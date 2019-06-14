تداول مستخدمو تويتر في السعودية اليوم بكثافة بياناً أصدرته الهيئة العامة للترفيه وأوضحت فيه أنها "فتحت تحقيقاً فورياً في مقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الأجتماعي يوم الأربعاء لإحدى الفعاليات في مدينة جدة".

وقالت الهيئة إنه "وبحسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع، فإن الفعالية المقامة "Project X" مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة".

ولجأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى تداول هاشتاغ #الترفيه_تردع_المخالفين للتعبير عن مواقفهم المتباينة من الخطوة.

Image caption تأسست الهيئة العامة للترفيه قبل ثلاث سنوات ضمن ما يُعرف بـ "رؤية 2030"

وقد سارع المغردون إلى ربط هذا البيان بالجدل الهائل الذي أثاره نبأ افتتاح ما تعارف عليه اعلامياً بـ "ملهى / ديسكو حلال" في مدينة جدة.

وبادر الكثيرون إلى الإشادة بالخطوة واعتبرها البعض تصحيحاً لثمة خطأ تم ارتكابه بالموافقة على افتتاح ما تسميه شركة ملاهي "وايت" المالكة للمشروع - مقهى.

أما آخرون فرأوا فيها دليلاً على نجاح الهيئة في ممارسة دورها.

فكتب سعد البحيري في هذا السياق: "هيئة الترفية بهذا الخطاب قطعت الطريق على من كان يقول هيئة الترفيه تشجع على هذا الشيء. وكل من يخالف يلقى جزاه ويتم إيقافه".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nawaf_et8 #الترفيه_تردع_المخالفين

نعلم ان ما حدث من تجاوزات في احدى فعاليات جدة لم تكن بعلم وتنظيم هيئة الترفيه، حتى قبل ان تصدر هيئة الترفيه بيانها المتعلق بعدم أهلية من اقام الفعالية .. لأننا نعلم ان هيئة الترفيه لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال ان تسمح بمثل هذه التجاوزات pic.twitter.com/FZhZ5GGM3F — نواف الحارثي (@nawaf_et8) ١٣ يونيو ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @majed_xs #الترفيه_تردع_المخالفين

الجميل في الأمر ان التجاوز الفردي الذي حدث بإقامة احدى الفعاليات في جدة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية فورًا باحالته للجهات المختصة لأن ما قام به لا يرضى به احد اطلاقًا ولعل في بيان هيئة العامة للترفيه مزيداً من التفاصيل pic.twitter.com/bCb1QvkndK — ماجد العوفي (@majed_xs) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وفي المقابل، شكك البعض في الخطوة واعتبروها من قبيل جس النبض ليس إلا فكتب عبد الله يقول: "قديمة حركات جس النبض ترى الناس ما هم مخفات! إذا ما عجبنا الوضع قلتوا نردع المخالفين وإذا سكتنا مشيتوها، من إلي جاب الشركة إلي سوت الهشك والبشك أقصد البار الحلال؟".

واتخذ آخرون مذهباً أبعد في التشكيك في نوايا الهيئة، فكتب خلق النايف: "كفاكم كذباً ...!!! كفاكم تحايلاً ..!! هل تعتقدون أن الناس بهذه السذاجة لدرجة استغفالهم بمثل هذا البيان؟! وهل يمكن لهذه الجهة المنظمة أن تتجرأ على فعل هذا الأمر دون أن يكون لها غطاءً يستر عورتها وقبيح صنيعها؟!"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @bander_gunim #الترفيه_تردع_المخالفين



ابو زنادة (مشرف موسم جده )



انت كذاب .. ومتناقض



ديسكو تم بناءه للرقص : والناس رقصت اين المخالفة بالضبط ؟



تقول انكم لم ترخصوا لها .. وامس اعلنت بنفسك عن الفعالية



اقنعني يا كذاااب :

ستيج كبير.. ساحة كاملة بدون كراسي . بااار مشروبات



ايش تنتظر يكون pic.twitter.com/1h2Ydvm1as — الرجل فكر وقلم (@bander_gunim) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وكان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، قد بادر إلى إعادة تغريد بيان الهيئة.

لكن ردود الفعل تباينت وطالب البعض في تعليقاتهم على تدوينته بمحاسبة الهيئة نفسها، فكتب محمد العواجي: "ليس أنتم المختصيين في التحقيق بل أنتم من يحقق معكم وتتحملون كامل المسئولية بسبب عدم أخذكم الضمانات والاحتياطات اللازمة والرادعه في مثل هذه المخالفات المنحرفة كما أن هناك جهة مختصة في التحقيق معكم نتمنى أن تمارس دورها ضدكم".

وطالب آخرون بعرض نتائج التحقيق الذي تعهدت به الهيئة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Aseeralteep تهمنا نتائج التحقيق والعقوبات الرادعة لهم والتي تكون عبرة لغيرهم أصبح منظمي فعاليات جدة شر على العباد والبلاد وكأنهم خارج المملكة يتجاوزوا تجاوزات لم تعرفها قيمىنا واخلاقنا وقبل ذلك ديننا في هذا الوطن المبارك .

أصبح ترفيه جدة باباً من أبواب المفاسد والتجاوزات والاساءات . — سعيد الغامدي (@Aseeralteep) ١٤ يونيو ٢٠١٩

ملاهي وايت: ليس لنا علاقة بالأمر

هذا وقد حاولت بي بي سي التواصل مع الهيئة لاستيضاح تفاصيل الأمر، وبالأخض في ما يتعلق بالجهة المخالفة وطبيعة المخالفات التي تم ارتكابها، لكن لم يتسن الحصول على هذا التوضيح.

ومن جانبه، أكد سيرج طراد، مدير الاتصالات في ملاهي وايت بالمنطقة، أنه لا علاقة لـ"وايت" أو"المقهى" التابع لها بجدة ببيان الهيئة، مرجحاً أن يستأنف "المقهى" العمل اليوم كالمعتاد وأن يلتزم بساعات عمله كاملةً من العاشرة مساءاً إلى الرابعة فجراً.

وقال إن "المقهى" سيرد ثمن التذاكر للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحضور أمس بسبب الإغلاق المبكر للمقهى ولجميع فعاليات "Project X" بناءاً على تعليمات من الهيئة.

وعن تأثر فعاليات "المقهى" بالجدل الكبير الذي رافق الاعلان عنه، قال طراد إنه "لم يكن هناك أي أثر سلبي من حيث مبيعات التذاكر التي نفدت عن آخرها، مؤكداً أنه سيتم الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية المتفق عليها مع الجهة المنظمة".

وعند سؤاله عن الترتيبات الأمنية المتعلقة بالمقهى، قال طراد إن هناك حرصا على تبني إجراءات أمنية "تضمن سلامة الزبائن" مشيراً إلى أنه تم تشديد هذه الإجراءات بعد الجدل الذي أثاره الكشف عن المقهى مؤخرا.