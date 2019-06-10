"كيلو الليمون في مصر عدى كل عملات العالم" هكذا جاءت ردود الفعل على الارتفاع غير المسبوق في سعر كيلو الليمون.

مصدر الصورة DEA / ALBERT CEOLAN

تداول مصريون صورا تشير إلى أن سعر كيلو الليمون بلغ 100 جنيه مصري (6 دولارات أميركية)، وهو ما يعادل خمسة أضعاف سعره المعتاد.

وكعادتهم، أطلق المصريون العنان لخيالهم، فنشروا صورا للتهكم على تلك الزيادة وذيلوها بعدة هاشتاغات أبرزها #الليمون و#كيلو_الليمون .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @elturkey2013 كيلو الليمون في مصر عدي كل عملات العالم

بالمصري 100 جنيه

يعني 1.9 دينار كويتي

22 ريال سعودي

5.5 دولار

5 يورو

اقوي عمله في العالم دلوقتي الليمون 🤣 — التـــــركي (@elturkey2013) ٨ يونيو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Official_bee44 تهيئه الشعب لزيادة البنزين وهو راضي ومبسوط وكل أمله إن الزيادة تتأخر بس أسبوع هي نفس الجهة اللي شغلتك بسعر الليمون وأقنعتك بمنتهي الهدوء بتقبل سعره أبو ١٠٠ وبرضه وأنت راضي ومبسوط — نحــــــلة (@Official_bee44) ٩ يونيو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mpashery1962 كيف تقف الحكومة مكتوفة الأيدى وعاجزة عن حل أزمة سعر الليمون الذى وصل سعره إلى ١٠٠ جنيه ؟!!! فى الماضى كنا نضرب المثل بالليمون فنقول فى المثل العامى ( العدد فى الليمون ) لرخصه الشديد حيث كان يباع بالعدد وليس بالكيلو...متى سيتم محاسبة وزارة الزراعة فىى الإرتفاع الجنونى للمزروعات؟! — د/محمد باشرى (@mpashery1962) ١٠ يونيو ٢٠١٩

فمنهم من لجأ إلى مشهد من فيلم أو مسلسل لإبراز الفرق بين سعر الليمون وأسعار فواكه أخرى ومقارنته بالأسعار القديمة. ومنهم من اعتبر هذه الزيادة مقدمة لموجة غلاء جديدة.

وتحدث كثيرون عن أهمية الليمون في العادات الغذائية المصرية فهي جزء لا يتجزأ من طبق الفول الشعبي.

أما المغرد أحمد سعيد فابتدع حوارا يدور بين أب وابنه المغترب يعاجله العودة إلى الوطن بعد اكتشاف كنز في أرضهم. وما ذلك الكنز إلا شجرة الليمون.

في حين نشر هذا المغرد صورة لرجل بسيط يرتدي جلبابا بصحبة كلب من فصيلة تدل على ثراء صاحبه. وأرفقها بالتعليق التالي: "ظهور الثراء الفاحش على تجار الليمون بمصر".

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وقد دأب المصريون منذ سنوات على مطالعة "أسعار الدولار" وما يعادله بالعملة المصرية. لذا لم يفوتوا الفرصة هذه المرة فرسموا جدولا يقارن أسعار الدولار بسعر الليمون.

وتساءل حساب "جيل الثورة" قائلا: "في ظاهرة عجيبة، ينخفض سعر الدولار لأقل معدل منذ سنوات، إلا أن الأسعار لا تنخفض كما تشير كافة القواعد الاقتصادية، بل بالعكس تزيد في الكثير من الحالات، ومنها أسعار الليمون التي وصلت اليوم إلى 100 جنيه للكيلو".

وفي المقابل، استغرب مغردون الضجة التي أثيرت حول الليمون ونفوا ما يتردد بشأن الزيادة في أسعاره.

واتهم المغرد معتز البعض باستغلال ذلك لخدمة مآرب سياسية. فعلق: "لسه مشتريها بـ 80 جنيه. بكره الإخوان يعملوا ثورة المانجة والليمون اشتريته ب 50 جنيه الثورة مستمرة".

وعلقت المغردة أمل أحمد: "تحية كبيرة للذين تجاهلوا الكتابة عن ارتفاع سعر الليمون المبالغ فيه. هو الليمون غالي بس نقدر نستغنى عنه يا ريت نتعلم ثقافة #المقاطعة".

وأيدتها في ذلك أسماء مناع، التي نصحت بالاستعاضة بالخل وعصير البرتقال عن الليمون.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AkInWdpk5mrpzHT حاجة غريبة الاهتمام المبالغ فيه بموضوع الليمون فهو ليس بسلعة اساسية كما ان له بدائل مثل الخل فى السلاطة او عصير برتقال او جوافة اذا اردنا فيتامين سى مثلا .. ياجماعة سلاح المقاطعة سلاح بتار لتأديب التجار الجشعين ومحاربة الغلاء ! — أسماء مناع (@AkInWdpk5mrpzHT) ٩ يونيو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ehaB34aNtel هو الليمون اصبح وجبه أساسيه في مصر ؟ يعني لو حضرتك مفطرتيش اتنين كيلو ليمون هتموت 🤔 ايه الهيصه ديه كلها هو كيلو الليمون ابو ١٠٠ او ٢٠٠ لو اشتريت كيلو يعني مش بيترمي في ام الثلاجه لغايه ما يعيط ان حد يعبره 🤓 — عنتيل النشطاء 💪🏿🤓 (@ehaB34aNtel) ٨ يونيو ٢٠١٩

ما السر وراء ارتفاع أسعار الليمون؟

بدأت أسعار الليمون في الارتفاع تدريجيا في مصر منذ غرة رمضان. وكان سعر الكيلو يتراوح بين 7 و10 جنيهات، ثم ارتفع حتى وصل إلى 60 جنيها، بحسب مغردين.

وبحسب موقع سوق العبور (سوق لبيع الفواكه والخضر بالجملة)، فإن سعر الليمون البلدي يتراوح بين 50 و70 جنيها للقفص الواحد (يزن ما بين 16-20 كيلوغراما).

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ehaB34aNtel هو الليمون اصبح وجبه أساسيه في مصر ؟ يعني لو حضرتك مفطرتيش اتنين كيلو ليمون هتموت 🤔 ايه الهيصه ديه كلها هو كيلو الليمون ابو ١٠٠ او ٢٠٠ لو اشتريت كيلو يعني مش بيترمي في ام الثلاجه لغايه ما يعيط ان حد يعبره 🤓 — عنتيل النشطاء 💪🏿🤓 (@ehaB34aNtel) ٨ يونيو ٢٠١٩

وأرجع البعض السبب الأساسي لارتفاع أسعار الليمون إلى الانخفاض الشديد في الإنتاج والتغيرات المناخية وقلة المعروض وزيادة التصدير.

وأوضح محمد القرش، معاون وزير الزراعة المصري، في حديث مع بي بي سي أن سقوط المحصول قبل نضوجه من العوامل التي أسهمت في رفع سعر الليمون.

وأضاف: "ارتفاع الأسعار نجم عن زيادة الطلب المرتبطة بنهاية رمضان وعيد الفطر وتزامن ذلك مع إغلاق العديد من محال البيع أبوابها في العيد ما أدى إلى تراجع المعروض مقارنة بالطلب".

وأكمل: "عوامل الطقس والرياح هذا العام أثرت نسبيا في الإنتاج نتيجة لشدة الرياح التي أثرت على أزهار الليمون في بداية نموها".

وأشار إلى أن "المشكلة عارضة وستنتهي خلال أسبوعين مع بدء موسم الجني الجديد".