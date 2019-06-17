ثنائية "الحر وانقطاع الكهرباء" تكرر هذا الصيف في العراق. فكيف يواجهها المواطنون؟

مصدر الصورة AHMAD AL-RUBAYE

الساعة الثانية عشر ظهرا، درجة الحرارة تتجاوز الخمسين، الشمس تتوسط كبد السماء، وصيف حارق يضرب العراق.

دفعت موجة الحر غير المسبوقة العديد من الشركات عراقية إلى رفع رايات بنفسجية على منشآتها، إيذانا ببلوغ درجات الحرارة معدلات خطرة.

ولم يجد الباعة المتجولون في بغداد غير الورق المقوى للوقاية من أشعة الشمس الحارقة، في حين استعان التلاميذ بأوراق دفاترهم لتخفيف الحر بعد أن توقفت المروحة السقفية أثناء اجتيازهم امتحانات آخر السنة.

أبو عدنان مواطن عراقي يروي لبي بي سي معاناتهم مع ثنائية "الحر وانقطاع الكهرباء". ويقول : "كل شيء معطل المكيفات والتليفزيونات وحتى الطعام فسد"

ويضيف "أصبح العراقيون اليوم يلجؤون للوسائل البدائية لتبريد الماء ويقصدون المستشفيات الخاصة رغم تكلفتها الباهظة هربا من مشاكل المستشفيات العمومية."

ويتابع :"صرنا ندفع للحكومة وللمولدات، أضعاف معدلات إنفاقنا على هذه الخدمة وياليتنا كنا نحصل عليها بشكل مستمر".

ويتساءل: "إلى متى ستتواصل معاناة العراقي في الصيف؟ من المضحك أن يعاني بلد يصدر النفط من أزمة كهرباء"

وتحول فصل الصيف إلى موسم للاحتجاجات المنددة بانقطاع الكهرباء في العراق الذي يحتل المركز 12 بين أكثر البلدان فساداً في العالم، بحسب الوكالة الفرنسية للأنباء.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @wa3ediq خاص لوكالة “واعد”.. عضو مجلس محافظة #البصرة “حيدر الساعدي” يؤكد أن من غير المعقول أن تشهد البصرة والمدن الجنوبية تراجعًا كبيرًا في تجهيز الكهرباء في صيف كل عام.

ويضيف بأن الشارع البصري يغلي،وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن عودة الاحتجاجات الشعبية الواسعة للمواطنين واردة pic.twitter.com/WG0s9OYwAh — وكالة أنباء العراق الدولية-واعد (@wa3ediq) ١٧ يونيو ٢٠١٩

ما علاقة إيران؟

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، منذ أيام، حملات واسعة ضد وزارة الكهرباء.

وتناول المغردون موجة الحر وانقطاع التيار الكهربائي من زوايا وأساليب مختلفة، بالتنديد أحيانا والسخرية أحيانا أخرى.

وتحت هاشتاغ #شوكت_تجي_الكهرباء ، اتهم مغردون المسؤولين في بلدهم بالتقاعس في حل أزمة الكهرباء واصفين ما يحدث بجريمة إبادة بحق الشعب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hammndlealbagh2 ياست ازل المحترمة ...

بعض من الناس سوت العراق كغابة البقاء للأقوى ورجال الدين لايتدخلون في مصير الشعب لان هناك من يدعم البعض من الداخل ومن الخارج والمهم ان العراق يبقى في حال فوضى والدليل ابسط الخدمات الكهرباء والماء والعراق لديه من الخيرات مايتعدى حدود الخيال ... — hammndle_albaghdade (@hammndlealbagh2) ١٧ يونيو ٢٠١٩

كما طالب المتفاعلون بحقهم في عائدات النفط والغاز والتشغيل داعين لتشكيل جبهة وطنية لمحاربة الفساد وإيقاف "الأيادي العابثة بثروات العراق".

وقدم آخرون حلولا للخروج من الأزمة، فاقترحوا استغلال ارتفاع أسعار النفط في بناء محطات كهربائية جديدة دون الاعتماد على دول الجوار.

