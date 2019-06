Any doctor or medical field personnel working in Sudan now there are retrovirals I want to bring I need someone to take them from me given in the case of rape or suspicion

اي طبيب شغال في السودان حاليا في أدوية رتروغايرل متاحه عاوزه زول يستلمهم مني، يعطى في حاله الاغتصاب أو شكوك