح في ملعب استاد القاهرة، حيث وضع هرم ضخم بين هرمين أصغر حجما في إشارة للحضارة المصرية الفرعونية.
وافتتح البطولة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأشار المغردون إلى صوت الرئيس البطيء اثناء إلقاءه كلمته في الافتتاح.
ونشر المغردون مقطع من كلمة السيسي متسائلين عما حدث لصوته بطريقة ساخرة.
بينما جاء في برنامج عمرو أديب على قناة MBC انه كان هناك خطأ تقني في الصوت بالإذاعة الداخلية في ملعب استاد القاهرة.