وشدد نشطاء ومغردون على ضرورة تحييد وزارة الطاقة عن التجاذبات الإقليمية والحزبية.

وفي هذا السياق، حمل المغرد حسين راشد الصراع الأمريكي الإيراني في العراق مسؤولية ما يمر به قطاع الكهرباء.

فكتب: " 16عاما وأكثر وعشرات التعاقدات الداخلية والخارجية وكهرباء العراق دون تحسن. العمة أمريكا تمدد إعفاء العراق من استيراد الكهرباء والغاز من الخالة إيران حتى يدخل عقد الشركات الأمريكية المستثمرة بقطاع الكهرباء حيز التنفيذ".

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، "بقطع أيادي الميليشيات والأحزاب المتحكمة بوزارة الكهرباء".

ودعا في تغريدة له عبر حسابه في تويتر إلى قطع الكهرباء عن المسؤولين داخل المنطقة الخضراء.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AL_Khatteeb اجتمعنا مع شركتَي جي إي و سيمنز، و دخلنا في نقاشات فنية و تجارية عميقة لتقييم مقترحاتهم تجاه النهوض بواقع انتاج الطاقة الكهربائية في #العراق و تحسين كفاءة الشبكة، خصوصاً فيما يتعلق بالخطط السريعة التي يمكن تفعيلها في صيف ٢٠١٩، و في ظل الإمكانيات المالية المتاحة لوزارة #الكهرباء. https://t.co/gndghm2O2s — Luay al-Khatteeb لؤي الخطيب (@AL_Khatteeb) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @smashkour في مشكلة الكهرباء في العراق لغز لا يعرفه الا الله والراسخون في العلم. لا ينفع وزير كفء ونزيه كالوزير الحالي، بل هناك من لا يريد حل مشكلة الكهرباء في العراق كما في لبنان منذ عشرات السنين. — Salem Mashkour (@smashkour) ١٧ يونيو ٢٠١٩

"قاطعوا أشعة الشمس"

وكان نشطاء في مدينة البصرة قد أطلقوا قبل أيام حملة ساخرة بعنوان "قاطعوا أشعة الشمس"، وزعوا خلالها ملصقات خطوا عليها كلمات اقتبسوها من أبيات شعرية واستبدلوا كلماتها بأخرى تشتكي من أشعة الشمس الحارقة.

وحاول هذا الناشط توعية الناس إلى خطر التعرض لأشعة الشمس بطريقة كوميدية، فاستعان بقصيدة الشاعر العراقي شاكر السياب "الشمس أجمل في بلادي" وحول كلماتها للتالي:

أما هذا الناشط فنشر أغنية كاظم الساهر "شمس يا شموسة يا حلوة يا عروسة".

و قام البعض بكتابة هذه الشعارات على زجاج السيارات وجدران المنازل، آملين أن يصل صوتهم للحكومة.

أصل الأزمة

وكانت الولايات المتحدة جددت للمرة الثالثة تمديد إعفاء العراق مدة 90 يوما من العقوبات التي فرضتها على إيران.

وسيتمكن العراق بموجب هذا الإعفاء من استيراد الكهرباء والغاز من إيران.

وقد أعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في تشرين الثاني/نوفمبر بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين الدول العظمى وطهران في 2018.

ويستورد العراق حوالي 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران وأكثر من 1300 ميغاواط من الكهرباء.

وسعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقليص نفوذ طهران في هذا الملف.

وقد أكد بريت مكغورك، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العراق العام الماضي أن الولايات المتحدة توشك على توقيع اتفاقية كبيرة في قطاع الكهرباء مع بغداد.

ويعاني العراق منذ التسعينات من مشاكل في توليد الطاقة الكهربائية، ليتعمق العجز بعد الغزو الأمريكي في 2003.

ومنذ عام 2004، أخفق الوزراء المتعاقبون على إدارة حقيبة الكهرباء في سد العجز.