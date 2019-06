View this post on Instagram

مساندينا متابعين باوز #أنقذوا_الملجأ #بالقانون_انصروهم لما يتم قتل أرواح بريئة بأبشع الطرق و أكثرها ألما شنو نعلم أطفالنا؟!! هذا غضب من الله ان شخص يتعرض لحيوان بريء!! علشان جذي لازم إحنا كمجتمع نقف ضد أي عنف يصدر تجاه هذي الأرواح 🛑 أرسلوا رسائل للهيئة @paaf_kuwait طالبوا بإيقاف التسميم!! في طرق أرحم و بدال ما ينقذون هالأرواح و يوفرون لها مكان يقررون يتخلصون منها بأسهل و أبشع طريقة! حياة هالحيوانات في خطر التسميم🛑نحن على استعداد إنقاذ جميع حالات التسميم أو في خطر التسميم من جبد و الهجن و استقبالهم بشكل فوري!! نرجوكم التواصل معنا عند علمكم بأي حالة!🛑 Animals in Kuwait are being poisoned on a large scale🛑 We need all the help we can get from everyone around the world❗please Send messages to @paaf_kuwait TELL THEM TO STOP this torture! We are ready to rescue immediately🛑 all cases of poisoning or in danger of being poisoned!! Please contact us if you hear of any case!